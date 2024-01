Thüringen als Labor: Superwahljahr in schwierigen Zeiten

Was die anderen Parteien an Vertrauen verloren haben, bekommt die AfD als Vorschuss . An die Stimmung dockt die Partei bewusst an. Ihr Spitzenkandidat Björn Höcke erhebt bei den Landtagswahlen den Machtanspruch. In Umfragen ist die als rechtsextrem eingestufte Landespartei derzeit mit über dreißig Prozent mit Abstand stärkste Kraft. Das könnte das Thüringer Parlament verändern. Denn ein Drittel der Sitze würden der AfD reichen, entscheidenden Einfluss bei wichtigen Beschlüssen zu bekommen.