Bericht: Israel schlägt Zeltstädte für Rafah-Bewohner vor

Nach der Befreiung zweier Geiseln, zeigt sich Israels Premier mit Soldaten, mitten in Rafah. Um die Geiseln zu befreien, wird an anderer Stelle bombardiert. Es gibt viele Tote. 13.02.2024 | 2:22 min

Israel bereitet Militäroffensive vor

Johann Wadephul (CDU) spricht sich für eine aktivere Rolle Berlins im Nahost-Konflikt aus. Bezüglich der Offensive Israels in Rafah, bräuchte es einen Evakuierungsplan Israels. 13.02.2024 | 5:57 min

UN-Sprecher: Beteiligen uns nicht an Vertreibung

Israels Regierung hat die in der Region tätigen UN-Organisationen dazu aufgefordert, bei der Evakuierung von Zivilisten aus Rafah zu helfen. Alles, was im südlichen Teil der Region an der Grenze zu Ägypten passiere, müsse unter voller Achtung des Schutzes der Zivilbevölkerung stattfinden, sagte dazu UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Montag in New York. "Wir werden uns nicht an der Vertreibung von Menschen beteiligen".