Chrupalla sorgte mit einem Besuch am 9. Mai zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland 1945 in der russischen Botschaft für kurze Aufregung innerhalb der eigenen Reihen. So viel Russland-Zuneigung ging denn auch zumindest einigen AfD-lern gegen den Strich: Drei Mitglieder der AfD-Bundestagsfraktion beantragten daraufhin eine Debatte in der Fraktionssitzung am vergangenen Dienstag.