Experte zu Wagenknecht-Bündnis: Könnte AfD gefährlich werden

Die Ex-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht ist eines der bekanntesten Gesichter der Linken in Deutschland. Nun tritt die 54-Jährige aus der Partei aus - und hat verkündet, im Januar 2024 aus dem gegründeten Verein "Bündnis Sahra Wagenknecht" eine eigenständige Partei gründen zu wollen.

Der angeschlagenen Linken könnte das den Todesstoß geben, zumal Wagenknecht neun weitere Abgeordnete folgen wollen. Die Linke verliert damit wohl ihren Fraktionsstatus im Bundestag - falls sie die abtrünnigen Mitglieder nicht in der Fraktion behalten will. Das gilt als unwahrscheinlich.

Parteienforscher Thorsten Faas von der FU Berlin hat sich mit Wagenknechts Plänen beschäftigt. Bei ZDFheute live erklärt er, ob ihr neues Bündnis überhaupt eine Chance in der Politik hätte und welchen Parteien es gefährlich werden könnte.

... ob das neue Projekt von Sahra Wagenknecht eine Zukunft haben könnte

"Das ist schon ein historischer Tag heute", sagt der Politologe. Man könnte das sagen, "weil wir zum ersten Mal erleben, dass wirklich eine Partei mit nationalem Anspruch - also bundesweit agieren zu wollen - rund um eine Person antritt." Das kenne man bisher so nicht.

Und mit Sahra Wagenknecht stehe eine Person an der Spitze dieses Vereins, bald Partei, die sehr bekannt ist . Dazu komme, dass Wagenknecht in Teilen der Gesellschaft sehr positiv gesehen werde.

Also, das ist sicherlich kein Projekt, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Thorsten Faas, Parteienforscher

Und entsprechend sei die Nervosität, glaubt Faas: "Was folgt jetzt daraus, wie wird sich das Ganze entwickeln? Aber ein Potenzial ist sicherlich da."

... ob Wagenknechts neue Partei mit ihrer Themensetzung viele Wähler gewinnen könnte

Es sei bei Wagenknechts Pressekonferenz deutlich geworden, dass es vor allem darum gehe, Unzufriedenheit in neue - Bahnen zu lenken, "nämlich die eigenen". Gefallen seien Schlagworte wie Vernunft, Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit. "Da ist natürlich letztlich niemand dagegen, wenn man das so formuliert."

Aber zugleich gebe es Tendenzen und Bevölkerungsgruppen im Land, die bisher das Gefühl hätten, es werde sich nicht genug für friedliche Lösungen eingesetzt . "Oder die eben das Gefühl haben, es geht sehr ungerecht zu in diesem Land. Man darf nicht mehr sagen, was man sagen möchte. Und das Ganze hat irgendwie die Vernunft verloren", erklärt Faas.

Denn das ist bisher ein Terrain, wo die AfD sehr sehr stark mit Punkten konnte. Jetzt haben wir hier ein zweites Angebot. Thorsten Faas, Parteienforscher

Es sei durchaus spannend, was wir für einen Wettbewerb rund um die Unzufriedenheit in Zukunft sehen werde.

... wo die neue Wagenknecht-Partei politisch zu verorten ist

"Ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil es ist natürlich ein klar linkes Projekt", sagt Faas dazu. Wagenknecht selbst sehe sich auch innerhalb der Linkspartei als Politikerin mit linkem Profil. "Das ist sicherlich keine Politikerin, die eine rechte Position vertritt."

Bei der AfD habe man zwei Gruppen von Wählerinnen und Wählern: "Nämlich diejenigen, die wirklich hart-rechte, zum Teil rechtsextreme Einstellungen haben. Um die geht es Sahra Wagenknecht glaube ich weniger", sagt Faas.