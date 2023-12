Fraktion löst sich auf: Linken-Aus an Nikolaus

Wagenknecht und Bartsch kennen sich gut. Sie waren mal zusammen Fraktionsvorsitzende, von 2015 bis 2019. Damals zog Wagenknecht in das ehemalige Büro von Oskar Lafontaine. Und Bartsch zog in das ehemalige Büro von Gregor Gysi . Die Büros liegen Tür an Tür.