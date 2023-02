Die meisten Menschen in Deutschland konnten sich trotz Lohnerhöhungen 2022 von ihrem Gehalt weniger leisten als im Jahr zuvor. Zwar stiegen die Löhne auf dem Papier im Schnitt um 3,4 Prozent - der Nominallohn lag so stark im Plus wie nie seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2008. Doch die Inflation von 7,9 Prozent fraß mehr als die Zuwächse auf. Die Reallöhne, also die Gehälter gemessen an der Kaufkraft, sanken um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.