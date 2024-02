Israel befreit Geiseln bei Einsatz in Rafah

Das israelische Militär hat in Rafah im Gaza-Streifen zwei Geiseln befreit. Gerettet wurden sie nach israelischen Angaben im Rahmen groß angelegter Attacken auf den Raum Rafah. 12.02.2024 | 1:33 min

Israels Militär hat nach eigenen Angaben zwei in den Gazastreifen verschleppte Geiseln befreit. Es handele sich um zwei Männer im Alter von 60 und 70 Jahren, teilten die Streitkräfte in der Nacht mit.

Männer waren aus Kibbuz entführt worden

Bei der gemeinsamen Operation der israelischen Armee, des Geheimdiensts Schin Bet und der israelischen Polizei seien "zwei israelische Geiseln gerettet worden, Fernando Simon Marman (60) und Louis Har (70)", hieß es in der Mitteilung des Militärs.

Gerettet wurden die Männer den Angaben zufolge in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen . Sie seien in guter Verfassung.

Die Männer seien am 7. Oktober von Terroristen aus einem Kibbuz entführt worden, als die militant-islamistische Hamas und andere Extremistengruppen im Süden Israels Massaker mit rund 1.200 Toten verübten und 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten.

Der Großangriff löste den Gaza-Krieg aus. Vor der Befreiung der beiden Geiseln am Montag schätzte Israel, dass noch 132 Geiseln in Gaza festgehalten wurden, 29 sollen demnach tot sein.

Der Schwiegersohn des 70 Jahre alten Befreiten sagte israelischen Medien, die Familie habe die Mitteilung in der Nacht bekommen und die vier erwachsenen Kinder seien direkt ins Krankenhaus gefahren. Trotz der mehr als viermonatigen Geiselhaft sei er in vergleichsweise guten Zustand, er sehe nur etwas dünn und blass aus.

"Er hat weniger erzählt, was ihm passiert ist, und wollte eher wissen, wie es uns geht, den Kindern und den Enkelkindern." Er habe sich auch an die Geburtstage aller Angehörigen erinnert.

Israel: Drei Terroristen getötet

Die Angriffe am Montag hätten 14 Häuser und drei Moscheen in verschiedenen Teilen der Stadt getroffen, erklärte das Gesundheitsministerium der radikalislamischen Palästinenserorganisation. In einer vorhergegangenen Bilanz war die Zahl der Toten mit 50 angegeben worden.