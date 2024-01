Was ist die Rolle des Palästina-Hilfswerks UNRWA?

Eine Schule des UNRWA in Rafah im südlichen Gazastreifen. Das Hilfswerk betreibt unter anderem auch Kliniken und Infrastrukturprojekte.

Die Vorwürfe aus Israel wiegen schwer. Zwölf Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) sollen an den Terrorangriffen der Hamas und anderer Extremistengruppen am 7. Oktober beteiligt gewesen sein.

Was ist das UNRWA und warum wurde es geschaffen?

Orientalist Daniel Gerlach erklärt, was man unter Palästina versteht, wer die Palästinenser sind, und warum die Konflikte dieser Region vielen so unüberwindbar scheinen. 21.01.2024 | 14:05 min

Die Palästinenser pochen darauf, dass die Flüchtlinge und deren Nachfahren, deren Zahl im gesamten Nahen Osten inzwischen bei fast sechs Millionen liegt, das Recht auf eine Rückkehr in ihre Häuser hätten.

Das UNRWA betreibt Schulen, Kliniken, Infrastrukturprojekte und Hilfsprogramme in Flüchtlingslagern, die heute dicht besiedelten Stadtvierteln ähneln, und zwar im Gazastreifen, im israelisch besetzten Westjordanland, im Libanon , in Syrien und Jordanien.

Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist seit Beginn der israelischen Militärschlags äußerst schwierig. 13.11.2023 | 1:44 min

Allein im Gazastreifen hat das Hilfswerk 13.000 Angestellte, die meisten davon Palästinenser. In dem Küstengebiet, wo rund 85 Prozent der 2,3 Millionen Menschen vor den Kämpfen aus ihren Häusern geflohen sind, haben mehr als eine Million in UNRWA-Schulen und anderen Einrichtungen des Hilfswerks Zuflucht gefunden.

Worin besteht die Kritik am UN-Hilfswerk?

Israel wirft dem Palästina-Hilfswerk seit geraumer Zeit vor, bei der Hamas ein Auge zuzudrücken. Zudem beklagt Israel, dass die seit 2007 in Gaza herrschende militant-islamistische Gruppe für die Zivilbevölkerung bestimmte Gelder abzwacke und aus den UN-Einrichtungen heraus oder aus deren Nähe Israel angreife. Etliche dieser Stätten sind im Gaza-Krieg bei Bombardements getroffen worden.

Israels Militär verweist zudem auf Tunnel der Hamas, die neben oder unter UNRWA-Einrichtungen verlaufen. Dem UN-Hilfswerk hält die israelische Regierung darüber hinaus vor, in seinen Schulen Hass auf Israel zu lehren.

Die Vereinten Nationen betreiben mit dem UNRWA ein Hilfswerk nur für palästinensische Flüchtlinge. Es steht unter anderem wegen Hetze in Lehrbüchern in der Kritik. 26.11.2023 | 3:19 min

Das Hilfswerk hat die Massaker vom 7. Oktober verurteilt und die Freilassung aller Geiseln gefordert. Erst zu Monatsbeginn, also vor den jüngsten Vorwürfen, kündigte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini eine externe Prüfung zu der Frage an, ob die Anschuldigungen "wahr oder unwahr" seien. Geprüft werde auch, "was daran politisch motiviert" sein könnte.