Experte: Ukraine braucht Klarheit bei Munition

Der Westen, unterstreicht Gressel, habe bei der Waffenproduktion nicht langfristig genug gedacht. Lange sei man in den USA und in Europa davon ausgegangen, "dass dieser Krieg eigentlich bald vorübergehen wird". Man habe also Lagerbestände ausgegeben, aber die Produktion von Waffensystemen nicht gleichzeitig angekurbelt.