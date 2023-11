Parteitag der Linken in Augsburg: Letze Chance Neuaufbruch

In Augsburg trifft sich die Linke zum Bundesparteitag, um über die Europawahl im nächsten Jahr zu sprechen. Das Treffen wird überschattet von der Auflösung der Bundestagsfraktion. 17.11.2023 | 0:16 min

Zittern vor anstehenden Wahlen

Am Montag hatte die Linke ihr Ende als Fraktion im Bundestag besiegelt. 14.11.2023 | 2:53 min

Man dürfe sich nicht dauerhaft am Wagenknecht-Bündnis abarbeiten. Die Trennung von Wagenknecht und ihren Leuten biete vielmehr eine Chance, diese Botschaft will "Die Linke" jetzt verbreiten.

"Es ist das Ende der Fraktion, aber die Chance für einen Neustart", so Bartsch am Montag. 14.11.2023 | 4:33 min

Die Linke will weiter nach links - und polarisiert intern

An wen soll sich das politische Angebot der Linken richten? An Menschen, die Abstiegsängste verspüren, an solche mit niedrigem Bildungsstand, oder lieber an akademische, zukunftsorientierte Milieus?