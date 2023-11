EU-USA-Gipfel: Westen sucht Antworten auf krisenhafte Welt

Die Blicke wandern von Brüssel in die andere Hauptstadt Washington zum Weißen Haus. Dort sitzt der 80-jährige Joe Biden , der der Hoffnungsträger der freien Welt ist. Manchmal wirkt er müde, manchmal verliert er sich in seinen Worten und Gedanken. Aber egal, sagen sie in Brüssel. Der US-Präsident und sein Team managen die Krisen dieser Welt. Was zählt sei Erfahrung, Besonnenheit und nicht das Alter.