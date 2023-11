Parteitag in Sachsen: Die Linke bangt vor der Landtagswahl

Auf dem Landesparteitag der Linken gibt es einiges zu besprechen. Wahl- und Umfrageergebnisse sind schlecht. Sahra Wagenknechts geplante Partei könnte den Linken Stimmen abjagen. 04.11.2023 | 1:39 min

Die sächsische Linke demonstriert vor ihrem Landesparteitag am Wochenende in Chemnitz Geschlossenheit. Die erwartbare Ankündigung von Sahra Wagenknecht, eine neue Partei zu gründen , habe den Landesverband nicht zerrissen, erklären die beiden Co-Vorsitzenden Susanne Schaper und Stefan Hartmann.

Auch im Freistaat verzeichnen sie seitdem überraschend mehr Parteieintritte als Austritte. Vorsorglich hatte die sächsische Linke bereits im Sommer ihre Mandatsträger in Landtag, Bundestag und Europaparlament die Parteitreue sogar schriftlich versichern lassen.

Landtagswahl in Sachsen 2024

Sahra Wagenknecht verlässt die Linke und gründet eine eigene Partei. Wie verändert ihr "Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit" die Parteienlandschaft? ZDFheute live ordnet ein. 23.10.2023 | 25:32 min

Womit die Linke in Sachsen punkten will

Womit die Linke in Sachsen punkten will: Erhaltung der Krankenhausstandorte, Einrichtung eines öffentlichen Gesundheitsdienstes, gleichwertige Lebensverhältnisse in jeder Lebensphase. Das sind wichtige Themen - aber können sie auch die Wahl entscheiden?