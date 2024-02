Baerbock: Druck aus arabischer Welt "wichtig" für Feuerpause

Aufgrund der geplanten Offensive Israels in Rafah spricht sich Außenministerin Baerbock für Schutzkorridore für Zivilisten aus. 14.02.2024 | 6:12 min

... zur geplanten Offensive Israels in Rafah

Doch bei den israelischen Antworten sei zentral, dass sich diese "im Rahmen des humanitären Völkerrechts" abspielen. Mit Blick auf die angekündigte Offensive in Rafah - wohin viele Palästinenser wegen der Kampfhandlungen in Gaza geflüchtet waren - erklärt Baerbock:

Die Menschen, eine Million, die können sich nicht einfach in Luft auflösen. Es braucht Schutzkorridore, es braucht sichere Orte, wo all diese Menschen Zuflucht finden können.

Die israelische Regierung plant eine Großoffensive auf die Stadt Rafah im Süden Gazas.

... zu Gesprächen über eine weitere humanitäre Feuerpause

Baerbock habe bei den Gesprächen deutlich gemacht, "dass der Schutz der Zivilbevölkerung essenziell ist. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis."

... über die Chancen einer Feuerpause

Zum einen rücke damit die Freilassung der restlichen in Geiselhaft befindlichen Menschen in Reichweite. Zum anderen könnte die "humanitäre Katastrophe" in Gaza eingedämmt werden - es fehle dort an "Medikamenten, Lebensmitteln und Wasser".