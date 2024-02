Umstrittene Offensive: Live: Wie weit geht Israel?

Geisel-Befreiung und neue israelische Offensive - was Zivilisten in Rafah droht | ZDFheute live

Das israelische Militär bereitet sich auf eine Offensive in Rafah , im Süden des Gazastreifens vor. Dort befinden sich derzeit mehr als eine Million Zivilisten, die auf engstem Raum Schutz suchen. Die Pläne Israels für eine Militäroffensive in der überfüllten Stadt stoßen international auf Kritik.

In der Nacht gelang es dem israelischen Militär, zwei in Rafah gefangen gehaltene Geiseln zu befreien . Palästinensischen Angaben zufolge starben dabei dutzende Zivilisten. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte danach, man werde keine Gelegenheit auslassen, israelische Geiseln aus dem Gazastreifen zu befreien. Dazu sei anhaltender militärischer Druck bis zum "vollständigen Sieg" über die Hamas notwendig, sagte Netanjahu.

Wie weit geht Israel im Kampf gegen die Hamas? Und was droht den hunderttausenden Geflüchteten in Rafah? Darüber spricht Marc Burgemeister bei ZDFheute live mit dem israelischen Armeesprecher Arye Sharuz Shalicar und dem Nahost-Experten Prof. Moshe Zimmermann. Aktuelle Eindrücke aus Israel schildert ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge. Seid dabei und stellt eure Fragen in den Kommentaren!