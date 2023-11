Auflösung im Bundestag: Linksfraktion vor der Liquidation

Nach dem Parteiaustritt von Sahra Wagenknecht und ihren Mitstreitern hat die Linksfraktion im Bundestag ihr eigenes Ende beschlossen. Ein tiefer Einschnitt für die Linkspartei. 14.11.2023 | 2:53 min

Otto Fricke sagt das Wort nicht gern, aber es beschreibe den Job eben am besten: "Beschissen war's" - die Arbeit als Liquidator. 2013 flog die FDP aus dem Bundestag und Fricke musste seine Fraktion abwickeln.

Das juristische Hauptproblem ist, dass die ganze Frage einer Fraktions-Liquidation eigentlich nur in einem kleinen Paragraphen im Grundgesetz geregelt ist. Der Rest ist gar nicht klar. Ist das eine zivilrechtliche Insolvenz? Ist es überhaupt Zivilrecht oder geht es hier um öffentliches Recht?

Diese Schwierigkeiten warten jetzt auch auf die zwei Liquidatoren, die die Linksfraktion heute benannt hat. Diese sind Thomas Westphal, der bisherige Leiter des Vorstandsbüros der Fraktionsvorsitzenden, sowie der stellvertretende Fraktionsgeschäftsführer Uwe Hobler. Klar ist jetzt auch: Am 6. Dezember ist Schluss - an diesem Datum löst sich die Linksfraktion auf

Das Aus der Linksfraktion bedeute "weniger Rechte, weniger Geld und eine deutlich kleinere Bühne" für die Partei, so die designierte ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann. 14.11.2023 | 1:57 min

Was darf eine Gruppe?

Seit Ende Oktober ist klar: Sahra Wagenknecht will mit dem Verein "Bündnis Sahra Wagenknecht" eine neue Partei gründen. 23.10.2023 | 2:04 min

Der Ältestenrat entscheidet

Maßgeblich ist in dieser Frage der so genannte "Ältestenrat". Ein Gremium aus 30 Abgeordneten aller Fraktionen, das den Parlamentsbetrieb managt. Hier wird jetzt verhandelt, was die neuen Gruppen dürfen und bekommen.