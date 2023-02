Tarifverhandlungen : Montag und Dienstag Streiks bei der Post

Nach Angaben der Gewerkschaft waren parallel zu den neuen Warnstreiks auch Kundgebungen in zehn Städten geplant. Am Montag wollten Beschäftigte in Berlin, Rostock und München auf die Straße gehen. Am Dienstag sollen unter anderem Demonstrationen in Dortmund, Hamburg und Frankfurt am Main folgen. Die Tarifverhandlungen werden am Mittwoch und Donnerstag in Düsseldorf fortgesetzt.