Die öffentlich-vertretene russland-freundliche Haltung, für die insbesondere Ost-AfDler wie Tino Chrupalla oder Björn Höcke stehen, kommt im Westen deutlich schlechter an. So schreibt etwa ein Niedersachse in die Gruppe: "Geht gar nicht… tut mir leid aber genug ist genug!!!" In Schutz genommen wird der Besuch dagegen von seinem Kollegen aus Brandenburg: "Hallo? Gerade bei uns in LOS (Anmerk.: Landkreis Oder-Spree) kommt das bei unseren Wählern gut an oder wird ohne Probleme toleriert - jetzt mal unabh. vom Westen gesehen".