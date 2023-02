Den Kurs der AfD verteidigt Renner: "Ich sehe keine Entwicklung in Schlechteres, in Übleres, in Böseres." Andere Gründer kommen zu einem ganz anderen Urteil: Norbert Stenzel, der erste Schatzmeister der Partei, über dessen Tisch zu Beginn die Mitgliedsanträge gingen, beobachtete früh, dass auch Menschen in die AfD wollten, die "besonders weit rechts stehen". "Es waren damals unglaubliche Mengen. Das konnte nicht kontrolliert werden", sagt er. Heute will Stenzel vor seiner alten Partei gar warnen: