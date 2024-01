BSW stellt Programm vor: Was will die Wagenknecht-Partei?

Am Parteiprogramm wurde bis zuletzt gefeilt. Doch hat Wagenknecht ihre Positionen sowohl in ihrem Buch "Die Selbstgerechten" umrissen als auch in Dutzenden Interviews. Dazu zählen: Begrenzung der Migration , Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine und der Energiesanktionen gegen Russland, weitere Nutzung von billigem Gas und Öl, kein Aus für den Verbrennermotor, Abkehr von "vermeintlicher Klimapolitik".