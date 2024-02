Update am Morgen: Wie politisch muss die Berlinale sein?

Guten Morgen,

normalerweise sind es die Filme selbst, die polarisieren, die politisch sind, die Missstände ansprechen. Doch in diesen Zeiten ist das 74. Berliner Filmfestival schon politisch, bevor überhaupt der erste Projektor angeschmissen wird. Mit der heute beginnenden Berlinale vermischt sich eine zentrale Frage: Wie viel Haltung muss gezeigt werden?

Diese Frage beantworten die Verantwortlichen sehr unterschiedlich. Den ersten Eklat gab es bereits im Vorfeld: Wie alle demokratisch gewählten Volksvertreter im Bundestag und Berliner Abgeordnetenhaus werden seit 2017 auch AfD -Vertreter zur feierlichen Berliner Eröffnungsgala eingeladen. Doch dieses Mal protestierten 200 Filmschaffende dagegen und zeigten sich entrüstet. Hinter den Kulissen begann ein tagelanges Herumlavieren, an dessen Ende die fünf Eingeladenen wieder ausgeladen wurden. Kein roter Teppich für die AfD also.

Die Berliner AfD-Landes- und -Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker hat die Ausladung als "kulturpolitisches Fanal" kritisiert. Juristische Schritte werden erwogen - und die Partei suhlt sich - wie so oft - in einer Opferhaltung. Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen zeigt Respekt für die Entscheidung und lässt ausrichten: "Es ist verständlich, dass Filmschaffende aus Deutschland, Europa und der Welt sich dafür einsetzen, dass Rassisten und Demokratiefeinde keinen Platz bei der Berlinale haben sollten." Und dennoch zweifelt sie an, ob die Ausladung richtig war.