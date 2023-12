Neue Gruppe im Bundestag: Wagenknecht geht nächsten Schritt

Sahra Wagenknecht und neun weitere Abgeordnete wollen eine neue Gruppe im Bundestag bilden. Wann das Plenum über den Antrag abstimmt, ist ungewiss. 12.12.2023 | 0:46 min

Die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht treibt ihr neues politisches Projekt voran. Am Dienstag gründete sie im Bundestag eine eigene Gruppe des "Bündnis Sahra Wagenknecht" und wurde selbst zur Vorsitzenden gewählt. Am 8. Januar starte voraussichtlich ihre neue Partei, kündigte die 54-Jährige zudem an.