Reiche Terroristen in Gaza: So kommt die Hamas an Geld

Die palästinensische Hamas gilt als eine der reichsten Terrororganisationen der Welt. Gleichzeitig lebt ein Großteil der Zivilbevölkerung von Gaza in bitterer Armut - im September 2022 waren 65 Prozent unterhalb der Armutsgrenze . Wie das zusammenpasst? So sehr die israelisch-ägyptische Teilblockade des Gazastreifens ab 2007 wirtschaftliche Entwicklung erschwert, es ist die in Gaza herrschende Hamas, die sich seit Jahren am Elend bereichert und ihr Waffenarsenal auf Kosten der palästinensischen Bevölkerung ausbaut.