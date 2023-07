... wird von der Bundesregierung alle fünf Jahre neu berufen. Zentrale Aufgabe ist es, alle zwei Jahre eine Empfehlung zur künftigen Höhe des Mindestlohns abzugeben. Sie hat neun Mitglieder - drei entsandt von der Arbeitgeberseite, drei von den Gewerkschaften, eine Vorsitzende und zwei beratende Mitglieder aus der Wissenschaft. Die beiden Wissenschaftler dürfen nicht mit abstimmen, sondern nur beraten.



Laut Gesetz muss das Gremium eine "Gesamtabwägung" vornehmen und dabei den Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, faire Wettbewerbsbedingungen und den Joberhalt berücksichtigen. Sie soll sich an der allgemeinen Tarifentwicklung orientieren.



In der Regel legt sie alle zwei Jahre einen Vorschlag vor, die Bundesregierung kann ihn dann per Verordnung verbindlich machen. Dabei kann sie in der Regel nicht eigenständig eine andere Höhe festsetzen. Die Anpassung auf zwölf Euro im Oktober 2022 war eine außerplanmäßige Anhebung per Gesetz, die im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien vereinbart war. Mit ihrem damaligen Eingreifen verärgerte die Politik vor allem das Arbeitgeberlager.