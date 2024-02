Nahost-Konflikt: Brauchen "Verständigung mit Palästinensern"

Im Gaza-Krieg ist es dem israelischen Militär laut eigenen Angaben gelungen, zwei in Rafah gefangen gehaltene Geiseln zu befreien. In der Stadt im Süden des Gazastreifens suchen derzeit zahlreiche Zivilisten auf engstem Raum Schutz. Die Pläne Israels für eine Militäroffensive in der überfüllten Stadt stoßen international allerdings auf Kritik. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) rief bei einem Treffen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde Israel zur Zurückhaltung auf.