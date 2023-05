Die größeren Klubs werden sich "sicherlich auch darüber Gedanken machen, wie es für sie weitergeht", sagte DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke, in Personalunion Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung, am Ende der Pressekonferenz am Mittwoch in Frankfurt am Main. Leicht angesäuert fügte er hinzu, mit "Solidaritätsthemen" solle ihm "bitte die nächste Zeit niemand mehr" kommen.