Ukraine: Was bedeutet der Angriff auf "Caesar Kunikow"?

Was ist über den Angriff bekannt?

Was ist zur "Caesar Kunikow" bekannt?

Von dort wird das Material weiter an die russische Südfront verfrachtet, also der Linie im Oblast Cherson und Saporischschja.

Warum das Datum 14. Februar?

Wie reagiert Russland?

Was ist an diesem Angriff besonders?

"Was mich wundert, ist, dass das Schiff scheinbar alleine unterwegs war", erklärt Gustav Gressel. "Dass die Ukraine mit Überwasserdrohnen den russischen Nachschub angreift, sollte eigentlich bekannt sein, dass sich alte Schiffe aus den 1980er-Jahren gegen diese nicht so gut verteidigen können auch." Trotzdem sei auf den Videos kein Beschuss oder kein Begleitboot zu sehen, so der Experte.

Was bedeutet der Angriff für den Krieg?

"Das Dilemma der Ukraine ist: Es gelingt zwar durch derartige Aktionen den Blick von eigenen Misserfolgen abzulenken, die Entscheidung in diesem Krieg fällt aber nicht zur See, sondern an Land", sagt Markus Reisner, Oberst des österreichischen Bundesheeres, gegenüber ZDFheute. Entscheidender sei, was aktuell etwa an der Front in Awdijiwka passiere - dort habe die Ukraine Schwierigkeiten.