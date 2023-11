Europawahl 2024: Barley soll SPD-Spitzenkandidatin werden

"Mit Katarina Barley, der Europa-SPD, dem Bundeskanzler und den SPD-Minister*innen können wir gemeinsam in Deutschland und auf europäischer Ebene eine soziale Politik durchsetzen, die das Leben der Bürgerinnen und Bürger erleichtert", sagt Jens Geier, Vorsitzender der SPD-Europaabgeordneten, in der SPD-Mitteilung.

"So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben", sagt Katarina Barley über fehlende Solidarität in Europa. 18.09.2023 | 5:51 min

Barley agiert geräuschlos

In Brüssel und Straßburg agierte Barley in den vergangenen vier Jahren relativ geräuschlos. Als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments ist sie automatisch Mitglied des Präsidiums, das über finanzielle, organisatorische und administrative Fragen entscheidet. Darüber hinaus kann sie von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola beauftragt werden, das Parlament bei offiziellen Anlässen zu vertreten.

Politisch setzte sich die 54-Jährige in ihrer bisherigen Amtszeit unter anderem für ein entschlossenes Vorgehen gegen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union ein. So fordert sie einen harten Kurs gegen den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, dem etwa vorgeworfen wird, die Medienfreiheit in seinem Land einzuschränken.