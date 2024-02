Bodenoffensive Israels in Rafah: Wohin mit den Zivilisten?

Der Gazastreifen grenzt im Norden und Osten an Israel, im Süden an Ägypten und im Westen ans Mittelmeer. Schätzungen zufolge leben dort etwa 2,3 Millionen Menschen. Der Gazastreifen ist damit eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Auf israelisches Gebiet will Netanjahu die Flüchtenden nicht lassen . Und Ägypten hat erklärt, nicht zuzulassen, dass palästinensische Flüchtlinge über die Grenze kommen.