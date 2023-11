"Lust zu kämpfen": Linke beschließt auf Parteitag Erneuerung

Außerdem forderte die Linke erneut die Abschaffung der Schuldenbremse im Grundgesetz. Ein entsprechender Antrag wurde in Augsburg angenommen. Die Linke will hingegen Vermögen besteuern, um die Einnahmesituation des Staates zu verbessern. "Unser Konzept der Vermögensteuer umfasst ein Prozent für Vermögen oberhalb von einer Million Netto-Vermögen mit progressivem Verlauf für die Superreichen", heißt es in dem Papier.