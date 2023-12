Milliarden-Deal: Profiklubs stimmen für Investoren-Einstieg

Im zweiten Anlauf hat der deutsche Profifußball den Weg für den Einstieg eines Investors freigemacht. Bei der Versammlung der 36 Erst- und Zweitligisten am Montag in Frankfurt/Main ist die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für Verhandlungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit potenziellen Geldgebern gerade so zustande gekommen. Das berichten die "Sportschau" und der "kicker" übereinstimmend. Die Wahl wurde in geheimer Abstimmung abgehalten. Im Mai waren die Bestrebungen noch gescheitert.