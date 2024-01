Bauernproteste: Ampel-Fraktionen laden zu Gespräch ein

Gerade in Sachsen versuchen Akteure teils aus dem rechtsextremen Spektrum, die Bauernproteste für sich zu nutzen. Die Bauern grenzen sich davon klar ab. 11.01.2024 | 2:29 min

"Wir wünschen uns von der Ampelregierung entsprechende Wertschätzung auch für die Transportbranche", sagt Branchenvertreter Dirk Engelhardt. 11.01.2024 | 5:28 min

Kühnert sieht Defizite bei der Kommunikation

Die Ampel hatte mit ihren Plänen für den Abbau der Steuervergünstigungen für Agrardiesel einen Proteststurm der Bauern ausgelöst . Auch Zugeständnisse der Regierung konnten den Unmut nicht mildern. Derzeit läuft eine Aktionswoche, deren Höhepunkt am kommenden Montag eine Großdemonstration in Berlin sein soll. An diesem Tag soll das Gespräch mit den Fraktionschefs stattfinden.

"Wenn wir nicht grundsätzlich an unsere Finanzierungsinstrumente rangehen, haben wir ein noch größeres Problem in Deutschland", sagt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. 11.01.2024 | 5:28 min

Bauernpräsident spricht von "faulem Kompromiss"

Der Bauernverband gibt sich mit der von der Regierung vorgenommene Entschärfung der Subventionskürzungen nicht zufrieden. Präsident Joachim Rukwied setzt nun auf das noch bevorstehende parlamentarische Verfahren. "Jetzt ist es an der Bundesregierung und an den Fraktionen im Deutschen Bundestag, diese Proteste zu beenden", sagte er der dpa.

Scholz will in Cottbus mit Bauern sprechen

An diesem Donnerstag sind weitere Aktionen geplant, etwa in Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe und Cottbus, wo Scholz zur Eröffnung eines neuen Bahnwerks erwartet wird. Am Rande der Veranstaltung will er mit Vertretern des Landesbauernverbandes zusammentreffen.