Erste schwarze Jurypräsidentin der Berlinale: Lupita Nyong'o

Eine, die oft die Erste ist und immer für eine Überraschung gut ist: Lupita Nyong'o. Berühmt geworden ist die gebürtig kenianische Schauspielerin gleichsam über Nacht, als sie 2014 für ihre Rolle in Steve McQueens Sklavereidrama "12 Years a Slave" einen Oscar als beste Nebendarstellerin bekam.

Bekannt durch Marvel-Superheldenfilme

Einem breiten Publikum wurde sie bekannt durch "Black Panther" und dessen Fortsetzung "Wakanda Forever"- die Marvel-Superheldenfilme, die zu weltweiten Kinohits wurden. Und wieder: die erste schwarze Superheldin in einem Marvelfilm - Nyong'o in der Hauptrolle.

Geboren wurde Lupita Nyong'o 1983 in Mexiko City, wohin ihre kenianischen Eltern wegen politischer Unruhen in der Heimat geflohen waren. In Mexiko unterrichtete der Vater als Politikprofessor.