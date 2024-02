"Verständnis" für Protest: Hitzlsperger kritisiert DFL

Für Thomas Hitzlsperger zeigt dieser Protest "wie so oft im Leben mangelnde Kommunikation". Er wolle nicht "so tun, als käme ich gerade aus der Kurve und kämpfe jetzt für die Fans", sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart am Mittwochabend bei Markus Lanz. "Ich habe aber Verständnis."