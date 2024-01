CDU holt auf: AfD verpasst Landratsamt im Saale-Orla-Kreis

Landratswahl im thüringischen Saale-Orla-Kreis: Im ersten Wahlgang hatte AfD-Kandidat Thrum noch klar geführt. In der Stichwahl setzte sich nun CDU-Kontrahent Herrgott durch.

Stichwahl in Thüringen

Christian Herrgott (CDU) konnte die Stichwahl im Saale-Orla-Kreis für sich entscheiden. Quelle: dpa

Die AfD hat bei der Landratswahl im thüringischen Saale-Orla-Kreis den zweiten Landratsposten verpasst. Der CDU-Kandidat Christian Herrgott, der auch Generalsekretär der Christdemokraten in Thüringen ist, setzte sich in der Stichwahl am Sonntag laut Wahlleitung knapp mit 52,4 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Bewerber Uwe Thrum durch.

Thrum lag im ersten Wahlgang vorne

Thrum kam demnach auf 47,6 Prozent. Im ersten Wahlgang hatte der AfD-Kandidat mit 45,7 Prozent deutlich vorn gelegen und die nötige absolute Mehrheit nur knapp verpasst.

AfD-Kandidat Uwe Thrum konnte seinen Vorsprung aus dem ersten Wahlgang nicht verteidigen. Quelle: dpa

Herrgott erhielt vor zwei Wochen 33,3 Prozent. Da kein Bewerber auf Anhieb die nötige Stimmenzahl bekam, war eine Stichwahl nötig. Im Vorfeld riefen Linke und Grüne dazu auf, der AfD keine Stimme zu geben. Thüringens SPD-Landeschef Georg Maier unterstützte Herrgott.

Höcke: Gegnerische Kräfte des ganzen Landes nötig

Die AfD-Niederlage ist nach Ansicht von Landeschef Björn Höcke auf bundesweite Entwicklungen zurückzuführen. Der Erfolg von Kandidat Uwe Thrum in der ersten Wahlrunde habe die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf den Kreis gelegt, äußerte Höcke am Sonntag auf der Plattform X, vormals Twitter. "Und die gegnerischen Kräfte des ganzen Landes brauchte es, um in der Stichwahl das Blatt nochmal zu wenden."