Rafah: Zahlreiche Tote durch israelische Luftangriffe

Bei israelischen Luftangriffen im Raum Rafah im südlichen Gazastreifen sind am frühen Samstagmorgen zahlreiche Palästinenser gestorben. Am Samstag sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein, hieß es aus medizinischen Kreisen.

Israels Regierungschef Netanjahu "wolle die Angriffe auf Rafah ausweiten", so ZDF-Reporterin Alica Jung. "Die USA verschärfen jetzt auch ihren Ton gegenüber Israel." 09.02.2024 | 2:56 min

Bislang intensivste Angriffe auf Rafah

Israelische Soldaten bombardierten außerdem ein Fahrzeug der Hamas und töteten dabei drei Personen, darunter den Chef des Polizeigeheimdienstes der Islamistenorganisation sowie dessen Stellvertreter, wie es am Samstag aus Polizeikreisen und von Augenzeugen hieß. Die Angaben ließen sich allesamt zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israels Militär äußerte sich zunächst nicht konkret zu all dem. Die Armee halte sich bei ihren Einsätzen an das Völkerrecht und treffe Vorkehrungen, um den Schaden für die Zivilbevölkerung gering zu halten, teilte sie auf Anfrage lediglich mit.

Es waren nicht die ersten Berichte über Angriffe auf Ziele in der Stadt nahe der Grenze zu Ägypten. In den vergangenen Wochen hatte das israelische Militär dort Augenzeugen zufolge häufiger Stellungen von Hamas-Mitgliedern attackiert. Den Angaben nach waren die Angriffe am Samstag aber die bislang intensivsten.