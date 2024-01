Palästinenser: Baerbock besucht Dorf im Westjordanland

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch im Westjordanland. Quelle: dpa

Am zweiten Tag ihrer Nahost-Reise ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Grüne ) zu einem Besuch im Westjordanland eingetroffen. Über den israelischen Kontrollpunkt Beitunja reiste die Ministerin am Morgen in das von Israel besetzte Palästinensergebiet ein.

Dort besuchte sie zunächst eine Gemeinde, in deren Nähe es israelische Siedlungen gibt. Unter anderem wollte die Grünen-Politikerin auch mit Bewohnern sprechen. Im Anschluss war in Ramallah ein Treffen mit Außenminister Riad al-Maliki geplant. Am Abend wollte Baerbock nach Ägypten weiterreisen. Dort stand am Dienstag unter anderem ein Gespräch mit Außenminister Samih Schukri auf dem Programm.

Es brauche nur noch einen Funken, dass "auch die Nachbarländer angezündet werden", weshalb diese Gespräche äußerst wichtig seien, so ZDF-Reporter Andreas Kynast aus Jerusalem/Israel. 08.01.2024 | 3:16 min

Baerbock fordert Gewalt-Ende extremistischer Siedler

Bereits am Sonntag hatte Baerbock Israel in ihren Gesprächen mit Vertretern der israelischen Regierung zum Vorgehen gegen die zunehmende Gewalt extremistischer Siedler gegen palästinensische Bewohner des Westjordanlands aufgefordert.

Sie habe ihre "tiefe Sorge über Gewalt und Vertreibung von Menschen im Westjordanland durch radikale Siedler unterstrichen", sagte Baerbock am Abend in Jerusalem. Diese Gewalt habe seit dem blutigen Angriff der radikalislamischen Palästinensergruppierung Hamas auf Israel am 7. Oktober "drastisch zugenommen".

Übergriffe im Westjordanland: Menschenrechtler besorgt

Die palästinensischen Behörden und israelische Menschenrechtler hatten zuletzt wegen des Anstiegs gewaltsamer Übergriffe von Siedlern im Westjordanland Alarm geschlagen. Die israelische Menschenrechtsgruppierung Jesch Din dokumentierte allein in den ersten zwei Monaten nach dem Hamas-Überfall auf Israel 242 gewaltsame Attacken jüdischer Siedler.

Die Auswirkungen des Krieges in Gaza beeinflussen auch den Alltag im Westjordanland. Immer wieder gibt es Tote bei Konfrontationen zwischen Siedlern und Palästinensern. 21.12.2023 | 1:33 min

Siedler hätten mindestens zehn Palästinenser getötet, dutzende Häuser und Autos angezündet, Straßensperren errichtet und Olivenhaine vernichtet.

Jesch Din spricht vom "bislang gewaltsamsten Jahr", was Siedler-Übergriffe angeht. Hunderte Siedler seien daran beteiligt gewesen. Die Menschenrechtler warnen davor, dass sich im Schatten des Gaza-Kriegs ein Klima der Straflosigkeit verbreitet, in dem extremistische Siedler praktisch alles tun dürfen.

Siedlungen in besetzten Gebieten völkerrechtswidrig

Im Westjordanland und Ostjerusalem leben aktuell rund 665.000 Siedler. Die Siedlungen in den besetzten Gebieten sind völkerrechtswidrig, Israels rechtsreligiöse Regierung will sie aber weiter ausbauen. Dem Kabinett von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gehören mehrere Minister aus der extremen Siedlerbewegung an.

Mehrere westliche Staaten hatten Israel im Dezember dazu aufgefordert, gegen Gewalt von Siedlern im Westjordanland vorzugehen. Bei den Unterzeichnern nicht dabei: Deutschland und die USA. 15.12.2023 | 1:44 min

Auslöser des Gaza-Kriegs war der beispiellose Überfall der islamistischen Hamas und anderer palästinensischer Terrorgruppen auf Grenzorte in Israel am 7. Oktober. Dabei wurden nach israelischen Angaben mehr als 1.200 Menschen getötet und rund 240 Menschen in den Gazastreifen entführt. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden im Gazastreifen seit Kriegsbeginn mehr als 22.800 Menschen getötet und mehr als 58.000 verletzt.

