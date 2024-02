Vorwurf Volksverhetzung: Höcke muss wohl wieder vor Gericht

Thüringens AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke muss sich offenbar in einem weiteren Verfahren vor Gericht verantworten. Gegen den 51-Jährigen wurde eine Anklage wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung am Landgericht Mühlhausen zugelassen, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mitteilte.

Björn Höcke soll bis Juli vor Gericht stehen

Ein Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest, das Gericht strebt die erste Jahreshälfte an. Konkret geht es um einen Post von Höcke bei Telegram aus dem Jahr 2022, in dem es um eine Gewalttat in Ludwigshafen geht.