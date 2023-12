Wagenknecht-Bündnis bekommt auch Spenden aus dem Ausland

Wagenknecht zufolge ist die Parteigründung für Januar geplant sei. Laut "Spiegel" soll der Gründungsparteitag am 27. Januar in Berlin stattfinden . Landesverbände sollen zunächst in Thüringen, Brandenburg und Sachsen gegründet werden, wo im kommenden Jahr Landtagswahlen anstehen. Außerdem will Wagenknecht an der Europawahl teilnehmen.