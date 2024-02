CDU-Chef Merz warnt vor AfD-Sieg in Thüringen

Die AfD steht in den Umfragen in dem bisher von einer Koalition aus Linkspartei, SPD und Grünen regierten Thüringen mit großem Abstand an der Spitze. In Erhebungen aus diesem Jahr kam sie auf Werte zwischen 31 und 36 Prozent, die CDU folgte auf dem zweiten Platz mit 20 Prozent.