90 Fazit:

Der 1. FSV Mainz 05 schlägt den SV Werder Bremen mit 2:1 und feiert seinen ersten Sieg seit dem 15. September. Nach ihrer 1:0-Pausenführung, für die Mateta nach einem Moisander-Luftloch gesorgt hatte (25.), sahen sich die Rheinhessen in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit zwar deutlich wuchtigeren Angriffen der Hansestädter ausgesetzt, verdoppelten ihren Vorsprung aber schon in Minute 51 aus heiterem Himmel durch Gbamin, der das Spielgerät aus halbrechten 17 Metern per Aufsetzer in die flache rechte Ecke beförderte. Gästetrainer Kohfeldt reagierte auf diesen erneuten Rückschlag, indem er durch die Hereinnahme von Pizarro und Johannes Eggestein auf ein System mit drei Angreifern umstellte. Die Auswirkungen dieser Maßnahme hielten sich jedoch lange Zeit in Grenzen: Werder konnte seine Spielanteile zwar ausbauen, brachte den Kasten der Nullfünfer aber zunächst nicht unmittelbar in Gefahr. Erst in der letzten Viertelstunde, als die Schwarz-Truppe berechtigterweise auf eine entspannte Schlussphase schielte, stellte ein von Johannes Eggestein vorbereiteter Pizarro-Abstauber den Anschluss her und sorgte für großes Zittern bei den Gastgebern. Ein wuchtiger Linksschuss von Kruse, den Zentner um den linken Pfosten lenkte, war jedoch die einzige zwingende Gelegenheit, die sich die Grün-Weißen daraufhin noch erarbeiteten (82.). Während die Hausherren ihr Polster auf die Abstiegszone an diesem Wochenende auf sechs Zähler verdoppeln, rutschen die Norddeutschen durch die zweite Ligapleite in Serie auf Platz sechs ab. Der 1. FSV Mainz 05 reist am nächsten Samstag zum SC Freiburg. Der SV Werder Bremen begrüßt ebenfalls in sechs Tagen Borussia Mönchengladbach im Weser-Stadion. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Johannes Eggestein flankt von der rechten Grundlinie in den Fünfmeterraum. Vor dem lauernden Gebre Selassie pflückt Keeper Zentner den Ball aus der Luft.

90 Mainz vermittelt nach Ballgewinnen nicht den cleversten Eindruck, schenkt die Kugel gleich zweimal viel zu schnell wieder her. Das kann noch teuer werden - zwei Minuten Nachschlag sind übrig.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

240 zusätzliche Sekunden haben die Nullfünfer zu überstehen. Erarbeitet sich Werder noch eine späte Ausgleichschance?

88 Eine Kruse-Flanke von links findet den Weg auf Pizarros Stirn. Der Peruaner kommt nicht richtig hinter das Leder und nickt es aus zwölf mittigen Metern weit drüber.

87 Die Rheinhessen müssen also zittern; ihnen ist deutlich anzumerken, dass die Zweifel am ersten Sieg seit dem 15. September mit dem Anschlusstreffer gewachsen sind. Plötzlich machen die Innenverteidiger Bell und Niakhate, die ihen zuvor nicht unterlaufen waren.

84 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Alexandru Maxim

84 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Danny Latza

82 Kruse mit der Großchance zum Ausgleich! Bell schenkt das Leder, das er auf der linken Strafraumseite schon erobert hat, gegen Harnik wieder her. Der Österreicher legt für seinen Kapitän ab, der mit dem linken Spann aus 14 Metern die obere linke Ecke anvisiert. Zentner rettet mit seiner ersten Parade in dieser Begegnung, lenkt den Versuch um den Pfosten.

82 Auch Quaison ist mit den Kräften am Ende. Frischer Mann auf Seiten der Nullfünfer ist Onisiwo, der in Augsburg noch zur Startelf gehörte.

81 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Karim Onisiwo

81 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Robin Quaison

79 Gelbe Karte für Niklas Moisander (Werder Bremen)

Moisander lässt im Rahmen eines Mainzer Konters über halbrechts gegen Boëtius das rechte Bein stehen, damit ihm dieser nicht davonlaufen kann.

78 Tooor für Werder Bremen, 2:1 durch Claudio Pizarro

Pizarro lässt die Werderaner wieder hoffen! Nach Pass von Gebre Selassie tankt sich Johannes Eggestein entlang der rechten Grundlinie in den Sechzehner. Er spielt flach in den Fünfmeterraum, wo der erfahrene Peruaner aus kürzester Distanz nur noch den rechten Fuß hinhalten muss.

75 Der Dosenöffner Mateta holt sich seinen verdienten Einzelapplaus ab. Schwarz setzt in der Schlussviertelstunde auf Ujah, belässt es also durch diesen positionsgetreuen Wechsel bei der bisherigen Formation.

74 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Anthony Ujah

74 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Jean-Philippe Mateta

74 Letzter Joker auf Seiten der Gäste ist Harnik. Der Österreicher ersetzt den verwarnten Mittelfeldmann Bargfrede. Kohfeldt erhöht das offensive Personal also nochmals.

73 Einwechslung bei Werder Bremen -> Martin Harnik

73 Auswechslung bei Werder Bremen -> Philipp Bargfrede

72 Derzeit plätschert die letzte Partie des Bundesligawochenendes eher ihrem Ende entgegen. Die Nullfünfer vermitteln den Eindruck, die Lage absolut im Griff zu haben. Dafür spricht, dass Zentners Fähigkeiten noch nicht ernsthaft geprüft wurden.

69 Bell spielt einen tollen Ball aus dem rechten Mittelfeld hinter die Bremer Abwehrkette. Brosinskis halbhohe Hereingabe vor den Kasten findet aber keinen Abnehmer im rot-weißen Dress.

67 So langsam laufen die Kombinationen der Gäste jenseits der Mittellinie wieder flüssiger. Die Grün-Weißen scheinen jetzt wieder daran zu glauben, dass eine Aufholjagd gelingen kann, die zumindest einen Punkt einbringt.

64 Gelbe Karte für Philipp Bargfrede (Werder Bremen)

Bargfrede steigt Gbamin im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo von hinten in die Beine. Er kassiert für dieses Einsteigen seine vierte Gelben Karte in dieser Saison.

61 War das ein strafstoßwürdiger Kontakt? Nach Anspiel von Klaassen holt Johannes Eggestein vom Elfmeterpunkt zum Linksschuss aus, wird daran aber durch eine Grätsche von Niakhate gehindert. Die Bremer wollen den Elfmeterpfiff hören, doch nach kurzer Rücksprache mit dem Video-Assistenten Osmers entscheidet Referee Winkmann auf Weiterspielen.

60 Nach einer guten Stunde ist der SVW immer noch mehr mit sich selbst beschäftigt, als dass er in Form einer Druckphase auf den Rückstand reagieren könnte. Die offensive Schlagzahl ist im Vergleich zu den Minuten vor Gbamins Treffer wieder deutlich gesunken.

57 Osako, der heute im Zusammenspiel überhaupt nichts reißen konnte, und Kainz, der zu den auffälligeren Bremer Offensivleuten gehörte, verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend.

56 Einwechslung bei Werder Bremen -> Johannes Eggestein

56 Auswechslung bei Werder Bremen -> Florian Kainz

56 Einwechslung bei Werder Bremen -> Claudio Pizarro

56 Auswechslung bei Werder Bremen -> Yuya Osako

54 Es sind eigentlich die Hansestädter gewesen, die den ersten Minuten nach Wiederanpfiff ihren Stempel aufdrücken konnten. Nun rennen sie plötzlich einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Kohfeldts Reaktion? Pizarro und Eggestein machen sich zur Einwechslung bereit.

51 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 2:0 durch Jean-Philippe Gbamin

Aus dem Nichts legt Gbamin das zweite Mainzer Tor nach! Nach Einwurf von der rechten offensiven Seite spielt der Franzose einen Doppelpass mit Brosinski. Er dribbelt nach innen, zieht aus halbrechten 17 Metern mit dem linken Fuß ab und produziert einen wuchtigen Aufsetzer, der genau unten rechts einschlägt.

49 Augustinsson wird auf die linke Außenbahn geschickt. Er spielt flach vor den kurzen Pfosten, wo Kruse aus vollem Lauf direkt abnimmt. Der eng von Bell bewachte Angreifer schiebt die Kugel deutlich am linken Pfosten vorbei.

48 Weder Sandro Schwarz noch Florian Kohfeldt haben in der Paise personelle Änderungen vorgenommen. Mit Pizarro, Harnik und Eggestein hat der Gästecoach noch drei offensive Alternativen in der Hinterhand.

46 Willkommen zurück zur letzten Halbzeit des Bundesligawochenendes! Trotz der erfolglosen letzten Wochen sind die Rheinhessen ihr sechstes Heimspiel selbstbewusst angegangen und haben sich dafür belohnt. Bei nur einem Treffer Vorsprung ist die Ernte gegen Grün-Weiße, die sicherlich noch einen Zahn zulegen werden, aber noch lange nicht im Trockenen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der 1. FSV Mainz 05 führt zur Pause mit 1:0 gegen den SV Werder Bremen. In einer ersten Viertelstunde mit langen Ballbesitzphasen der Rheinhessen verzeichnete Mateta mit einem Lattenschuss eine nennenswerte Annäherung, die allerdings nach einer Abseitsposition von Vorlagengeber Aarón geschah (11.). Die Mannschaft von Sandro Schwarz dominierte das Geschehen und spielte über links den ein oder anderen gefährlichen Ball nach innen, verpasste dort aber zunächst Abschlüsse aus aussichtsreichen Positionen. In einer Phase, als Werder gerade aufzuwachen schien, ließ Mateta die Opel Arena beben, indem er einen Moisander-Patzer eiskalt bestrafte (25.). Das Kohfeldt-Team war in der Folge um Stabilität bemüht, doch in der Arbeit gegen den Ball wurden die Probleme sogar eher noch größer: Infolge eines Pavlenka-Patzers schrammten Bell und Latza in Minute 34 innerhalb weniger Momente jeweils nur knapp am zweiten Mainzer Treffer vorbei. Dementsprechend können sich die Grün-Weißen glücklich schätzen, dass der Rückstand nicht noch höher ausgefallen ist. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

44 Eggestein findet Osako! Das Eigengewächs schlägt von rechts eine weitere scharfe Flanke nach innen. Sie landet auf der Stirn des Japaners, der sie aus gut zwölf Metern in Richtung langer Ecke befördert. Zentner erkennt früh, dass er nicht eingreifen muss.

42 Werder hat in dieser Saison zweimal zur Pause zurückgelegen und daraufhin jeweils verloren. Mainz war nach 45 Minuten bisher erst einmal in Front und musste sich in dieser Partie noch mit einem Unentschieden begnügen.

40 Eggestein flankt nach einem Kainz-Pass von der rechten Außenbahn halbhoch in Richtung Elfmeterpunkt. Dort findet sich aber keiner seiner Kollegen, der diese Vorlage abnehmen könnte.

37 Der Bremer Sechzehner steht gerade in Flammen: Von den Außenbahnen fliegen reihenweise Bälle in die Mitte und dort ist die Kohfeldt-Truppe völlig ungeordnet. Mainz schnuppert daran, den wichtigen zweiten Treffer vor der Pause nachzulegen.

34 Bell und Latza mit der Doppelchance! Pavlenka klärt eine Aarón-Flanke, die von links vor seinen Kasten segelt, unzureichend, da direkt vor die Füße des auf der rechten Strafraumseite postierten FSV-Kapitäns. Der zieht direkt ab, scheitert am Gästekeeper. Bell gibt daraufhin vor den linken Pfosten, wo Latza einen bedränften Kopfball knapp neben das Aluminium setzt.

31 Werder ist darum beüht, den Rückschlag aus den Klamotten zu schütteln und sich durch lange Ballbesitzphasen Stabilität zu holen. Das Zusammenspiel bei den Gästen ist ausbaufähig; sie können sich nur selten ganz nach vorne kombinieren.

28 Die Schwarz-Truppe belohnt sich für den aktiven Auftakt ausgerechnet in einer Phase, in der die Hansestädter etwas höhere Spielanteile verzeichneten. Sie schiebt sich in der Live-Tabelle auf Rang zwölf vor und baut den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sechs Punkte aus.

25 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Jean-Philippe Mateta

Mateta schießt die Nullfünfer in Front! Eine diagonale Brosinski-Hereingabe von der rechten Außenbahn setzt innerhalb des Sechzehners einmal auf. Da Moisaner ein Luftloch schlägt, taucht Mateta frei vor Pavlenka auf und knallt die Kugel aus leicht spitzem Winkel und halbrechten fünf Metern in die kurze Ecke.

24 Im Deutschen Fußballmuseum wurden soeben die Achtelfinalpaarungen des DFB-Pokals ausgelost. Für Bremen hätte es besser laufen können: Anfang Februar treten sie bei Borussia Dortmund an.

21 ... Kruse flankt vor den kurzen Pfosten, wo Osako zu einem Abschluss per Kopf kommt. Der Japaner setzt das Spielgerät aber weit an der linken Stange vorbei.

20 Nach einem Fehlpass von Brosinski startet Kainz auf halblinks durch und läuft bis zur Grundlinie. Sein Flankenversuch wird zur ersten Gästeecke geblockt...

17 Malong aus spitzem Winkel! Eine Aarón-Flanke von links setzt an der zentralen Fünferkante auf, kann dort von keinem Bremer erreicht werden. Von der rechten Sechzehnerseite probiert sich der Kameruner mit einem wuchtigen Rechtsschuss aus 13 Metern, den Pavlenka in der kurzen Ecke entschärft.

14 Latza holt über links den ersten Eckstoß der Partie heraus. Aaróns flache Ausführung erreicht Niakhate am ersten Pfosten, doch der aufgerückte Abwehrmann verpasst in Bedrängnis einen kontrollierten Abschluss und verstolpert die Kugel ins linke Toraus.

13 Infolge einer ersten schnellen Kombination im halblinken Offensivkorridor spielt Kainz zu Kruse durch, der aus mittigen 18 Metern zu einem Rechtsschuss ausholt. Malong steht im Weg und erspart Zentner die Arbeit.

11 Mateta scheitert nach Querpass von Aarón aus zentralen acht Metern am Querbalken. Da der Spanier vor seiner Ablage beim Anspiel von Latza jedoch klar im Abseits gestanden hat, hätte ein Treffer des Franzosen ohnehin nicht gezählt.

8 Linksverteidiger Aarón kann auf der linken Außenbahn erstmals an Fahrt aufnehmen, bricht dann den Angriff gegen Gebre Selassie aber wieder ab. Augenblicke später setzt sich Malong im offensiven Zentrum durch und zieht aus gut 27 Metern ab. Der Rechtsschuss fliegt weit rechts am Ziel vorbei.

6 Die Begegnung in der Opel Arena beginnt gemächlich: Meist rollt die Kugel durch die Reihen der Nullfünfer, die gegen das 4-4-2 des SVW aber noch nicht zwischen die Linien kommen. Werder lässt es erst einmal ruhig angehen.

3 Florian Kohfeldt stellt nach dem 5:1-Erfolg gegen Weiche Flensburg in Lübeck viermal um. Niklas Moisander, Philipp Bargfrede, Yuya Osako und Max Kruse verdrängen Marco Friedl, Nuri Şahin, Claudio Pizarro und Johannes Eggestein auf die Bank.

2 Sandro Schwarz rotiert nach dem verlorenen DFB-Pokalspiel in Augsburg gleich sechsmal. Anstelle von Gaëtan Bussmann, Alexander Hack, Alexandru Maxim, Anthony Ujah, Karim Onisiwo (Bank) und Philipp Mwene (leichte Knieverletzung) beginnen Aarón, Moussa Niakhate, Danny Latza, Pierre Malong, Jean-Paul Boëtius und Jean-Philippe Mateta.

1 Mainz gegen Bremen – das 90. Bundesligaspiel der Saison ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Max Kruse hat die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Stefan Bell für sich entschieden. Die Hausherren stoßen an.

Es ist angerichtet: Vor gut 27000 Zuschauern betreten die 22 Hauptdarsteller das grüne Geläuf. Die Rheinhessen tragen rote Trikots und weiße Hosen; die Hansestädter wollen in ihren petrol-schwarzen Auswärtsklamotten glänzen.

Mit der Regeldurchsetzung im Kräftemessen zwischen Rheinhessen und Hansestädtern wurde ein Schiedsrichtergespann beauftragt, das von Guido Winkmann angeführt wird. Der 44-jährige Polizist vertritt den SV Nütterden 1927 aus dem Fußballverband Niederrhein und ist pfeift seit der Saison 2008/2009 im deutschen Fußball-Oberhaus. Bei seinem 128. Bundesligaeinsatz wird er an den Seitenlinien durch Christian Bandurski und Arno Blos unterstützt. Vierter Offizieller ist Martin Thomsen; der Video-Assistent heißt Harm Osmers.

"Mainz hat zwar länger nicht gewonnen, macht aber einen stabilen Eindruck. Es ist eine sehr schnelle Mannschaft, die gerne kontert und versucht im Ballbesitz die Zwischenräume anzuspielen", beschreibt Florian Kohfeldt die gegnerischen Stärken, die sein Team heute eindämmen möchte. Die Opel Arena war für Werder in den letzten Jahren ein gutes Pflaster: Die letzten vier Gastspiele in Rheinhessen haben die Grün-Weißen gewonnen.

Im Sechzehntelfinale des Cups setzte sich der der SVW am Mittwochabend beim SC Weiche Flensburg 08 im Stadion Lohmühle in Lübeck souverän mit 5:1 durch. Pizarros schnelles Führungstor (8.) wurde von den Fördestädtern zwar nach einer knappen halben Stunde egalisiert, doch noch vor dem Kabinengang ließen Kainz (37.) und Klaassen (44., Strafstoß) die Grün-Weißen auf die Siegerstraße einbiegen. Ein Doppelpack von Harnik (76., 80.) sorgte für die standesgemäße Höhe; die Auslosung der Achtelfinalpaarung findet zeitgleich zum Anpfiff dieser Partie statt.

90 Fazit:

Mit 3:0 schlägt Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf und erobert den zweiten Tabellenrang. Nach den torlosen ersten 45 Minuten begann Durchgang Zwei mit einer strittigen Elfmeterentscheidung. Weil sich aus Köln niemand meldete, ließ sich Hazard die Chance nicht nehmen und brachte seine Elf auf die Siegerstraße. In der Folge waren die Gäste bemüht, verzeichneten ein paar Abschlüsse. Ein dicker Schnitzer von Ayhan im Aufbauspiel ermöglichte den Hausherren aber die Vorentscheidung. Die Fohlen zeigten sich heute insgesamt effizient und vor allem gewillt, das 0:5 im Pokal wieder wett zu machen. Der Aufsteiger dagegen beging teilweise dumme Fehler und zahlte ordentlich Lehrgeld. Damit ist der minimale Aufwärtstrend im Keim erstickt. Vor der Länderspielpause empfangen die Landeshauptstädter am Samstag Hertha BSC. Die Borussia tritt zeitgleich bei Werder Bremen an.

Der SV Werder Bremen ist am vergangenen Sonntag auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, nachdem er in den fünf vorherigen Begegnungen zwölf Zähler eingefahren hatte. Gegen Bayer Leverkusen verlor die Truppe von Trainer Florian Kohfeldt mit 2:6, stand damit erstmals seit fast einem Jahr im heimischen Weser-Stadion erstmals mit leeren Händen da. Nach dem 0:3-Pausenrückstand stellten die Grün-Weißen durch Treffer von Pizarro (60.) und Osako (62.) zwar noch einmal den Anschluss, bekamen dann aber innerhalb von elf Minuten drei weitere Gegentore eingeschenkt.

90 Spielende

"Diesen Frust, den wir immer noch in uns haben, müssen wir in Energie umwandeln. Wir haben in den vergangenen Spielen gute Arbeit abgeliefert, aber an den Ergebnissen sehen wir es nicht. Wir werden alles reinhauen, um nun den Bock umzustoßen, auch mit der Unterstützung unseres Publikums", weiß Sandro Schwarz um die Gefahr, dass bei einer noch längeren Serie des Misserfolgs zu einem gewissen Zeitpunkt auch die Leistungen leiden werden und dass deshalb ein Sieg irgendwie erzwungen werden muss.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

88 Mit dem 3:0 ist die Messe gelesen. Fortuna hat heute wahrlich keine unterirdische Leistung abgeliefert. Aus den vorhandenen Räumen wurde aber zu wenig gemacht. Das reicht bei effektiven Gladbachern aber nicht.

86 Kuriose Nummer von Sommer. Er fängt erst einen Freistoß sicher ab und will das Spiel schnell machen. Sein Abwurf rutscht ihm aber aus der Hand vor die Füße von Lovren. Der Eingewechselte fackelt nicht lang und hält aus 17 Metern drauf. Sommer steht aber weit vor dem Kasten und reagiert blitzschnell, wehrt mit dem linken Bein ab. Dann hat er das Ding sicher.

Ein positiver Trend ist bei Mainz zu erkennen: Nachdem es zwischen Spieltag vier und acht keinen einzigen Treffer erzielt hatte, konnte sowohl bei der Niederlage gegen den FC Bayern München (1:2) als auch im Pokalspiel beim FC Augsburg (2:3 nach Verlängerung) genetzt werden. Obwohl die Rheinhessen schon so lange auf ein Erfolgserlebnis warten, haben sie sich wenig vorzuwerfen, denn sie präsentieren sich meist als taktisch gut organisiert und erarbeiten sich Abschlüsse; es hapert in erster Linie an der Effizienz.

85 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Lars Stindl

85 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Jonas Hofmann

82 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 3:0 durch Thorgan Hazard

Und dann fällt die Entscheidung doch! Ginters langer Schlag wird von Pléa im rechten Halbraum prima abgelegt für Hazard. Während ersterer mit einem Lauf in die Box die Schussbahn öffnet, läuft der Belgier unbedrängt an die Strafraumkante. Aus 20 Metern zieht er wuchtig ab und profitiert davon, dass Ayhan leicht abfälscht. Rensing hat einen Arm draußen, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

81 Auch die Schwarz-Weiß-Grünen sind einem Treffer nicht abgeneigt. Zwar gehen sie nicht mit aller Entschlossenheit auf den Erfolg. Trotzdem sind sie vermehrt in Ballbesitz.

Das nur knapp verpasste Weiterkommen im DFB-Pokal hätte den Rheinhessen vor allem in Sachen Selbstbewusstsein in die Karten gespielt, denn das ist seit einigen Wochen stark angekratzt, datiert ihr letzter Sieg doch vom 15. September. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Augsburg hat die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz nur noch zwei Unentschieden geholt und kassierte vier Niederlagen; sollte sie auch heute unterlegen sein, geht sie als 15. in das kommende Auswärtsspiel beim SC Freiburg.

78 Funkel bringt mit Lovren für Usami einen neuen Mann. Der Japaner war heute kaum zu sehen.

78 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Davor Lovren

78 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Takashi Usami

77 Neuhaus wird nahe des gegnerischen Elfmeterpunktes freigespielt und wird im letzten Moment doch noch geblockt. Auffällig: Der ehemalige Düsseldorfer hat heute sehr oft Pech, stand schon des häufigeren kurz vor einem Tor.

76 Fällt den Gästen noch etwas ein? Eine gute Viertelstunde bleibt, um auszugleichen.

Nicht nur hinsichtlich ihrer Ergebnisse in der 2. Runde des DFB-Pokals unterscheiden sich die bisherigen Saisonverläufe beim 1. FSV Mainz 05 und dem SV Werder Bremen. Die Nullfünfer, die sich trotz zweimaliger Führung durch ein 2:3 nach Verlängerung beim FC Augsburg aus dem Cup verabschiedeten, sind mit einem Torverhältnis von 5:10 ein ziemlich unspektakuläres Team; in Partien mit Beteiligung der Grün-Weißen, die sich durch ein 5:1 beim viertklassigen SC Weiche Flensburg 08 für das Achtelfinale qualifiziert haben, fallen durchschnittlich 3,4 Treffer.

73 Irgendwann muss dabei etwas herausspringen. Lukebakio taucht rechts im Sechzehnmeterraum frei vor Sommer auf, drückt die Kirsche aus sieben Metern aber genau in die Arme Sommers. Wendt war zum wiederholten Male zu weit weg.

72 Brych unterbricht zum zweiten Mal das Spiel und schickt Kapitän Hennings zum Fanblock, damit der 31-Jährige vielleicht etwas bewirken kann. Denn noch immer wird fröhlich gezündelt. Nach etwa einer Minute geht es dann wieder weiter.

Ein herzliches Willkommen zur abschließenden Begegnung des 10. Bundesligaspieltags! Der 1. FSV Mainz 05 möchte seine Talfahrt mit einem erfolgreichen Heimspiel gegen den SV Werder Bremen stoppen. Rheinhessen und Hansestädter kämpfen ab 18 Uhr in der Opel Arena um die drei Punkte.

70 Das 2:0 ist durchaus verdient. Die Landeshauptstädter waren zwar etwas offensiver nach dem ersten Tor. In letzter Konsequenz wurden sie aber nur selten zwingend. BMG machte das clever und nutzte einen neuerlichen Patzer von Ayhan.

67 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Jonas Hofmann

Hofmann legt für überlegene Borussen nach! Ayhan produziert erneut einen schlimmen Fehlpass quer in der eigenen Hälfte. Neuhaus gelangt letztlich vor dem Strafraum an die Pille und sieht den links in der Box freistehenden Hofmann. Der behält frei vor Rensing die Ruhe und schiebt das Leder mit rechts ins kurze Eck aus 13 Metern.

66 Ducksch bleibt erneut ohne Torerfolg in der Liga. Für ihn kommt Karaman.

66 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Kenan Karaman

66 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Marvin Ducksch

64 Nächster Tausch bei den Fohlen. Der couragierte Raffael macht Platz für Johnson. Damit wird Pléa wohl ins Sturmzentrum rücken, Johnson übernimmt die Flügelposition des Neuzugangs aus Nizza.

64 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Fabian Johnson

64 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Raffael

62 Erneut Hennings. Sein tief angesetzter Kopfball von links fliegt aber genau in die Arme von Sommer. Bisher musste sich der Schlussmann noch nicht ernsthaft auszeichnen. Den meisten Abschlüssen fehlen Tempo oder Präzision.

59 Gelbe Karte für Alassane Pléa (Bor. Mönchengladbach)

Pléa rauscht frontal in einen Gegenspieler. Vertretbare Entscheidung.

58 Raffael dribbelt über rechts an der Torauslinie auf Rensing zu und passt flach in den Rückraum. Aus halbrechten acht Metern fällt Neuhaus mehr oder weniger in den Schuss. Ein Mann in Blau wirft sich aber rein und verhindert den zweiten Gegentreffer.

57 Wieder Düsseldorf! Gießelmann flankt von links flach an den Fünfmeterraum, wo Hennings etwas unkoventionell Sommer mit der Hacke prüft. Wieder ist der Schweizer aber sicher auf dem Posten.

56 Lukebakio bleibt Fortunas Unruheherd. Von der rechten Strafraumkante zieht er nach innen und hält relativ zentral drauf. Sommer entschärft das Ding mit den Fäusten und klärt die Situation.

54 Letztlich bringt auch dieser ruhende Ball keine Gefahr. Generell gilt heute zumeist: Wenn etwas geht, dann aus dem Spiel heraus.

53 Rensing rettet! Wendt schweißt die Pille mit einem Linksschuss aus halblinken 22 Metern aufs kurze Eck. Der ehemalige Münchener macht sich aber lang und wehrt zur Ecke ab. Die mündet in einen weiteren Standard, diesmal von der anderen Seite.

52 Weiterhin dampft es aus dem Düsseldorfer Block. Brych reicht es jetzt erstmals: Er unterbricht die Partie, weil es nicht aufhört. Die Nebelschwaden werden dichter. Wenig später ist das Match aber wieder freigegeben.

50 Damit sind die Vorzeichen nun natürlich andere. Die Borussia führt nach drei gespielten Minuten in Halbzeit Zwei und zwingt den Tabellenvorletzten dazu, nun aktiver zu werden. Das wird Kontersituationen eröffnen - eine Paradedisziplin der Hausherren.

48 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Thorgan Hazard

Da wird sich Rensing ärgern! Hazard tritt den Ball flach und recht wuchtig nach links unten. Der Schlussmann ist dran, doch das Leder rutscht unter der Hand hindurch in die Maschen.

47 Gelbe Karte für Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Ayhan sieht dafür zusätzlich Gelb.

47 Elfmeter für Gladbach! Pléa zieht nach flacher Flanke von rechts Elfmeterpunkt ab und bleibt an der Hand von Ayhan hängen. Der Arm ist wohl angelegt, dennoch entscheidet Brych auf Strafstoß. Eine strittige Szene, doch der VAR greift nicht ein.

46 Weiter geht's. Hecking nimmt einen vermutlich verletzungsbedingten Wechsel vor: Elvedi bleibt in der Kabine, Jantschke kommt rein.

46 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Tony Jantschke

46 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Nico Elvedi

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Halbzeit zwischen Gladbach und Düsseldorf. Dabei begannen die Fohlen giftig und sehr aggressiv, schnürten den Gast hinen regelrecht ein. Dieses Prozedere zog sich durch die ersten zehn Minuten, dann kam auch der Aufsteiger immer mal wieder gefährlich in die Offensive. Insbesondere Lukebakio stellte Wendt öfters vor Probleme. Dennoch blieben die Schwarz-Weiß-Grünen die etwas bessere Mannschaft und drehten kurz vor dem Pausentee nochmal auf. Erst konnte Pléa seine Möglichkeit nicht nutzen. Dann scheiterte auch Neuhaus an seinem eigenen Unvermögen. Der zweite Durchgang verspricht beim aktuellen Spielverlauf auf jeden Fall Spannung - und Tore. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Schon wieder so eine fette Chance! Plötzlich nimmt das hier nochmal richtig Fahrt auf. Wendt taucht auf einmal links an der Torauslinie der Fortuna auf und gibt flach nach innen. Neuhaus rutscht sieben Meter vor dem Tor hinein, trifft die Kugel aber nicht richtig. Über seinen Fuß hinweg saust der Ball aus der Box.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Gelbe Karte für Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf)

Lukebakio beschwert sich nach einem Offensivfoul von ihm zu heftig, indem er das Spielgerät auf den Boden donnert. Gelb ist angebracht.

45 Hofmann vertändelt das Leder leichtfertig an der rechten Torauslinie gegen Zimmer und hat Glück, dass Sommer dessen flache Flanke entscheidend klären kann.

43 Pléa vergibt das sichere 1:0! Ayhan spielt im eigenen Sechzehner einen bitterbösen Querpass nach links raus. Pléa spritzt dazwischen, lässt alle Düsseldorfer stehen und zieht knallhart aus elf Metern ab. Sein Gewaltschuss rauscht knapp rechts vorbei. Der muss fast schon sitzen!

40 Im Gästeblock wird übrigens nach wie vor fleißig Pyrotechnik angezündet. Auch Stadiondurchsagen haben keinen Einfluss auf das wilde Treiben. Inzwischen hat sich Polizei nebenan eingefunden, um dem Ganzen vielleicht Einhalt zu gebieten.

37 Das rächt sich beinahe! Nach Vorarbeit von Raffael schlenzt Pléa das Rund aus halblinken 18 Metern per Aufsetzer knapp rechts am langen Eck vorbei. Ein guter Abschluss.

36 Bezeichnend für Lukebakios Auftritt bis dato. Der Flügelflitzer vernascht am rechten Sechzehnereck Wendt erst klasse, schlägt dann aber einen Haken zu viel und passt die Kugel dann in des Gegners Füße.

33 Auf der anderen Seite versucht sich Hennings aus zentralen 20 Metern. Dabei verfehlt er Sommers Gehäuse aber deutlich.

32 Klasse Angriff von BMG! Pléa treibt die Murmel im linken Halbfeld prima nach vorne und beweist an der Strafraumkante viel Übersicht. Mit freier Schussbahn ausgestattet, zieht Neuhaus nicht aus 18 Metern ab, sondern bedient den rechts völlig blankstehenden Hazard. Der schiebt den Ball aber aus recht spitzem Winkel in die Beine von Rensing, der sich nicht düpieren lässt.

30 Diesmal zeichnet sich Wendt im Angriff aus. Pléa passt raus zum Linksverteidiger, der mit seiner scharfen und halbhohen Hereingabe rechts im Strafraum Lang anvisiert. Der 27-Jährige ist aber zu überrascht und fälscht das Spielgerät ins Toraus ab.

29 Wieder kommt über Wendts linke Defensivseite eine Flanke durch. Die wird von der Hintermannschaft an die Sechzehnerkante abgewehrt, wo Morales aus dem Hinterhalt draufzimmert. Dabei rutscht ihm die Pille leicht über den Schlappen und hoppelt ungefährlich in Sommers Arme.

26 Mehr und mehr verlagert sich das Geschehen ins Mittelfeld. Trotz der Abschlüsse in den letzten Minuten stehen beide Abwehrreihen im Strafraum relativ stabil.

23 Hennings versucht sich aus elf Metern mit einem Kopfball. Vorausgegangen ist dem Ganzen eine nette Einzelaktion von Lukebakio am rechten Flügel gegen Wendt sowie eine Flanke von Zimmer aus dem Halbfeld. Das Leder saust aber klar drüber.

22 Neuhaus muss wesentlich aus dieser Gelegenheit machen! Völlig unbedrängt läuft der 21-Jährige aus dem Zentrum nach halblinks an die Sechzehnmeterraumkante. Dort darf er ungehindert abschließen, schiebt das Rund aber in Rensings Arme.

20 Pléa zieht von der linken Seite nach innen und bedient Neuhaus. Der Ex-Düsseldorfer knallt die Kirsche nach kurzem Trick aus zentralen 18 Metern mit dem linken Fuß aber klar drüber.

19 Die Fortuna hat sich aus der Anfangsoffensive des Gegners befreien können. Zwar sind Raffael und Co. nach wie vor im Vorwärtsgang. Das ganz frühe Pressing ist aber leicht abgeebbt.

16 Eine gute Viertelstunde ist durch, die Hecking-Elf hat optische Vorteile und ist um schnelles Direktspiel bemüht. Düsseldorf dagegen sucht immer wieder Umschaltmomente und ist insbesondere über Lukebakio gefährlich.

13 Im Ansatz sah das richtig vielversprechend aus. Nach einer Fohlen-Ecke kontern die Aufsteiger über Lukebakio und Morales. Ducksch kommt halbrechts an die Murmel und will in den Lauf von Hennings ablegen. Gladbach reklamiert Abseits, ist aber im Unrecht. Sommer passt aber auf und ist vor dem Angreifer am Ball.

10 Gleich die nächste gute Möglichkeit! Hofmann kommt nach kurzem Pass aus halblinken 23 Metern zum Schuss und wuchtet das Spielgerät in Richtung rechter Torwinkel. Rensing fährt eine Pranke aus und lenkt es zur Ecke. Die bringt keine Gefahr ein.

8 Und dann haben die Gäste die erste gute Gelegenheit! Gießelmanns Flanke von links fliegt an den Fünfmeterraum. Ducksch und Elvedi verpassen, doch am langen Pfosten wartet Lukebakio. Der 21-Jährige drischt die Kugel aus spitzem Winkel und zehn Metern sofort drauf, doch Wendt wirft sich gerade noch dazwischen und rettet.

6 Die Hausherren beginnen extrem engagiert, attackieren sehr früh und vor allem giftig. F95 hat es in der Abwehr gerade nicht sehr leicht.

3 Nicht ungefährlich: Eine Ecke von der linken Seite der Gastgeber segelt ans zweite Fünfmeterraumeck. Ginter steht als Abnehmer bereit, scheitert mit seinem Dropkick aber an einem Düsseldorfer.

1 Das Bällchen rollt nach kurzer Verzögerung, weil im Gästeblock ordentlich gezündelt wird. In diesem Ausmaß ist das absolut überflüssig.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter ist heute Dr. Felix Brych. Nach Funkels Schelte in Richtung DFB (“Wir sind anscheinend das Anfängerprojekt für das Schiedsrichterwesen“) ist damit ein Spitzenmann im Einsatz. In seinem fünften Einsatz in dieser Saison wird der 43-jährige Jurist aus München an den Seitenlinien von Stefan Lupp und Markus Häcker unterstützt.

Im direkten Vergleich des Derbys gab es bereits 75 Duelle. Denkbar knapp liegt VfL hier mit 30:29 Siegen vorne. Zudem ereigneten sich 16 Remis. Beim letzten mal trafen sich die beiden Vereine in der Spielzeit 2012/2013. In Düsseldorf gab es ein 0:0, im eigenen Stadion gewannen die Schwarz-Weiß-Grünen mit 2:1.

Sein Gegenüber Dieter Hecking blickt mit Zuversicht nach vorne und ist sich sicher, dass das 0:5 im Pokal keine Spuren hinterlassen wird. “Ich glaube, dass wir stabil genug sind, das wieder abzuschütteln. Ein solches Ergebnis zuhause hat im ersten Moment eine Wirkung, das ist auch ganz normal. Aber die Mannschaft weiß auch, dass sie zuvor verdammt viel gut gemacht hat“, so der 54-Jährige. Auch Manager Max Eberl lebt Optimismus vor: “Das 0:5 sollte uns nicht umwerfen. Die Bundesliga ist ein anderer Wettbewerb, und da haben wir gerade daheim bisher sehr, sehr gut gespielt“.

F95-Coach Friedhelm Funkel spricht über die Borussia in höchsten Tönen, auch wenn diese zuletzt zwei Mal schwach aussah: “Bis zum Spiel gegen Freiburg haben sie eine überragende Saison abgeliefert. Jetzt haben sie halt zwei Mal verloren, aber das steckt eine so überragende Mannschaft mit etlichen Nationalspielern locker weg“. In die Hose machen wird er sich aber nicht; schließlich hat er fünf seiner zehn Aufeinandertreffen in Gladbach für sich entschieden.

Einzig im Pokal konnten die Landeshauptstädter im Vergleich zum heutigen Gegner punkten. Beim SSV Ulm fuhren sie trotz frühem Rückstandes ein ungefährdetes 5:1 ein und dürfen damit gespannt auf die ab 18 Uhr beginnende Auslosung blicken. Von den Sorgen im Ligaalltag wird das aber nicht ablenken. Bei einer Pleite gegen Gladbach sowie eines Erfolges von Mainz im letzten Match des Spieltages gegen Bremen wären es schon fünf Punkte bis zum rettenden Ufer.

Von diesen Tabellenregionen ist die Fortuna meilenweit entfernt. Derzeit ist sie auf dem vorletzten Platz zu finden und ist nur deshalb nicht das Schlusslicht, weil der VfB Stuttgart eine noch schlechtere Tordifferenz vorzuweisen hat. Die letzten fünf Begegnungen in der Bundesliga machen ebenfalls wenig Mut. Gegen Leverkusen, Nürnberg, Schalke, Frankfurt und Wolfsburg wurde fünf Mal in Serie verloren.

Seitdem gingen aber die nächsten beiden Partien verloren. Zunächst verloren die Fohlen beim SC Freiburg. Dann mussten sie unter der Woche im DFB-Pokal zuhause gegen die kriselnden Leverkusener ran – und da setzte es eine ebenso deftige wie überraschend hohe 0:5-Packung. Der Trend deutet also nach unten. Gegen Düsseldorf soll schnell Wiedergutmachung betrieben werden. Es winkt nämlich erneut Rang Zwei.

Eigentlich zeigte bei Gladbach einiges in die richtige Richtung. Nach der Niederlage gegen Berlin holte die Borussia aus vier Spielen drei Siege und ein Remis, darunter das 3:0 bei den Bayern. Infolge des anschließenden 4:0 gegen den FSV Mainz 05 stand die zwischenzeitlich sogar auf der zweiten Position im Klassement, direkt hinter Dortmund.

Hallo und herzlich willkommen zum Sonntag des zehnten Spieltags der Bundesliga! Heute kommt zu einem hochbrisanten Duell: Fortuna Düsseldorf reist im Niederrhein-Derby zu Borussia Mönchengladbach. Gelingt eine Überraschung oder können die Gastgeber den jüngsten Ausrutscher schnell kaschieren? Um 15:30 Uhr ist Anstoß.

90 Fazit:

Das Olympiastadion bleibt für den RB Leipzig ein Ort des Erfolgs: Durch einen 3:0-Sieg triumphieren die Sachsen auch in ihrem dritten Gastspiel bei Hertha BSC und erobern mindestens für eine Nacht den dritten Tabellenplatz. Nach ihrer 1:0-Halbzeitführung, die Werner schon in der 7. Minute mit einem Abstaubertreffer besorgt hatte, schnupperten die Sachsen in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit durch Werner zweimal daran, den zweiten Treffer nachzulegen; der Nationalspieler scheiterte jeweils am starken Jarstein. In Minute 53 tauchte der Ex-Stuttgarter nach Bruma-Vorarbeit ein drittes Mal vor dem Norweger auf und überwand ihn mit einem gefühlvollen Lupfer in die linke Ecke. Im Gegensatz zum ersten Durchgang zog der starke und erfolgreiche Auftakt der Roten Bullen kein Aufbäumen der Hauptstädter nach sich. Erst unmittelbar vor dem dritten Gegentor, das Matheus Cunha mit einem überragenden Schuss per linken Innenrist aus der Distanz erzielte (75.), kamen sie durch Maier zum einzig nennenswerten Abschluss nach dem Seitenwechsel. Spätestens eine Viertelstunde vor dem pünktlichen Abpfiff war die Entscheidung über die Punkteverteilung gefallen. Während die Rangnick-Truppe, die durchaus noch viel deutlicher hätte gewinnen können, mindestens bis morgen auf Rang drei vorrückt, ruscht das Dárdai-Team an diesem Wochenende auf den achten Platz ab. Hertha BSC ist am nächsten Samstag zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Für den RB Leipzig geht es in der Europa League am Donnerstag mit einem Gastspiel beim Celtic FC in Glasgow weiter; in der nationalen Eliteklasse empfängt er drei Tage später Bayer Leverkusen. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Auch Poulsen schnuppert noch an einem Treffer; am Ende eines Konters verpasst er die kurze Ecke aus halblinken 13 Metern aber deutlich.

89 Poulsen steckt in der Mitte auf Laimer durch. Der zieht vom Elfmeterpunkt trotz enger Bewachung durch Rekik ab, befördert den Ball aber auf die blaue Tartanbahn hinter Jarsteins Gehäuse.

88 Auf der Gegenseite probiert sich auch Bruma noch einmal aus der zweiten Reihe, schießt aber direkt in Jarsteins Hände. Der Portugiese ist mit Abstand der beste Spieler der zweiten Halbzeit.

87 Maier kann das Spielgerät im halbrechten Offensivkorridor behaupten und packt einen Schuss mit dem linken Innenrist aus. Den unplatzierten Aufsetzer entschärft Gulácsi problemlos. Der ungarische Gästekeeper ist nur noch wenige Minuten von seinem sechsten gegentorlosen Pflichtspiel in Serie entfernt.

84 Auch Kampl wird in den letzten Momenten für die anstrengende nächste Woche geschont. Laimer ist der letzte Joker des Abends.

83 Einwechslung bei RB Leipzig -> Konrad Laimer

83 Auswechslung bei RB Leipzig -> Kevin Kampl

82 Leipzig würde zwar gerne noch ein viertes Tor nachlegen, entscheidet sich nun aber im Zweifel für den sicheren Pass, um Ball und Gegner laufen zu lassen. Die Sachsen sind schon am Donnerstag wieder gefordert, wenn es in der Europa League mit einem Gastspiel beim Celtic FC in Glasgow weitergeht.

79 Werner holt sich den verdienten Einzelapplaus durch die Fans im Gästeblock ab. Poulsen, der gegen Hoffenheim noch beginnen durfte und das zweite Tor vorbereitete, betritt das grüne Geläuf.

78 Einwechslung bei RB Leipzig -> Yussuf Poulsen

78 Auswechslung bei RB Leipzig -> Timo Werner

78 Gelbe Karte für Mathew Leckie (Hertha BSC)

Leckie steigt Gästekapitän Orban unweit der Mittellinie seitlich in die Beine.

75 Tooor für RB Leipzig, 0:3 durch Matheus Cunha

Der Startelfdebütant sorgt mit einem Traumtor für die endgültige Entscheidung! Nach einem langen Leipziger Schlag verpasst Stark einen klären Kopfball, setzt den jungen Brasilianer unfreiwillig in Szene. Der dribbelt im offensiven Zentrum der Verteidiger aus und zirkelt das Spielgerät schließlich aus gut 22 Metern mit dem linken Innenrist in den linken Winkel.

74 Trotz seines Doppelpacks ist Werners Abschlussquote keine gute! Nach einer weiteren Vorarbeit des bärenstarken Bruma, der von der rechten Sechzehnerseite flach in die Mitte spielt, kommt der Ex-Stuttgarter einmal mehr aus zentraler Lage zum Abschluss. Er zieht aus zehn Metern mittig ab; Jarstein ist im Nachfassen zur Stelle.

73 Kampl ist an der zentralen Strafraumkante Adressat eines Querpasses von Bruma. Wegen starker Rücklage befördert er die Kugel mit dem rechten Innenrist meterweit über Jarsteins Gehäuse.

71 Leipzig hat alles im Griff und kann sich gefühlt nur noch selbst schlagen. Hertha hat sich nach dem Seitenwechsel noch keine einzige zwingende Chance erarbeitet und vermittelt auch nicht den Anschein, als würde sich das noch ändern.

68 Der Arbeitstag des glücklosen Kalou, der in Dortmund noch doppelt getroffen hatte, ist vorzeitig beendet. Leckie soll noch einmal für Geschwindigkeit über die Außenbahnen sorgen. Dárdais personelle Optionen sind damit erschöpft; die Gäste dürfen noch zweimal tauschen.

67 Einwechslung bei Hertha BSC -> Mathew Leckie

67 Auswechslung bei Hertha BSC -> Salomon Kalou

66 Berlin hat das zweite Gegentor mental noch nicht verdaut; die Umstellungen von Pál Dárdai schlagen sich noch nicht in der Hinsicht nieder, dass die Leipziger am eigenen Sechzehner Probleme bekommen. Aktuell deutet viel darauf hin, dass der Gast den Vorsprung ohne den ganz großen Aufwand ins Ziel bringt.

63 Gegen die konterstarken Roten Bullen muss Hertha beim Versuch, das Anschlusstor zu erzielen, natürlich höllisch aufpassen, nicht ins offene Messer zu laufen und noch eine richtige Klatsche zu kassieren.

60 Dárdai glaubt noch an die Aufholjagd: Durch die Hereinnahmen von Selke und Dilrosun, die Ibišević und Plattenhardt ersetzen, bringt er nicht nur frischen Wind auf den Rasen, sondern stellt sen Team auch offensiver ein.

59 Einwechslung bei Hertha BSC -> Javairô Dilrosun

59 Auswechslung bei Hertha BSC -> Marvin Plattenhardt

59 Einwechslung bei Hertha BSC -> Davie Selke

59 Auswechslung bei Hertha BSC -> Vedad Ibišević

56 Hertha droht die erste Heimniederlage in dieser Saison. Gegen die zuletzt so defensivstarken Sachsen wird es nun eine Herkulesaufgabe sein, zumindest noch einen Zähler zu ergattern.

53 Tooor für RB Leipzig, 0:2 durch Timo Werner

Aller guten Dinge sind drei! Wieder von Bruma bedient, der aus dem halbrechten Offensivkorridor einen Diagonalpass auf die linke Sechzehnerseite auspackt, schließt Werner den temporeichen Gegenstoß diesmal mit Gefühl ab: Er lupft die Kugel über Jarsteins rechten Fuß hinweg aus gut acht Metern in die linke Ecke.

51 Erneut stoppt Jarstein Werner! Bruma bricht gegen aufgerückte Hauptstädter auf links durch und spielt im richtigen Moment nach innen. Werner will den herauslaufenden Keeper linksherum umkurven, kommt dabei aber zu weit nach außen ab. Jarstein kann den erzwungenden Abschluss des Nationalspielers parieren.

49 Werner erneut mit einer frühen Chance! Der Nationalspieler wird von Bruma mit einem Steilpass auf die rechte Sechzehnerseite geschickt. Er hat aus spitzem Winkel freie Schussbahn und feuert das Leder mit dem rechten Spann gegen die Brust des Norwegers.

47 Gästecoach Ralf Rangnick hat in der Pause eine personelle Umstellung vorgenommen: Auf der rechten Abwehrseite wird Mukiele durch Klostermann ersetzt. Pál Dárdai wartet noch mit einer ersten Änderung seiner Startelf.

46 Willkommen zurück zum zweiten Abschnitt im Olympiastadion! Nach einer ganz schwierigen Anfangsphase hat sich Hertha im Laufe der ersten Halbzeit deutlich gesteigert und ist gegen bärenstarke Sachsen nur knapp an einem Pausenremis vorbeigeschrammt. Im Duell um den dritten Platz, der dem Sieger winkt, ist die Chancenbilanz mittlerweile ausgeglichen – folgt die Berliner Belohnung nach dem Seitenwechsel oder knüpfen die Roten Bullen an die erste Viertelstunde an?

46 Einwechslung bei RB Leipzig -> Lukas Klostermann

46 Auswechslung bei RB Leipzig -> Nordi Mukiele

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der RB Leipzig liegt nach 45 Minuten eines sehr unterhaltsamen Samstagabendspiels bei Hertha BSC mit 1:0 vorne. Die Sachsen legten äußerst druckvoll los und hätten schon nach 55 Sekunden in Führung gehen können, als Werner aus zentralen elf Metern seinen Meister in Jarstein fand. Der zunächst unaufhaltsame Sturmlauf der Gäste wurde in Minute sieben mit der frühen Führung belohnt: Nach einem durch den norwegischen Keeper verhinderten Kopfballeigentor von Mittelstädt drückte Werner den Abpraller aus kurzer Distanz über die Linie. Hertha fand in Sachen Angriff in der Anfangsphase fast nicht statt, hatte aber nach zehn Minuten durch Kalou am Ende eines Gegenstoßes trotzdem eine schnelle Chance zum Ausgleich. Nach einer guten Viertelstunde konnte sich die Dárdai-Truppe etwas freischwimmen, ließ durch Matheus Cunha aber eine weitere große Möglichkeit der Rangnick-Truppe zu (20.). Wenig später verzeichneten die Hauptstädter ihrerseits eine zweite Annäherung, als Kalou mit einem Kopfball an Gulácsi scheiterte (21.). Danach blieb das Spieltempo im Olympiastadion zwar enorm hoch, doch die Anzahl der nennenswerten Strafraumszenen nahm ab. Es waren die Blau-Weißen, die in der Endphase noch einmal zulegten, den Spielstand trotz zweier Ibišević-Chancen aber nicht egalisierten. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 Ibišević aus spitzem Winkel! Konaté lässt sich das Leder am eigenen Strafraum abnehmen. Nach Anspiel von Kalou hat der Bosnier auf rechts im Sechzehner zwar nur noch Gulácsi vor sich; da er zu lange zögert, wird seine Abschlussposition aber ziemlich mies. Gulácsi pariert mit dem linken Fuß.

42 Ibišević verspringt die Kugel an der Fünferkante! Nach einer Freistoßflanke vom rechten Flügel rutscht sie zum Bosnier durch, der vor dem langen Pfosten lauert. Sein erster Kontakt mit dem rechten Oberschenkel ist jedoch unsauber; der aufmerksame Gulácsi begräbt den Ball unter sich.

40 Kann die Dárdai-Truppe vor dem Seitenwechsel noch etwas reißen? Die seit fünf Pflichtspielen ohne einziges Gegentor verteidigenden Sachsen sind nicht unüberwindbar, sind aber in erster Linie im Gegenstoß zu verwunden.

38 Gelbe Karte für Vedad Ibišević (Hertha BSC)

Der Hertha-Kapitän steigt Konaté im Mittelfeld von hinten in die Bein, hat keine realistische Chance auf den Ball. Ibišević ist der erste Berliner, der eine Verwarnung kassiert.

37 Kampl findet nach einem schnellen Dribbling im halblinken Offensivkorridor einen Weg in den Sechzehner. Von Stark verfolgt packt er aus vollem Lauf einen Linksschuss aus, doch der fliegt aus etwa 15 Metern weit links am Ziel vorbei.

34 Nach einer guten halben Stunde ist die Begegnung im Olympiastadions sehr wild, da es viele Ballbesitzwechsel gibt und das Spieltempo enorm hoch ist. Vor allem Leipzig unterstreicht, dass es zu den besten Bundesligateams gehört, aber auch der BSC hat seine Momente.

31 Mukele wuselt sich über rechts nach innen und legt vor dem Sechzehner für Demme quer. Dessen Direktabnahme mit dem rechten Innenrist aus 19 Metern ist zu unplatziert und für Jarstein leichte Beute. Derweil ist Werner zurück auf dem Rasen.

29 Nachdem Werner es im Rahmen eines Konters über links in den Sechzehner geschafft hat, geht Stark mit seiner Grätsche volles Risiko. Er verhindert durch sein beherztes Einsteigen einen Abschluss des Nationalspielers. Der muss daraufhin am rechten Fuß behandelt werden.

26 ... die Ausführung des Österreichers findet vor dem ersten Pfosten zwar den Weg auf Starks Kopf. Der eng bewachte Verteidiger setzt es jedoch weit über Gulácsis Kasten.

25 Lazaro holt auf rechts gegen Saracchi einen Eckstoß heraus...

22 Gelbe Karte für Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Der Österreicher bringt Duda knapp vor der Mittellinie ins Stolpern, um einen schnellen Gegenstoß der Hausherren zu verhindern. Dieses taktische Vergehen zieht eine erste Verwarnung nach sich.

21 Kalou gegen Gulácsi! Nachdem ein Schussversuch des Ivorers geblockt worden und ein Hackenabschluss durch Duda ebenfalls aufgehalten worden ist, nickt er nach Kopfballvorlage des Slowaken aus sieben Metern in Richtung halbrechter Ecke. Gulácsi lenkt den Ball mit der linken Hand über den Querbalken.

20 Matheus Cunha mit dem nächsten Hochkaräter! Infolge eines Doppelpass mit Sabitzer hat der Brasilianer vom Elfmeterpunkt freie Schussbahn, wird lediglich leicht vom seitlich attackierenden Stark behindert. Er feuert das Leder weit über Jarsteins Kasten hinweg.

19 Den Blau-Weißen gelingt es gerade zumindest, das Spielgerät etwas länger in den eigenen Reihen zu halten und ihre Abwehrleute dadurch zu entlasten. Gegen geordnet verteidigende Sachsen läuft im Vorwärtsgang allerdings immer noch wenig zusammen.

16 In äußerst beeindruckender Art und Weise präsentieren die Roten Bullen zum Auftakt des Samstagabendspiels der Bundesliga ein offensives Feuerwerk. Dass dieses durchaus mit Risiken verbunden ist, hat Kalous große Gelegenheit zum Ausgleich in Minute zehn gezeigt.

13 Saracchi flankt einen Freistoß vom linken Flügel mit viel Effet vor den kurzen Pfosten. Rekik steht genau richtig und verhindert mit dem Schädel, dass es richtig eng wird.

10 Kalou lässt die hundertprozentige Möglichkeit zum schnellen Ausgleich ungenutzt! Gegen aufgerückte Sachsen wird Lazaro im halbrechten Offensivkorridor bedient. Er dringt in den Sechzehner ein und legt im richtigen Augenblick für seinen ivorischen Kollegen ab. Der will aus zentraler Lage einschieben, setzt das Leder aber rechts am Gästekasten vorbei.

7 Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Timo Werner

Fast schon folgerichtig geht RBL früh in Führung! Nach Saracchis Flanke aus dem linken Halbfeld köpft Orban vom langen Pfosten vor die kurze Ecke. Mittelstädt fälscht unglücklich mit seiner Stirn in Richtung des eigenen Kastens ab. Jarstein pariert, ist dann gegen Werners stocherndes Nachsetzen aus vier Metern aber machtlos.

6 Hertha hat in den ersten Momenten überhaupt nichts zu melden, ist am und im eigenen Sechzehner schon in einige brenzlige Situationen geraten. Lange dürfte das für die Hauptstädter nicht mehr gutgehen, wenn sie kein Mittel finden.

4 Ralf Rangnick wechselt nach dem 2:0 im Cupheimspiel gegen 1899 Hoffenheim gleich sechs der zehn Feldspieler aus. Marcelo Saracchi, Willi Orban, Nordi Mukiele, Bruma, Timo Werner und Matheus Cunha erhalten den Vorzug vor Dayot Upamecano, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Stefan Ilsanker, Yussuf Poulsen (allesamt auf der Bank und Jean-Kévin Augustin (Adduktorenprobleme).

3 Pál Dárdai hat im Vergleich zum 2:0-Pokalsieg beim SV Darmstadt 98 vier personelle Änderungen vorgenommen. Thomas Kraft, Vladimír Darida, Javairô Dilrosun und Davie Selke müssen auf der Bank Platz nehmen; sie werden durch Rune Jarstein, Maximilian Mittelstädt, Fabian Lustenberger und Vedad Ibišević ersetzt.

1 Werner hat nach 55 Sekunden die Großchance zum 0:1! Der Nationalspieler wird am Elfmeterpunkt von Kampl bedient und kommt mit dem rechten Fuß unbedrängt zum Abschluss. Jarstein ist schnell unten und lenkt die Kugel in der rechten Ecke um den Pfosten.

1 Berlin gegen Leipzig – los geht's in der Hauptstadt!

1 Spielbeginn

Vedad Ibišević gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Willi Orban. Damit stoßen die Gäste an.

Es ist angerichtet: In diesen Augenblicken verlassen die 22 Protagonisten die Katakomben in Richtung Rasen. Die Hausherren tragen blau-weiße Trikots; der Gast will in schwarzen Jerseys bestehen.

Mit der regeltechnischen Begleitung des Kräftemessens zwischen Hauptstädtern und Sachsen wurde ein Unparteiischengespann betraut, das von Deniz Aytekin angeführt wird. Der 40-jährige Unternehmer ist Mitglied im TSV Altenberg aus dem Bayerischen Fußball-Verband und pfeift seit September 2008 in der Bundesliga. Seit sechs Jahren leitet er auch Begegnungen in der Champions League. Bei seinem 151. Bundesligaeinsatz erhält er Unterstützung durch die Linienrichter Christian Dietz und Eduard Beitinger und den Vierten Offiziellen Christian Leicher.

"Wir lassen im Moment wenige Torschüsse und Torchancen zu. Es ist kein Zufall, dass wir fünf Partien in Folge zu null gespielt haben. Die Jungs betreiben einen extrem hohen Aufwand dafür und jeder einzelne Spieler bringt sich mit viel Engagement ein", lobt Ralf Rangnick seine Kicker für die Steigerung im Abwehrbereich. "Die Tendenz der letzten Wochen ist gut. Das Team hat einen ganz wichtigen Schritt nach vorne gemacht", freut sich 60-jährige Fußballlehrer über die positive Entwicklung des Teams, das seinen zukünftigen Trainer Julian Nagelsmann in den letzten Wochen gleich zweimal besiegt hat.

Seit der 1:4-Auftaktpleite bei Borussia Dortmund hat die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick im Ligabetrieb nicht mehr verloren. Nach dem zwischenzeitlichen Lauf mit Siegen gegen den VfB Stuttgart (2:0), bei 1899 Hoffenheim (2:1) und gegen den 1. FC Nürnberg (6:0) ist sie zuletzt aber etwas ins Schlingern geraten und holte beim FC Augsburg und gegen den FC Schalke 04 nur torlose Unentschieden. Mit Rückenwind sind sie trotzdem nach Berlin gereist, konnte am Mittwochabend durch einen 2:0-Heimsieg gegen 1899 Hoffenheim der Einzug in das DFB-Pokalachtelfinale vollbracht werden.

Das Olympiastadion ist für RB Leipzig ein Ort, der mit sehr positiven Erinnerungen verbunden ist. Am 32. Spieltag ihrer ersten Bundesligasaison tüteten sie hier mit einem 4:1 ihre Teilnahme an der Champions League ein; im Mai dieses Jahres verteidigten sie hier mit einem spektakulären 6:2 Rang sechs und durften somit in den Qualifikationsrunden der Europa League an den Start gehen, die sie allesamt überstanden und damit erneut international vertreten sind. Heute winkt den Roten Bullen wie den Gastgebern der Sprung in die Königsklassenplätze.

Kurzer Blick auf die Aufgebote. Bei den Hausherren kehrt neben drei anderen Akteuren Kapitän Vedad Ibišević zurück in die Startelf; auf Seiten der Gäste gibt es sechs personelle Umstellungen im Vergleich zum DFB-Pokal. Die Sachsen müssen ohne Emil Forsberg (Leistenverletzung) und Jean-Kévin Augustin (Adduktorenprobleme) auskommen.

"Die Mannschaft macht einen sehr konzentrierten Eindruck auf mich. Wir haben am Samstag eine Riesenchance und sind entsprechend motiviert. Ich habe ein sehr gutes Gefühl", geht Pál Dárdai die Mission des vierten Heimsiegs in dieser Saison optimistisch an. Im Falle eines Dreiers würden die Hauptstädter nicht nur den Gast aus Sachsen überflügeln, sondern für eine Nacht auf den dritten Tabellenplatz vorrücken. Durch Bayerns Ausrutscher gegen Freiburg am Nachmittag (1:1) betrüge der Rückstand auf Rang zwei dann sogar nur einen Zähler.

Nachdem der BSC in Rheinhessen ein völlig gerechtes torloses Unentschieden geholt hatte und die Punkteteilung vor eigenem Publikum gegen die Breisgauer eher ärgerlich gewesen war, schnappte er sich den einfachen Punktgewinn im Signal Iduna Park durch Kalous Strafstoßtreffer in Minute 90 erst spät und durfte ihn dementsprechend wie einen Sieg bejubeln. Zum Zeitpunkt des Schlusspfiffs waren für einen Moment die Ausschreitungen im Gästeblock vergessen, die es in der ersten Halbzeit gegeben hatte.

Hertha BSC tritt seit dem aufsehenerregenden 2:0-Heimsieg gegen den FC Bayern München Ende September auf der Stelle, hat er im Oktober doch kein einziges Spiel gewonnen. Dennoch waren die Leistungen auf einem ordentlichen Niveau, sodass es beim 1. FSV Mainz 05 (0:0), gegen den SC Freiburg (1:1) und bei Borussia Dortmund (2:2) jeweils zu Remis reichte. Aktuell mangelt es der Mannschaft von Trainer Pál Dárdai nur an Kleinigkeiten, um ohne Einschränkungen ein Spitzenteam zu sein.

Hertha HSC und RB Leipzig sind im ersten Saisondrittel nur sehr schwer zu besiegen: Sowohl Hauptstädter als auch Sachsen gingen bisher nur aus einer Begegnung als Verlierer hervor. Dass sie trotz dieses hervorragenden Wertes, den nur der ungeschlagene Spitzenreiter Borussia Dortmund übertrumpfen kann, nicht ganz oben mitspielen und sich nur an der Schnittstelle zwischen oberem und mittlerem Tabellendrittel befinden, liegt an der hohen Unentschiedenquote: Die Alte Dame und die Roten Bullen haben vier ihrer neun Partien mit Punkteteilungen beschlossen.

90 Fazit:

Das Spiel ist aus! Nürnberg kämpft sich trotz sehr schwacher erster Halbzeit und zweier Rückstände zu einem 2:2-Unentschieden. Dabei hätte Augsburg in der dominanten ersten Hälfte bereits den Sack zu machen können. Da es aber nur 1:0 zur Pause stand war noch alles drin. In den zweiten 45 Minuten wirkte der FCN wie ausgewechselt und erzielte schnell den Ausgleich. Doch Schmid brachte sein Team mit einem Freistoß-Traumtor erneut in Front. Aber auch diesen Rückschlag steckt der Club weg und kam nach einer Ecke erneut zum Ausgleich. Dabei feierten mit Mühl und Fuchs beide Torschützen des FCN ihr Bundesliga-Tordebüt. Auf Grund des ersten Durchgangs und des späten 2:2 fühlt sich dieses Remis für den FCA an wie eine Niederlage und für die Gäste wie ein Sieg. Damit bleiben beide Teams in der englischen Woche ungeschlagen. Augsburg wird nächsten Samstag gegen Hoffenheim wieder voll gefordert sein und Nürnberg darf gegen krieselnde Stuttgarter auf einen Dreier hoffen.

Ein herzliches Willkommen zur Samstagabendpartie des 10. Bundesligaspieltags! Zum fünften Mal stehen sich Hertha BSC und der RB Leipzig gegenüber. Das Duell der Tabellennachbarn soll um 18:30 Uhr im Olympiastadion angepfiffen werden.

90 Fazit:

Borussia Dortmund baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze am 10. Spieltag durch einen 1:0-Arbeitssieg beim VfL Wolfsburg aus. Nach ihrer 1:0-Pausenführung, für die Reus mit einem Kopfballtor in Minute 27 verantwortlich gezeichnet hatte, kamen die Schwarz-Gelben mit dem Willen auf den Rasen zurück, auf das schnelle zweite Tor zu gehen. Ähnlich wie im ersten Durchgang hielten die Niedersachsen nach schleppendem Start aber gut dagegen und sorgten zwischenzeitlich für ein Kräftemessen auf Augenhöhe. Abgesehen von einem Fernschuss durch Arnold, der den linken Pfosten nur knapp verpasste (59.), sprangen in dieser Phase jedoch keine zwingenden Abschlüsse für die Labbadia-Truppe heraus. In der Folge konnten die Schwarz-Gelben ihre Spielanteile dann wieder ausbauen, brachten es aber nicht fertig, ihre Druckphasen mit dem vorentscheidenden zweiten Treffer zu krönen. So durften die Hausherren bis zum Abpfiff darauf hoffen, durch eine gelungene Offensivaktion noch einen Zähler zu ergattern; dies war ihnen jedoch trotz einiger gefährlicher Strafraumszenen und einer insgesamt sehr ordentlichen Leistung jedoch nicht vergönnt. Während das Favre-Team an der Spitze durch Bayerns paralleles 1:1-Heimremuis auf vier Zähler enteilt, rutschen die Niedersachsen auf Rang elf ab. Der VfL Wolfsburg eröffnet den 11. Bundesligaspieltag am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel beim niedersächsischen Rivalen Hannover 96. Borussia Dortmund ist in der Champions League am Dienstagabend zu Gast beim Club Atlético de Madrid und empfängt am Samstag den FC Bayern Müchen zum Gipfeltreffen der deutschen Eliteklasse. Einen schönen Abend noch!

90 Fazit:

Mit einem Punkt muss der spielerisch weiterhin kriselnde FC Bayern München vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena zufrieden sein und bleibt vor heimischem Publikum zum vierten Mal in Folge ohne Sieg. Dabei hatten die Männer von Niko Kovač überwiegend den Ball, verzeichneten optisch die klar größeren Spielanteile. Das allein jedoch genügte nicht. Aufgrund von Ideenlosigkeit und fehlendem Tempo bekam der deutsche Meister die generische Defensive nur ganz selten ausgehebelt. So wurden mit gutem Willen während der 90 Minuten vier, vielleicht fünf Torgelegenheiten gezählt, von denen eine genutzt wurde. Bezeichnend für die Verfassung des Rekordmeister war, dass der Treffer nicht reichen sollte. Den Hausherren ging die Souveränität ab, das 1:0 zu behaupten. Kurz vor Schluss belohnte sich der SC Freiburg für den aufopferungsvollen Kampf. Gewiss war das in der Summe sehr glücklich, mit der ersten Chance, dem ersten Ball, der überhaupt aufs gegnerische Tor kam, den Ausgleich zu erzielen, doch natürlich nehmen die Breisgauer nach mehr als 21 punktlosen Jahren gern mal wieder einen Zähler aus München mit.

90 Fazit:

Schalke 04 kann doch noch Tore schießen und feiert mit einem 3:1-Sieg den zweiten Heim-Dreier der Saison! Wenn Schalke und Hannover aufeinandetreffen, sind Tore garantiert. Genau an diese These hielt sich der zweite Durchgang, der uns gleich vier Tore bescherte. Nach einer trostlosen 1. Halbzeit, in der 96 offensiv mehr zu bieten hatte und Schalke ein Elfmeter durch den VAR entzogen wurde, sorgte zunächst Bentaleb nach 57 Minuten für die 1:0-Führung via Elfmetertor. Schalke 04 nutzte einen zweifelhaften Elfmeterpfiff des Schiedsrichters als Dosenöffner und wurde daraufhin deutlich selbstbewusster. Die Blau-Weißen legten um ein Haar noch das 2:0 obendrauf und hauchten der zuletzt harmlosen Offensive so wieder eine Menge Leben ein. 96 fing sich erst einige Minuten später wieder und gleich in der 70. Minute durch einen Kopfball-Treffer von Joker Weydandt durchaus verdient aus. Die Freude der Niedersachsen währte aber nicht mal zwei Minuten, da direkt nach Wiederanpfiff Embolo der vorentscheidende 2:1-Treffer gelang. Für Hannover war dieser erneute Rückschlag der Knackpunkt und Schalke transportierte die Führung über die Zeit. In der 85. Minute vollendete der auffällige Uth dann einen Konter zum 3:1-Endstand.

90 Spielende

90 Daher versucht es Rafinha aus der Distanz. Der Rechtsschuss aus beinahe zentraler Position und etwa 17 Metern bringt letztlich auch nicht die Erlösung.

90 Trotz allen Bemühens bleiben Torabschlüsse aus. Auf dem Weg in den Sechzehner ist immer irgendwie ein Freiburger im Weg - mindestens einer.

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Der Ausgleich stachelt den FCA nochmal an. Jetzt werfen die Hausherren alles nach vorne und wollen den Dreier. Nach einer Ecke wäre es sogar fast dazu gekommen, aber Caiuby verpasst nach einem Nachschuss nur knapp.

90 Nun drängt natürlich die Zeit. Der Rekordmeister wirft noch einmal alles nach vorn, um doch den Sieg zu erzwingen. Vermutlich hilft jetzt nur noch die Brechstange.

90 Nochmal Wood! Der US-Boy dreht sich schön um die eigene Achse und feuert aus elf Metern auf die Kiste. Nübel wirft sich in die rechte Ecke und sichert den Ball im Nachfassen!

90 Fazit

Schlusspfiff in der BayArena, Hoffenheim nimmt drei Punkte mit in den Kraichgau. Damit beendet die Nagelsmann-Elf den Leverkusener Höhenflug abrupt, allerdings fällt das Ergebnis mindestens ein Törchen zu hoch aus. Die beiden Mannschaften verfolgen heute von Beginn an eine ähnliche Taktik, vor dem Tor zeigt sich allerdings nur die TSG effizient. Anschließend schaltet man in den Verwaltungsmodus, eine kurze Wackelphase beenden die Gäste mit dem entscheidenden 1:4 (73.).

90 Zwei Minuten des Nachschlags sind bereits verstrichen, ohne dass die Schwarz-Gelben noch einmal in Schwierigkeiten geraten sind.

90 Die erste Minute der Nachspielzeit ist bereits vorüber. Gelingt einem Team noch der Lucky Punch?

90 Noch drei Minuten trennen Schalke 04 vom zweiten Heimsieg!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Einwechslung bei SC Freiburg -> Philipp Lienhart

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Auswechslung bei SC Freiburg -> Lucas Höler

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

180 Sekunden bleiben den Niedersachsen, um die Heimpleite noch abzuwenden.

90 Gelbe Karte für André Hahn (FC Augsburg)

Hahn geht viel zu ungestüm in den Zweikampf mit Leibold und bekommt dafür die Gelbe Karte.

90 Freiburg hat in München ausgeglichen - der BVB ist ganz nahe dran, der Gewinner des 10. Spieltags zu werden!

89 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Weston McKennie

89 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Amine Harit

87 Der FC Schalke 04 überweist seinem schmalen Tor-Konto heute gleich drei Buden und die Veltins-Arena weiß es zu feiern. "Steht auf, wenn ihr Schalker seid", fordert die Fankurve.

90 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Ömer Toprak

90 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Jacob Bruun Larsen

89 Tooor für den SC Freiburg, 1:1 durch Lucas Höler

Tatsächlich gelingt dem Außenseiter der Ausgleich. Von der linken Seite bringt Christian Günter eine glänzende Flanke in die Mitte. Zwischen den Innenverteidigern setzt sich Lucas Höler durch, ist einfach einen Schritt schneller. Mit langem rechten Bein drückt der Stürmer die Kugel aus sechs, sieben Metern in die Maschen und markiert seinen zweiten Saisontreffer.

86 Inzwischen kontrolliert der Meister das Geschehen. Freiburg muss mehr wagen. Und aufgrund von Münchner Ballverlusten gelangen die Breisgauer auch immer mal wieder in Ballbesitz.

88 Tooor für 1. FC Nürnberg, 2:2 durch Lukas Mühl

Und jetzt klingelt's! Viele Ecken des FCN blieben ohne Gefahr, doch diese sorgt für den Ausgleich. Leibold bringt das Spielgerät in die Mitte, Mühl setzt sich im Kopfballduell mit Caiuby durch und nickt ins linke Eck ein.

87 Der FCA kann sich gar nicht mehr befreien. Der Aufsteiger aus Nürnberg wirft in den letzten Minuten nochmal alles nach vorne und sammelt eine Ecke nach der anderen.

84 Nach einem Ballverlust von Joshua Kimmich nähern sich die Freiburger dem Sechzehner. Dabei gehen die Gäste eine Spur zu zögerlich zu Werke. Letztlich wird der Rechtsschuss von Nicolas Höfler abgeblockt.

87 ... Tisserand verpasst den Kopfball aus bester Lage! Arnolds effetreiche Hereingabe senkt sich an der Fünferkante, wo der Franzose vor seinem Sprung leicht von Reus festgehalten wird. Er kommt - auch deshalb - nicht an die Flanke heran. Nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten entscheidet sich Schiedsrichter Siebert gegen einen Strafstoß.

86 Zagadou lässt sich auf der linken Abwehrseite zu einem vermeidbaren Foul an Arnold hinreißen...

85 Belfodil erhält ein Bittencourt-Anspiel im linken Teil des Strafraums, er schießt sofort auf das kurze Eck. Hrádecký taucht ab und klärt, dann ertönt ohnehin ein Abseitspfiff.

85 Tooor für FC Schalke 04, 3:1 durch Mark Uth

Die Entscheidung! Harit rast in Richtung 96-Strafraum und beweist dort das Auge für den Nebenmann. Uth nimmt den Querpass am rechten Fünfer-Rand an, lässt Haraguchi locker ins Leere rauschen und donnert den Ball links in die Maschen!

83 Einwechslung bei SC Freiburg -> Luca Waldschmidt

83 Auswechslung bei SC Freiburg -> Tim Kleindienst

83 Hannover 96 bläst zur Schlussattacke! Die Gäste aus Niedersachsen attackieren Schalke nun sehr früh und suchen im Fünfer immer wieder den Sturm-Tank Weydandt.

84 Aus der Distanz will es auch nicht mehr klappen, Kai Havertz versucht sich aus 28 Metern. Sein Abschluss hat zwar die nötige Härte, fliegt aber zu zentral auf das Gehäuse. Oliver Baumann packt zu.

84 Der BVB strahlt in der Schlussphase nicht wirklich Ruhe aus, begeht im Mittelfeld immer wieder einfache Fehler. Die Heimfans dürfen weiterhin hoffen, dass hier noch ein später Ausgleich gelingt. Schlechte Nachrichten gibt es für Dortmund übrigens aus München: Dort führt der FCB mittlerweile mit 1:0.

83 Einwechslung bei Bayern München -> Leon Goretzka

84 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Törles Knöll

83 Auswechslung bei Bayern München -> Serge Gnabry

84 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Alexander Fuchs

83 Das hätte der Ausgleich sein können! Palacios-Martínez wartet am linken Strafraumeck, bis Fuchs ihn hinterläuft und bedient diesen dann perfekt. Der Torschütze des 1:1 bringt das Leder direkt flach in die Mitte auf Zreľák und der hat den Ausgleich auf dem Fuß. Aber der Stürmer trifft den Ball nicht richtig und haut das Ding über den Kasten.

82 Der Club drängt den FCA im Moment in die eigene Hälfte und lässt den Ball schön laufen. Allerdings fehlt ihnen dabei noch die Durchschlagskraft.

82 Mallı und Debütant Yeboah sind Labbadias zweite und dritte Einwechseloption auf dem Rasen. Gästecoach Favre darf noch einmal tauschen.

82 Gelbe Karte für Sebastian Rudy (FC Schalke 04)

Schiri Schmidt entscheidet sich in der heißen Schlussphase früh für eine kurze Linie und zückt zweimal Gelb.

81 Die Dribblings entscheidet Leon Bailey nahezu alle für sich, seine Hereingaben fruchten aber nicht. Diesmal tanzt er Kevin Akpoguma am rechten Strafraumrand aus, flankt dann aber viel zu hart und in den Rücken von Kai Havertz.

81 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> John Yeboah

81 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Josip Brekalo

80 Regulär sind noch zehn Minuten zu spielen. Gelingt Augsburg die perfekte englische Woche oder kommt Nürnberg nochmal zurück und bleibt damit in dieser Woche ungeschlagen?

81 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Yunus Mallı

81 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Yannick Gerhardt

80 Tooor für den Bayern München, 1:0 durch Serge Gnabry

Auf der rechten Seite wird Serge Gnabry von Rafinha bedient. Umgehend nimmt der Offensivmann Tempo auf, zieht in den Strafraum. Die Gästeabwehr agiert zu zögerlich. Da tritt keiner entschlossen dagegen. Aus halbrechter Position wuchtet Gnabry die Pille mit dem rechten Fuß flach ins kurze Eck und erzielt seinen ersten Saisontreffer.

79 Gelbe Karte für Waldemar Anton (Hannover 96)



79 Gelbe Karte für Rafinha (Bayern München)

Mit beiden Sohlen voran geht Rafinha gegen Janik Haberer zu Werke und wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Auch für den Brasilianer ist es die erste Gelbe Karte der laufenden Spielzeit.

79 Bruun Larsen mit der Riesenchance zur Entscheidung! Der junge Däne nimmt William die Kugel im halblinken Offensivkorridor und schnibbelt dann aus spitzem Winkel mit dem rechten Innenrist in Richtung langer Ecke. Zum Alumnium fehlen Zentimeter.

79 Gelbe Karte für Alexander Schwolow (SC Freiburg)

Erstmals kramt Felix Zwayer die Gelbe Karte hervor. Die sieht Alexander Schwolow wegen Zeitspiels. Für den Keeper ist es die erste Verwarnung der Saison.

77 Königsblau ist obenauf und will den Heimsieg jetzt unbedingt manifestieren. Die Abwehr der Schalker ist in der Schlussphase jedoch nicht ganz so tadellos und lässt Hannover mitunter viel Raum. 96 natürlich mehr Risiko ein und offeriert Schalke so ebenfalls Konterchancen.

78 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Christian Pulisic

78 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Leonardo Bittencourt

77 Auf der rechten Seite tritt Renato Sanches an, ist von Pascal Stenzel nur mit einem Foul zu stoppen. Den fälligen Freistoß bringt Joshua Kimmich flach an die Strafraumgrenze. Dort probiert es Serge Gnabry, schießt mit dem rechten Fuß sein Standbein an. Die Kugel springt dann rechts am Tor vorbei.

78 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Jadon Sancho

78 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Vincenzo Grifo

77 Bailey schlägt einen halbhohen Eckball von der rechten Seite, Baumgartlinger läuft entgegen und verlängert per Hacke. Havertz kann das Anspiel nicht verarbeiten.

78 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Maximilian Philipp

75 Was hat die Partie noch mit uns vor? Hannover 96 lässt sich nach dem erneuten Rückschlag nicht gehen und bleibt im Spiel. Albornoz verschafft sich am linken Ende des Sechzehners viel Platz und setzt dann zum Distanzschuss aus spitzem Winkel an. Der Ball fliegt hoch in die Luft und driftet dann über das Gehäuse.

78 Gelbe Karte für Caiuby (FC Augsburg)

Caiuby unterbindet kurz hinter dem Mittelkreis einen guten Angriff der Gäste und wird dafür bestraft.

78 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Paco Alcácer

76 Den daraus resultierenden Freistoß bringt Max flach in die Mitte. Finnbogason hat sich frei gelaufen und probiert es direkt, aber sein Abschluss wird noch von einem Nürnberger Abwehrbein geblockt.

77 William findet Steffen! Der Brasilianer flankt vom rechten Flügel vor den linken Pfosten. Dort schraubt sich der Schweizer hoch und gewinnt das Luftduell mit Akanji. Er nickt aus gut sechs Metern über Dortmunds Gehäuse.

75 So langsam geht dem FC Bayern die Zeit aus. Noch immer verteidigt der SC Freiburg erfolgreich die Null. Hält der Außenseiter das gar bis zum Ende durch?

76 Gelbe Karte für Kasim Nuhu (1899 Hoffenheim)

Kasim Adams Nuhu rennt in den Rücken von Kai Havertz, als dieser einen Abstoß von Hrádecký annehmen will.

73 Einwechslung bei Hannover 96 -> Florent Muslija

73 Auswechslung bei Hannover 96 -> Iver Fossum

72 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Sebastian Rudy

75 Gelbe Karte für Georg Margreitter (1. FC Nürnberg)

Caiuby lässt links an der Eckfahne gleich zwei Gegenspieler alt aussehen, aber Margreitter hält ihn fest und bekommt dafür den Gelben Karton.

76 In der Allianz Arena steht es übrigens weiterhin noch 0:0. In der Live-Tabelle hat der BVB vier Zähler mehr auf dem Konto als der FC Bayern München - ist das auch noch in einer Viertelstunde so?

72 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Nabil Bentaleb

75 Adam Zreľák hält aus der zweiten Reihe einfach mal drauf. Sein Schuss geht aber deutlich drüber.

73 Thomas Müller flankt gefährlich in die Mitte. Dort setzt sich Robert Lewandowski gegen Nicolas Höfler durch und köpft aufs Tor. Mit einem Blitzrefelex lenkt Alexander Schwolow die Kugel an die Latte. Zugleich ertönt ein Pfiff, der dem deutlichen Schubser des Polen gegen den Verteidiger gilt. So verschafft sich der Stürmer auf unfaire Weise den nötigen Raum.

73 Zum ersten Mal in dieser Saison muss Behrens vor Schlusspfiff das Feld verlassen. Für ihn kommt der junge Rhein.

73 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:4 durch Joelinton

Hoffenheim trifft in Leverkusens stärkster Phase, 1:4! Eine geklärte Flanke landet bei Grifo im Zentrum, aus der eigenen Hälfte spielt der Mittelfeldmann einen Flachpass in die Spitze. Joelinton entscheidet das Laufduell gegen Jedvaj für sich, zieht dann in die Mitte. Aus 17 Metern lässt der Brasilianer Hrádecký mit einem trockenen Schuss in das rechte Eck keine Chance.

72 Riesending für Volland! Der Angreifer pflückt eine Hereingabe von rechts runter, obwohl er von drei Verteidigern umzingelt ist. Er kann den Ballbesitz irgendwie behaupten, will den herauseilenden Baumann dann überlupfen. Der pariert.

73 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Simon Rhein

73 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Hanno Behrens

73 ... und der hat es in sich! Nach Brekalos scharfer Flanke vor den kurzen Pfosten kann zunächst Bruun Larsen per Kopf klären. Steffen geht von der Strafraufkante mit einem Seitfallzieher volles Risiko. Bürki blockt den tückischen Aufsetzer nach vorne ab und ist dann im allerletzten Moment vor dem einköpfbereiten Ginczek zur Stelle.

71 Eine Bailey-Flanke von rechts wird am ersten Pfosten verlängert, der Ball landet am zweiten. Bender steht goldrichtig, nimmt die Kugel per Brust an und zieht knallhart ab. Nuhu ist zur Stelle und hält den Kopf rein.

71 Manuel Baum wechselt positionsgetreu und bringt mit André Hahn einen neuen Offensivspieler.

71 Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Breel Embolo

Absoluter Wahnsinn, Schalke geht nur Sekunden nach dem 1:1 wieder in Front! Emobolo spielt mit Burgstaller am Fünfer-Ende den Doppelpass und arbeitet die Kugel dann in die Kiste. Der Schweizer kommt irgendwie durch, Fossum wird angeschossen und am Ende lupft Embolo den Ball über Tschauner in die rechte Ecke!

72 Nach Hakimis Foul an Brekalo bekommen die Hausherren einen Freistoß unweit der linken Sechzehnerlinie zugesprochen...

71 Einwechslung bei Bayern München -> Thomas Müller

71 Auswechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

71 Von der linken Seite zieht Franck Ribéry in den Sechzehner. Es gibt den Kontakt mit Marco Terrazzino. Der Franzose geht zu Boden. Für einen Strafstoß ist das zu wenig. Auch in der Videozentrale sieht man das offenbar so.

70 Tooor für Hannover 96, 1:1 durch Hendrik Weydandt

Aber Hannover auch! Bebou schlägt kurz vor der rechten Eckfahne eine herrlich weiche Flanke und im Zentrum wird Weydandt von allen (!) Schalker komplett außer Acht gelassen. Der Lokalmatador hält die Birne rein und lässt Hannover feiern!

71 Einwechslung bei FC Augsburg -> André Hahn

70 Labbadia schickt den Spieler ins Rennen, den er am Dienstagabend in Hannover ein- und dann wieder ausgewechselt hat. Kann der Schweizer an seinem 27. Geburtstag dabei mithelfen, dass sich der VfL noch einen Punkt sichert? Rexhbeçaj verabschiedet sich in den Feierabend.

71 Auswechslung bei FC Augsburg -> Marco Richter

70 Robert Bauer tritt einen Fraistoß aus dem linken Halbfeld mit viel Schnitt zum Tor. Das Spielgerät wird noch einmal leicht abgefälscht und rauscht nur haarscharf am langen Pfosten vorbei.

69 Immer mal wieder setzen die Gäste Nadelstiche, sind dabei bestrebt, schnell zum Abschluss zu kommen. Janik Haberer haut aus der zweiten Reihe drauf. Der Rechtsschuss fliegt über den Kasten von Manuel Neuer, der also nach wie vor keinen Ball zu halten bekommt.

69 Schalke 04 ist dank des Elfmetertores von Bentaleb nun auf Kurs und in der Arena herrscht nach langer Zeit mal gute Stimmung. "Auf geht's Schalke schieß ein Tor", hallt es von den Tribünen. Ja: Königsblau kann doch noch Tore schießen!

69 Gleich zweimal in Folge rennt Leon Bailey von der rechten Seite in die Mitte, zieht dann mit seinem starken linken Schlappen ab. Ermin Bičakčić wirft sich stets davor und blockt.

69 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Renato Steffen

68 Starke Aktion von Marco Richter! Nach einem Einwurf von Schmid fast von der Eckfahne, wendet sich Richter gekonnt um seinen Gegenspieler und läuft parallel zur Grundlinie in die Mitte. Aus relativ spitzem Winkel haut er die Kugel flach per Spann aufs lange Eck, aber der Ball geht ein gutes Stück vorbei.

69 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Elvis Rexhbeçaj

67 Einwechslung bei SC Freiburg -> Marco Terrazzino

67 Auswechslung bei SC Freiburg -> Mike Frantz

67 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Paulinho

66 Dann bietet sich dem Rekordmeister eine Freistoßgelegenheit in aussichtsreicher Position. Links in Strafraumnähe legt sich Robert Lewandowski den Ball zurecht, scheitert mit seinem Rechtsschuss an der Mauer. Auch der zweite Versuch des Polen bleibt an einem Abwehrspieler hängen. Und das gilt auch für den dritten Anlauf von Rafinha.

67 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Julian Brandt

67 Gelbe Karte für Ihlas Bebou (Hannover 96)

Gefährliches Spiel! Bebou legt sich die Pille rund um die Mittellinie etwas zu weit vor und geht dann mit offener Sohle in Richtung Sané. Der ehemalige Hannoveraner holt sich einen blauen Fleck ab und Bebou sieht Gelb.

68 Dortmund kann seine offensive Schlagzahl gerade wieder erhöhen und schnürt die Niedersachsen an deren Sechzehner ein. Da die Wölfe aber weiterhin ihre zentralen Defensivräume sehr clever zustellen, fehlt es an klaren Chancen zum zweiten Gästetor.

65 96-Trainer Breitenreiter reagiert auf denn Rückstand und ändert seine defensive Ausrichtung auf eine Viererkette. Wimmer muss nach seiner Einwechslung schon wieder runter und wird von Stürmer Weydandt ersetzt.

65 Annahme mit Rechts, Schuss mit Links: Volland verfehlt das rechte Toreck aus der linken Strafraumhälfte um eineinhalb Meter.

65 Als kongeniales Duo wirbeln Alaba und Ribéry auf der linken Seite, gelangen so bis in den Strafraum. Dort wird es kurz unübersichtlich. Letztlich bekommen das die Freiburger gemeinschaftlich geregelt.

65 Einwechslung bei Hannover 96 -> Hendrik Weydandt

65 Der zweite Durchgang ist komplett offen und sogar mit Vorteilen bei den Clubberern, aber auf Grund der ersten 45 Minuten geht die Führung noch in Ordnung.

65 Auswechslung bei Hannover 96 -> Kevin Wimmer

65 Belfodil fügt sich mit einem Offensivfoul ein, im Laufduell mit Akpoguma ist der Arm des Angreifers im Spiel.

63 Ist das sowas wie Leichtigkeit bei Schalke? Die Hausherren kombinieren mit dem 1:0 im Rücken nun erstmals flüssig und wollen unbedingt nachlegen. Am rechten Strafraum-Eck nimmt Burgstaller einen schönen Steilpass zart an und klatscht den Ball mit Wucht über den Querbalken.

65 Guerreiro flankt einen Freistoß von der linken Außenbahn halbhoch auf den Elfmeterpunkt; dort verpassen Freund und Feind. Auf rechts bleibt dann Sancho bei seinem Dribbling an Ginczek hängen. Der junge Engländer hat heute einen schweren Stand, obwohl er den Führungstreffer mit seiner Flanke auf Delaney eingeleitet hat.

64 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Ishak Belfodil

64 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Reiss Nelson

62 Die Hausherren holen sich die Führung zwar zurück, aber die Nürnberger sind mittlerweile voll im Spiel und lassen sich von dem Rückschlag nicht verunsichern, sondern versuchen ihr verbessertes Spiel weiter durchzuziehen.

60 Aus dem Stand! 96 wirkt erstmal nicht sonderlich beeindruckt und macht offensiv einfach im gleichen Stil weiter. Nach einer Ecke hoppelt der Ball im linken Rückraum zu Albornoz. Der Chilene geht aufs Ganze und hämmert das Leder ohne Anlauf nur Zentimeter über die Latte!

63 Einwechslung bei Bayern München -> Franck Ribéry

63 Auswechslung bei Bayern München -> Arjen Robben

62 Der Gefoulte schießt selbst, Bailey hebt den Ball über die Mauer. Baumann springt in den rechten Torwinkel, kann den zu unplatzierten Schuss dann per Flugparade abwehren.

62 Freiburg wagt sich nach vorn. Die sich dadurch bietenden Räume nutzt der FC Bayern, spielt sich gut über die linke Seite nach vorn. David Alaba schickt Serge Gnabry, der es mit Tempo, aber allein versucht - und sich fest rennt.

61 Nette Freistoßposition für Bayer, Bailey ist auf der rechten Seite zu schnell für die Verteidiger. Dann legt ihn Bičakčić knapp 26 Meter vor dem Kasten in halbrechter Position.

59 Hannover 96 hadert mit der erneuten Elfmeterentscheidung und schluckt fast noch das 2:0. Schalke kommt mit viel Euphorie in den gegnerischen Fünfer und bedient Embolo am linken Eck mustergültig. Der Schweizer will Tschauner düpieren und scheitert an einer tollen Fußabwehr des Hannoveraners!

60 Den fälligen Eckball tritt James Rodríguez von der linken Seite. Arjen Robben versucht sich per Kopf, setzt das Kunstleder über das Gehäuse von Alexander Schwolow.

62 Nach einer guten Stunde ist erneut festzustellen, dass Wolfsburg nach schleppendem Start sehr ordentlich mitspielt und nicht weit davon entfernt ist, den Spielstand zu egalisieren. Der BVB wandelt gerade auf schmalem Grat.

59 Und nachdem Felix Zwayer die Szene selbst in Augenschein genommen hat, bleibt es beim Eckstoß. Wenn Manuel Gulde ganz leicht mit der Hand am Ball war, so zieht er diese doch sehr offensichtlich weg. Das ist nicht strafbar.

60 Nach kurzer Behandlung auf dem Feld verlässt Vogt den Rasen. Es scheinen aber nur Krämpfe zu sein, der Verteidiger konnte selbst vom Platz gehen.

58 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Guido Burgstaller

58 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Suat Serdar

59 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Ermin Bičakčić

59 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Kevin Vogt

58 Im Anschluss an das vermeintliche Handspiel schießt James Rodríguez aus spitzem Winkel ans Außennetz. Erneut ist ein Verteidiger dazwischen. Die ursprüngliche Entscheidung des Unparteiischen lautet daher Eckball.

59 Tooor für FC Augsburg, 2:1 durch Jonathan Schmid

Was für ein Traumtor! Gut 25 Meter zentral vor dem Kasten stehen gleich drei Fuggerstädter beim Freistoß. Am Ende macht es Jonathan Schmid und wie! Drei kurze Schritte Anlauf und dann schlenzt er denn Ball perfekt über die Mauer in den rechten Knick. Christian Mathenia ist zwar mit den Fingerspitzen noch dran, aber ist dennoch ohne jegliche Abwehrchance.

57 Michael Köllner will den Schwung seines Teams nutzen und bringt mit dem ehemaligen Leipziger Palacios-Martínez frischen Wind für den Angriff.

57 Volland setzt sich im Anschluss an einen Einwurf stark in der rechten Strafraumhälfte durch, spielt dann einen flachen Pass in die Mitte. Kadeřábek klärt am Fünfmeterraum.

57 Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Nabil Bentaleb

Diesmal zählt er und Bentaleb macht ihn rein! Der Algerier visiert die rechte Ecke an und trifft mit einem halbhohen Elfer. Extrem bitter für Hannover 96!

59 Arnold fehlen aus aus der zweiten Reihe Zentimeter! Nach Pass von Gerhardt bekommt der Wolfsburger Mittelfeldmann keinen Druck von den Dortmunder Abwehrleuten und zieht deshalb aus zentralen 25 Metern mit dem linken Spann an. Das Spielgerät segelt hauchdünn am linken Pfosten vorbei.

57 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Federico Palacios-Martínez

57 David Alaba spielt den Ball in den Sechzehner. Robert Lewandowski misslingt die Ballannahme. Dadurch gerät Manuel Gulde offenbar mit der Hand an den Ball. Das erfordert den Einsatz der Videoschiedsrichter.

57 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Sebastian Kerk

56 Elfmeter für Schalke 04! Bleibt es diesmal dabei? Tschauner kann eine lange Hereingabe von hinten rechts nicht festhalten und macht die Situation damit unnötig spannend. Uth läuft ein, wird vom nachfassenden Tschauner kurz berührt und geht schon beim kleinsten Kontakt sofort zu Boden!

54 Geht es bei Königsblau nach vorn, ist Uth nicht weit. Der Angreifer ist bislang der auffälligste S04-Kicker und produziert nun mit einer schnellen Bewegung einen Eckstoß von links. Tedesco bereitet draußen seinen ersten Tausch vor.

56 Das Labbadia-Team kommt nach dem Seitenwechsel deutlich häufiger hinter die Dortmunder Abwehrlinie. Gerade über seine rechte Seite gibt es einige temporeiche Vorstöße, die den Heimfans Anlass zur Hoffnung geben, dass diese Partie noch erfolgreich gestaltet werden kann.

54 Nach einer Weiser-Flanke aus dem rechten Halbfeld kann Volland völlig frei abspringen, Nuhu hat ihn komplett aus den Augen verloren. Volland köpft aus acht Metern zentral auf den Kasten, Baumann lenkt das Leder über den Querbalken.

54 Abseitstor für Freiburg! Christian Günter tritt einen Freistoß von der linken Seite. Im Zentrum wirft sich Tim Kleindienst in die Hereingabe und köpft den Ball unhaltbar ins linke Eck. Doch der Stürmer steht um einige Zentimeter im Abseits. Das erkennt der Assistent ganz ohne Videohilfe.

52 Will es 96 wieder mehr? Wie schon zu Beginn, ist Hannover nach Wiederanpfiff etwas aktiver. Die Roten profitieren von einer leicht besseren Passsicherheit. Das Tempo ist auf beiden Seiten wieder schleppend.

53 In dieser Phase mischt der SC Freiburg etwas aktiver mit, versucht zumindest etwas nach vorn.

54 Tooor für 1. FC Nürnberg, 1:1 durch Alexander Fuchs

Gerade Latte Augsburg und im direkten Gegenzug der Ausgleich! Vura bringt den Ball von rechts flach an den Fünfmeterraum. Dort lässt Zreľák den Ball klatschen und Fuchs jagt das Leder aus spitzem Winkel in die Maschen. Luthe ist zwar früh unten, kann aus der kurzen Distanz aber nichts machen.

54 Latte durch Finnbogason! Gouweleeuw spielt den perfekten langen Ball in den Strafraum. Dort verschätzt sich ein Nürnberger Innenverteidiger und Finnbogason kann frei köpfen. Der Ball fliegt hoch in Richtung linker Winkel, aber knallt nur an die Latte.

52 Jetzt taucht Brandt als Vorlagengeber auf, eine flache Hereingabe des Nationalspielers wird durch Vogt abgefälscht. Das Leder hoppelt vor das kurze Eck, Havertz läuft ein und zieht sofort aus drei Metern ab. Baumann macht die Schussbahn zu.

52 Die Nürnberger wirken wie ausgewechselt. Sie gehen keinem Zweikampf mehr aus dem Weg, setzten die Gastgeber schon früh unter Druck und kombinieren sich deutlich sicherer nach vorne.

52 Lucas Höler behauptet zentral in der eigenen Hälfte gut den Ball und schickt Tim Kleindienst über links auf die Reise. Der nähert sich dem Strafraum, wird aber von Niklas Süle kompromisslos verteidigt.

50 Seltsames Abseits! Haraguchi hat im Rückraum eine Menge Platz und macht es Schöpf nach. Der Japaner setzt zum Fernschuss aus 18 Metern an und prüft Nübel mit einem unangenehmen Versuch nach rechts. Der Keeper der Hausherren pariert und gleichzeitig pfeift der Ref Abseits. Die Auflösung: Bebou läuft in die Sicht von Nübel und macht sein passives Abseits aktiv.

53 Delaney mit dem rechten Fuß! Der Däne wird auf halbrechts von Reus bedient, behauptet sich gegen zwei Grüne-Weiße und feuert aus gut 17 Metern in Richtung der oberen kurzen Ecke. Das Spielgerät rauscht nicht weit drüber.

50 Au weia! Wendell spielt einen flachen Pass von der linken Seite vor das Tor, Brandt kann aus neun Metern abschließen. Den Ball scheint er nur mit der Sohle zu treffen, das Spielgerät kullert in die Arme von Baumann.

49 Und der wird brandgefährlich! Der Ball kommt an den ersten Pfosten und dort setzt sich Hanno Behrens gegen seinen Gegenspieler durch. Aus knapp fünf Metern köpft der Kapitän wuchtig und flach in die linke Ecke. Aber Andreas Luthe ist blitzschnell unten und kann zur Seite abwehren. Von dort probiert sich Vura mit dem Nachschuss, aber trifft nur das Außennetz.

51 Obwohl Dortmund in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff den aktiveren Eindruck macht, spielen die Niedersachsen nach einem Gegenstoß über rechts den ersten gefährlichen Ball in den gegnerischen Sechzehner. Ginczeks Querpass in Richtung Elfmeterpunkt kann von Akanji abgefangen werden.

49 Greift denn keiner an? Alessandro Schöpf läuft mit hohem Tempo den Sechzehner an und wird von der 96-Defensive kaum beachtet. Der Schalker macht Meter um Meter und pfeffert die Kugel dann einen Meter am linken Alu vorbei.

49 Auf der Gegenseite bringt Christian Günter den Ball zum Tor und holt auf diese Weise durch den Kontakt von Rafinha den ersten Eckstoß für die Gäste heraus. Deren klägliche Ausführung auf der rechten Seite beschwört keinerlei Gefahr herauf.

49 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:3 durch Vincenzo Grifo

Grifo nagelt den fälligen Strafstoß flach in die rechte Ecke, Hrádecký ahnt die Richtung. Eingreifen kann der Finne aber nicht, dafür ist der Abschluss zu stark.

48 Michael Köllner scheint in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben. Nürnberg beginnt offensiv, stellt den FCA schon früh zu und hat nun den ersten Eckball.

49 Elfmeter für Hoffenheim! Joelinton treibt den Ball aus dem Zentrum über die Sechzehnerlinie, schlägt dann einen Haken. Tah holt ihn von den Beinen.

47 Einer für Nübel! Direkt nach Wiederanpfiff erhält Hannover 96 aus fernen 30 Metern einen Freistoß zugesprochen. Fossum ist der Mann der ruhenden Bälle, gibt jedoch auch diesem nicht die richtige Richtung mit. Nübel packt zu.

47 Von der linken Seite bringt David Alaba die Kugel flach in die Mitte. James Rodríguez nimmt die Hereingabe direkt mit dem linken Fuß, trifft die Pille aber nicht satt. So fehlt es dem Schuss an Druck und Alexander Schwolow greift ohne große Probleme zu.

47 Havertz bedient Volland in der rechten Strafraumhälfte, sofort soll eine Hereingabe folgen. Akpoguma grätscht den Ball ins Toraus.

46 Gelbe Karte für Alexander Fuchs (1. FC Nürnberg)

Fuchs zieht zwischen zwei Augsburgern in den Strafraum und hebt ab. Allerdings wurde er gar nicht getroffen und Ittrich entscheidet sofort auf Gelbe Karte für Schwalbe.

48 Weder Bruno Labbadia noch Lucien Favre sahen sich in der Pause veranlasst, erste personelle Änderungen vorzunehmen. Der VfL-Coach hat mit Steffen, Mallı und Eigengewächs Yeboah noch drei offensive Alternativen in der Hinterhand.

46 Weiter geht's! Kommt Nürnberg nochmal zurück ins Spiel oder bleibt Augsburg tonangebend?

46 Ab sofort laufen auf Schalke die zweiten 45 Minuten. Sehen wir noch ein Tor?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei FC Augsburg -> Felix Götze

46 ...und weiter! Bei Leverkusen ist Julian Baumgartlinger für Sven Bender gekommen, die Hoffenheimer verzichten vorerst auf Wechsel.

46 Auswechslung bei FC Augsburg -> Ja-cheol Koo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht's am Mittellandkanal! Der BVB kann in der Volkswagen Arena bisher noch nicht glänzen, hat es aber auch mit einem gut eingestellten Widersacher zu tun. Sollte die Favre-Truppe den knappen Vorsprung nach dem Seitenwechsel mindestens über die Zeit bringen, winkt im Fernduell mit dem FC Bayern München ein erfolgreicher Nachmittag. Der Rekordmeister kommt zur Halbzeit nämlich nicht über ein torloses Heimremis gegen den SC Freiburg hinaus.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Julian Baumgartlinger

46 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Sven Bender

45 Halbzeitfazit:

Mit einer verdienten 1:0-Pausenführung für den FCA geht es in die Kabinen. Die Gastgeber hatten von der ersten Minute an das Geschehen voll im Griff und gingen mit dem ersten Schuss auf den Kasten direkt in Front. Im Anschluss an den Treffer änderte sich wenig. Zwar konnte sicher der Club immer mal wieder befreien, aber Augsburg blieb spielbestimmend und sorgte besonders nach Standards für Gefahr. Da nach 45 Minuten aber nur ein Treffer Unterschied zwischen dem FCA und dem FCN ist, hat der Club im zweiten Durchgang noch die Chance ins Spiel zurückzukommen.

45 Halbzeitfazit

Pause in Leverkusen, es ist die erwartet muntere Partie. Beide Mannschaften erspielen sich einen Großteil ihrer Torchancen über die Außenbahnen, dort haben die Verteidiger heute einen schweren Stand. Grund ist das enorme Tempo der Offensivspieler, besonders Schulz (Hoffenheim) und Bellarabi (Leverkusen) konnten überzeugen. Letzterer musste allerdings kurz vor dem Seitenwechsel verletzt raus, ein herber Verlust für die Hausherren. Im zweiten Abschnitt darf nun Bailey versuchen, sein Formtief zu überwinden.

45 Halbzeitfazit:

Schalke und Hannover gehen nach 45 Minuten mit einem 0:0 in die Kabine! Der erste Durchgang zwischen dem 15. und 16. schenkte uns noch keine großartige Fußball-Unterhaltung. Schalke 04 kam nur schleppend in sein Heimspiel und ließ sich lange Zeit sogar vom Gast aus Hannover kontrollieren. Die Niedersachsen starteten mutig und verzeichneten in Summe sogar mehr Abschlüsse als Königsblau. In der 31. Minute wurde es in der Veltins-Arena mit einem Mal laut: Schiri Schmidt entschied nach einem Foul an Uth zunächst auf Strafstoß für Königsblau, zog seinen Pfiff nach Ansicht der TV-Bilder aber wieder zurück. Schalke weckte diese unpopuläre Entscheidung kurzzeitig auf und Uth verpasste in der 40. Minute eine Großchance aus kurzer Distanz. Sekunden vor der Halbzeitpause verbuchte daraufhin auch noch Hannover eine gute Gelegenheit, die Bebou aber ebenfalls vergab.

45 Halbzeitfazit:

Noch sind keine Tore gefallen vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena. Von Beginn an trat der gastgebende FC Bayern München optisch hoch überlegen auf. Doch bereits nach zehn Minuten ging den Münchner Aktionen Zielstrebigkeit verloren. Man verfiel in einen gewissen Trott. Es fehlte an Ideen und Tempo. So erarbeitete sich der deutsche Meister lediglich zwei nennenswerte Torgelegenheiten. Der SC Freiburg machte den Hausherren das Leben maximal schwer. Hinten wurden die Räume extrem verdichtet. Für Offensivaktionen blieb da kaum Spielraum. Drei statistisch erfasste Schüssen hat es gegeben, was Gefährliches befand sich nicht darunter.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause des Auswärtsspiels beim VfL Wolfsburg mit 1:0. Nachdem die ersten Momente auf eine deutliche Dominanz der Schwarz-Gelben hingedeutet hatten, erarbeiteten sich die Niedersachsen doch recht schnell eigene offensive Aktionen und waren in der ersten Viertelstunde absolut auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter. Dortmund hatte plötzlich große Probleme, das Mittelfeld der Grün-Weißen zu überspielen. Die Wölfe gaben in der Mitte der ersten Halbzeit sogar den Takt an; ausgerechnet in dieser Phase gelang dem BVB der eröffnende Treffer, den Reus nach Vorarbeit von Sancho und Delaney per Kopf besorgte (27.). Danach konnte der Spitzenreiter die Begegnung zunächst wieder kontrollieren und den knappen Vorsprung in die Pause retten. Das ist in der Gesamtschau auch nicht unverdient, da die Gäste trotz des Zwischentiefs die zielstrebigere und vor allem effizientere Mannschaft stellen; die Torgefahr der Niedersachsen speist sich hauptsächlich aus Distanzversuchen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Kevin Wimmer (Hannover 96)

Wimmer sieht Gelb! Der Österreicher fährt Embolo an der rechten Seitenlinie etwas übermotiviert in die Parade und kassiert eine verdiente Verwarnung.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Ende 1. Halbzeit

45 Bebou spitzelt nur daneben! Kurz vor der Anzeige der Nachspielzeit geht nochmal eine tiefe Hereingabe von Korb punktgenau an den zweiten Pfosten. Dort macht Bebou sein linkes Bein ganz, ganz lang und hebelt den Ball unglücklich am leeren Tor vorbei!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Fast das 0:2! Reus kommt dank seines hohen Dribblingtempos an Tisserand vorbei und schafft es dadurch in den Sechzehner. Er legt von der Grundlinie vor den kurzen Pfosten ab. Dort sind so viele Grün-Weiße positioniert, dass Paco Alcácer einen Abschluss verpasst.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Leon Bailey dribbelt sich stark durch das Zentrum, hat dann das Auge für den aufgerückten Wendell. Er spielt einen gefühlvollen Pass über Pavel Kadeřábek hinweg, den kann Wendell aber nicht mehr erreichen.

44 Nach einem Freiburger Fehlpass bietet sich eventuell mal ein wenig Platz. Robert Lewandowski führt auf der rechten Seite den Ball, bewegt sich in Richtung Mitte. Doch der Sportclub bringt sehr schnell wieder genügend Spieler hinter den Ball. Arjen Robben ist abgedeckt und vermag das Zuspiel des Polen nicht zu verarbeiten.

44 Zwar kann sich der Club im Moment immer mal wieder vom Augsburger Druck befreien, doch weit über die Mittellinie hinaus geht es dabei nur selten.

44 Was macht den Tschnauer da? Das 96-Geburstagskind fischt einen Eckball vom Himmel und legt die Kugel mit dem ersten Kontakt nochmal auf die Latte. Das Spielgerät fällt daraufhin von der Querlatte wieder gen Boden und wird erst dann von Tschauner ein für alle Mal gesichert.

43 Hakimi spielt von der rechten Außenbahn flach an die Fünferkante. Bevor Paco Alcácer oder Sancho einschieben könnten, rettet Tisserand mit einem Schlag in das rechte Seitenaus.

42 Bei Königsblau zeigt die Formkurve in diesen Minuten etwas nach oben. Schalke ist seitdem Einsatz des Videoschiedsrichters präsentierter und löst es im gegnerischen Sechzehner einfacher.

42 Für Akpoguma wird es nun richtig schwer, schon gegen Bellarabi kam er kaum hinterher. Beim ersten langen Ball auf den frischen Bailey hat der Hoffenheimer Glück, dass der Jamaikaner zum Offensivfoul greift.

41 Im Anschluss dürfen die Gäste mal wieder etwas durchatmen, gelangen aus der eigenen Hälfte heraus. Sonderlich weit jedoch kommen sie nicht. Die meiste Zeit gewinnen die Männer von Christian Streich durch die zögerliche Ausführung eines Freistoßes.

41 Jeffrey Gouweleeuw macht seine Sache heute wieder einmal richtig gut! Nicht nur, dass er am Treffer beteiligt war. Der Innenverteidiger geht keinem Zweikampf aus dem Weg und lässt mit seinen Mitspielern hinten drin nichts anbrennen.

42 Gerhardt setzt nach einer halbhohen Roussillon-Vorarbeit von links an der mittigen Strafraumkante zu einem Seitfallzieher mit dem linken Spann an. Akanji ist aber rechtzeitig herausgerückt und kann den Plan des Ex-Kölners vereiteln.

39 Jetzt taucht Serge Gnabry links in der Box auf, wird von Dominique Heintz bedrängt. Es gibt leichten Kontakt, Gnabry geht zu Boden. Für einen Elfmeter aber ist das viel zu wenig. Entsprechend bleibt der Pfiff aus.

40 Uth lässt eine 100%-Chance liegen! Der Stürmer leitet den Angriff selbst ein und bittet Embolo zum Doppelpass. Das zweite Abspiel gelange auf die linke Fünfer-Seite, wo Uth nur noch in die lange Ecke einschieben muss. Uth nimmt den Kopf hoch und - vertut sich um einen halben Meter.

38 Die Gastgeber erhöhen kurz vor der Pause nochmal den Druck. Sie scheinen noch vor der Pause den zweiten Treffer machen zu wollen um das Spiel damit vielleicht schon zu entscheiden. Schließlich kommt von den Gästen in der Offensive bisher herzlich wenig.

36 Zweimal nacheinander sucht Arjen Robben den Kollegen Serge Gnabry. In beiden Fällen gelangt der Offensivmann nicht zum Abschluss.

38 Dass sich Tedesco draußen über die Linie vom Schiedsrichter aufregt, ist durchaus verständlich. Schiri Schmidt muss den Elfmeterpfiff nicht zwingend zurücknehmen, ändert dann aber nach der Videoanalyse trotzdem seine Meinung.

38 Direkt nach seinem Abschluss fasste sich Karim Bellarabi an den Oberschenkel, er muss sofort raus. Bitter für Bayer 04!

39 Bruun Larsen schafft es innerhalb des Sechzehners an die linke Grundlinie. Der Däne nimmt den Kopf und legt für Reus ab. Der will mit dem rechten Innenrist in die flache rechte Ecke einschieben, wird im letzten Moment aber durch Brooks daran gehindert.

38 Während Tedesco an der Seitenlinie vom Schiedsrichter ermahnt wird, muss Felipe verletzungsbedingt vom Platz. Der anfällige Hannoveraner humpelt vom Feld und wird von Wimmer ersetzt.

38 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Leon Bailey

38 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Karim Bellarabi

37 Die Chance auf den Ausgleich: Brandt setzt sich auf der linken Seite ab, spielt den Ball dann flach quer. Bellarabi muss kurz abbremsen, nimmt das Anspiel anschließend mit nach vorne. Aus 20 Metern knallt der Torschütze den Ball auf das linke Eck, Baumann wehrt zur Seite ab. Brandt hat nochmal den Nachschuss, haut den Ball aus 15 Metern aber auf die Tribüne.

36 Wolfsburg kann das Zwischentief nach dem Rückstand überwinden und hat nun im Mittelfeld wieder mehr Zugriff. Die Labbadia-Truppe macht bisher ein sehr ordentliches Heimspiel.

37 Einwechslung bei Hannover 96 -> Kevin Wimmer

37 Auswechslung bei Hannover 96 -> Felipe

35 Den folgenden Freistoß jagt Max mit voller Wucht auf den Kasten. Aber Bauer hält den Kopf hin und klärt zur Ecke. Nach der kommt Finnbogason am kurzen Pfosten mit dem Kopf zum Abschluss, aber kann die Kugel nicht mehr auf das Tor bringen.

34 Artistik von Robben! Arjen Robben feuert aus halbrechter Position mit dem linken Fuß. Der Seitfallzieher fordert Alexander Schwolow heraus. Freiburgs Keeper ist rechtzeitig im kurzen Eck und pariert.

35 Gelbe Karte für Matija Nastasić (FC Schalke 04)

Es wird etwas hektischer! Schalke will jetzt besser nachsetzen, fangen sich aber erstmal einen Konter ein. Wood und Haraguchi tricksen die S04-Defensive mit einem Doppelpass aus und Nastasić zieht 25 Meter vor der eigenen Bude das taktische Foul.

34 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:2 durch Joelinton

Die Antwort kommt schnell, 1:2! Kadeřábek und Grillitsch knacken die linke Abwehrseite der Leverkusener mit einem Doppelpass, dann hebt Ersterer die Kugel an den Fünfmeterraum. Lars Bender springt unter der Flanke her, Joelinton bringt den Ball per Kopf im linken Eck unter. Hrádecký kann nur zuschauen.

33 Gelbe Karte für Thomas Delaney (Borussia Dortmund)

Augenblicke später steigt Delaney Brekalo im Mittelfeld auf den rechten Fuß. Auch hier liegt der Unparteiische Siebert mit dem Strafmaß genau richtig.

34 Gelbe Karte für Tim Leibold (1. FC Nürnberg)

AM rechten Strafraumeck scheint Marco Richter problemlos an seinem Gegenspieler vorbeizuziehen, doch Tim Leibold streckt seinen Hintern aus und bringt den Augsburger Angreifer dadurch zu Fall.

33 Gelbe Karte für Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund)

In den Nachwehen einer Gästeecke unterbindet Zagadou einen Konter der Niedersachsen, indem er Roussillon zu Fall bringt. Dieses taktische Vergehen zieht eine erste Verwarnung nach sich.

32 Die erste halbe Stunde ist vorüber. Die Augsburger-Führung geht bis hier hin absolut in Ordnung. Die Fuggerstädter haben nicht nur deutlich mehr vom Spiel, sondern haben auch die deutlich besseren Torchancen vorzuweisen.

32 Schiri Markus Schmidt nimmt den Elfmeterpfiff zurück! Der Referee schaut sich sicherheitshalber nochmal die TV-Bilder an und kommt dann zu der Erkenntnis, dass Elez eher den Ball spielt. Knifflige Szene, den Elfer kann man auch geben!

32 Dem Tor folgt eine Phase, in der die Grün-Weißen überhaupt nicht an den Ball kommen, da der Spitzenreiter so flüssig kombiniert. Da Verfolger Bayern München gegen den SC Freiburg noch nicht getroffen hat, wächst der Vorsprung an der Tabellenspitze momentan auf vier Punkte an.

32 Was die Breisgauer nicht blocken können, ist dieser Linksschuss von David Alaba. Der gerät nämlich derart hoch, dass weder ein Spieler an den Ball gelangt, noch dass ein Einschreiten überhaupt notwendig ist.

31 Elfmeter für Schalke 04! Uth läuft über die linke Seite fix in den Fünfer und wird doch von Anton und Elez in die Zange genommen. Der eine Hannoveraner hält oben fest, der andere grätscht von unten.

30 Jetzt probiert sich Renato Sanches aus zentraler Position. Erneut ist da ein Gegenspieler im Weg. Diesmal schreitet Robin Koch klärend zur Tat.

30 Nach einer halben Stunde führen die Westfalen, obwohl sie abgesehen von den ersten Minuten wenig gezeigt haben. Aus Heimsicht ist dieser Rückstand äußerst unglücklich.

29 Immer wieder das selbe Bild. Augsburg spielt sich den Ball kurz vor der Mittellinie in der Dreierkette hin und her und wartet auf eine Lücke. Die bieten sich aber kaum, weil sich der Club vom Rückstand erholt hat und, wie in der Anfangsphase, konzentriert im 4-4-2 verteidigt.

30 Geht es auch mal nach vorn? Schalke übernimmt den Ball und sucht händeringend nach einer Idee für die Offensive. Hannover steht hinten gut abgesichert und hat keine Probleme, die langsamen Vorstöße der Blau-Weißen zu verteidigen. Nach 30 Minuten äußert nun auch das Publikum erstmals negativ und fordert mehr Angriffsfußball.

30 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:1 durch Karim Bellarabi

Da ist der Ausgleich! Weiser spielt einen tollen Steilpass auf die rechte Seite, Bellarabi läuft Akpoguma locker davon. In halbrechter Position hebt er den Kopf, jagt das Spielgerät dann bretthart in das kurze Eck. Da sah Baumann ganz schlecht aus, der Schlussmann spekulierte auf eine Hereingabe.

27 Aus der Distanz versucht es Robert Lewandowski gleich noch einmal. Dieser Linksschuss bleibt an Dominique Heintz hängen, der so zu Ecke klärt. Die Freiburger blocken alles weg, was geht. Zudem dürfen die Gäste bisher darauf bauen, dass der FC Bayern aus den Standards nichts macht.

28 Leverkusen bekommt Schulz nicht in den Griff, wieder überrennt er die Abwehrspieler auf Links. Dann spielt er einen flachen Ball in die Mitte, Lars Bender schießt die Murmel weg.

26 Erneut wird es nach einer Ecke gefährlich! Dieses Mal bringt Max den Ball von links hoch zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Dort steigt Caiuby und köpft seinen Gegenspieler an, von dem der Ball an die Strafraumlinie geht. Dort nimmt Gouweleeuw den Abpraller per Seitfallzieher direkt und zwingt Mathenia damit zu einer Glanztat!

28 Grifo befördert einen Eckball von der rechten Seite in die Mitte, Nuhu und Joelinton stehen sich am Elfmeterpunkt gegenseitig auf den Füßen. Die Abwehr kann klären.

28 Und so darf sich 96 dann immer weiter annähern. Bebou erhält auf der rechten Seite eine zweite Chance für den Flankenball und findet im Zentrum Walace. Caligiuri klärt am zweiten Pfosten mit dem Kopf und generiert so die nächste Ecke für die Gäste. Diese bleibt so ereignislos wie die ersten rund 28 Minuten.

26 Da ist die erste Torszene! Urplötzlich eröffnet sich dem Gastgeber die Chance. Serge Gnabry erobert den Ball und hat dann die blitzgescheite Idee, sofort steil zu spielen. Robert Lewandowski dringt über halblinks in den Sechzehner ein, hat Nicolas Höfler im Nacken. Unter Bedrängnis schließt der Pole mit dem rechten Fuß ab - und scheitert am rechten Fuß von Alexander Schwolow.

27 Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Marco Reus

Aus dem Nichts bringt Kapitän Reus die Schwarz-Gelben in Front! Delaney legt eine Sancho-Flanke, die vom linken Flügel in die Mitte segelt, per Kopf für Reus ab, der gut drei Meter vor dem linken Pfosten mit der Stirn in die kurze Ecke nickt.

26 Wolfsburg hat den BVB in dieser Phase im Griff und ist das bessere Team. Die Favre-Truppe lässt gerade einen geordneten Aufbau vermissen und kommt nicht richtig in die Zweikämpfe, wenn die Hausherren den Ball haben.

27 Von Schalke 04 kommt in dieser Phase etwas zu wenig. Die Hausherren schauen sich den Ballbesitz-Fußball von Hannover in aller Ruhe an und greifen erst kurz vor dem eigenen Sechzehner ein.

24 Beinahe das 2:0! Bei einer Ecke von Max ist im Fünfmeterraum von Mathenia Hochbetrieb. Alle Spieler sortieren sich dort ein und so erwischt der Keeper des FCN die Hereingabe mit seiner Faustabwehr nicht optimal, sondern haut das DIng einem Augsburger vor die Füße. Von dort geht das Spielgerät zwar Richtung Tor, kann aber noch so gerade eben vor der Linie geklärt werden.

25 Nübel mit einer guten Portion Glück! Der Ersazkeeper von Königsblau fängt eine Flanke auf Bebou zunächst sicher ab, lässt den Ball dann aber unvermittelt und überraschend zu Boden sinken. Haraguchi hat kurz das leere Gehäuse vor sich, ist aber viel zu überrascht. Das Nachfassen von Nübel sieht daraufhin besser aus.

24 Und so macht sich ein wenig Langeweile breit. Die Zuschauer lechzen nach Torraumszenen, mit denen bislang gegeizt wird. Vielleicht hilft eine Ecke weiter. Die wird diesmal kurz ausgeführt - und verpufft in der Folge.

23 Brekalo schafft es nach einer feinen Verlagerung von Tisserand hinter die Dortmunder Abwehrkette und legt von der linken Grundlinie in den Rücken der Verteidiger ab. Weghorst steht jedoch nicht optimal und verpasst einen Abschluss aus bester Lage. Mit Mühe kann der BVB daraufhin klären.

24 Wieder bricht Schulz über die linke Seite durch, mit einem Flachpass an den zweiten Pfosten will er Nelson in Szene setzen. Jedvaj passt auf.

22 Auf der anderen Spielfeldseite schalten die Hannoveraner nach Ballgewinn schnell um und Fossum schickt Woof auf die Reise. Der US-Boy fackelt nicht lang und hält aus 16 Metern sofort drauf. Nübel geht runter und besteht die Prüfung souverän.

21 Eine weitere nennenswerte Abschlusshandlung der Gäste bleibt aus. Stattdessen zeigt sich der Favorit nun wieder intensiver um das Zepter bemüht. Allerdings fehlt es dem Rekordmeister an Bewegung und Schnelligkeit, um die dicht gestaffelten Freiburger in Schwierigkeiten zu bringen.

22 Sebastian Kerk probiert es mit einem Freistoß aus gut 30 Metern einfach mal direkt. Zwar bekommt er ordentlich Schwung hinter die Kugel und der Ball tickt kurz vor dem Tor nochmal auf, aber sein Versuch ist zu zentral und kann von Andreas Luthe entschärft werden.

20 Tor für Schalke? Nein, Abseits! Mark Uth nimmt eine Hereingabe von der linken Seite mit viel Gefühl an und kommt so zum Torabschluss aus rechten 18 Metern. Der Angreifer gönnt sich viel Zeit für den Schuss und bringt ihn dann unten links im Netz. Die Torhymne läuft bereits und mit einem Mal geht die Fahne des Assistenten doch noch hoch. Hauchzart Abseits!

21 Hoffenheim macht gleich weiter, Grifo findet mit einem Flachpass von rechts den freien Joelinton. Der kann die Murmel 18 Meter vor dem Kasten kontrollieren, schließt dann mit dem linken Fuß ab. Jedvaj blockt den Schuss ins Toraus.

21 Nürnberg kann sich in den letzten Minuten erstmals in der Hälfte der Hausherren festspielen. Doch der FCA steht hinten kompakt und lauert auf Konter.

19 Nach dem die Hausherren in der Anfangsviertelstunde weit mehr als 80 Prozent Ballbesitz verzeichneten, schwimmen sich die Freiburger jetzt immer häufiger mal frei, werden damit nicht mehr ganz so weit hinten rein gedrängt.

20 ... Guerreiros halbhohe Hereingabe segelt zwischen Fünfmeterraum und Strafstoßpunkt an Freund und Feind vorbei. Die kurz aufblitzende Chance eines Konters nutzen die Wölfe nicht.

19 Das Leder kreist lange in den Reihen des Favre-Teams, das mittlerweile nur noch selten in das letzte Felddrittel vorstoßen kann. Bruun Larsen erarbeitet auf links nach länger Zeit mal wieder einen Eckball...

19 Endlich mal der Club in der Offensive! Nach einer Flanke von der linken Seite nimmt Adam Zreľák den halbhohen Ball direkt. Doch sein Abschluss ist zu zentral und kein Problem für Andreas Luthe, der das Ding locker runterpflückt.

19 Wieder eine kleine Gelegenheit, wieder probiert es 96. Es gibt die dritte Ecke für Hannover, die Fossum von rechts scharf ins Zentrum zwirbelt. Dort gewinnt Felipe das Kopfballduell und drückt die Kugel links vorbei!

17 Von der linken Seite flankt Lucas Höler, findet mit seinem Ball Tim Kleindienst. Dieser jedoch steht letztlich auf verlorenem Posten, vermag sich dort am gegnerischen Strafraum nicht durchzusetzen.

19 Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Reiss Nelson

Was für eine Bude, 0:1! Grifo steht zum Eckball auf der linken Seite bereit, spielt die Kugel dann flach zu Nelson. Der Engländer wartet am rechten Strafraumeck, nimmt die Kugel an und schlenzt sie sehenswert in den rechten Knick.

17 Um ein Haar die Megachance für Fossum! Bebou kommt auf der rechten Außenbahn zu leicht an Nastasić vorbei und darf quer nach innen auflegen. Fossum kommt mit großen Schritten an die Sechzehner-Kante und trifft dann aus annehmbarer Position Sané an der Schulter.

17 Vura kann nach langer Behandlungspause wieder laufen und scheint zum Glück auch weiter machen zu können.

16 Pascal Stenzel sorgt für einen Torabschluss der Gäste. Der Rechtsschuss aus der zweiten Reihe ist deutlich zu hoch angesetzt, weshalb Manuel Neuer keinen Finger krümmen muss.

16 ... nach Arnolds flacher Ausührung springt infolge einer ebenfalls abgefälschten William-Flanke ein weiterer Eckstoß heraus. Der findet an der Fünferkante keinen Abnehmer.

15 Aus nahezu zentraler Position zieht James Rodríguez mit dem linken Fuß ab. Der Schuss aus gut 18 Metern wird von Manuel Gulde zur Ecke gelenkt. Diese bringt dem Rekordmeister nichts ein,

14 Immer mit der Ruhe. Das Duell fährt nach ordentlichen ersten Minuten wieder runter und wird immer mehr zum erwarteten Keller-Kampf. Der Spielaufbau von Schalke ist weiterhin zu anfällig und bewirkt nur selten Action. Für Hannover ist der Auftakt - ohne Gegentor - erstmal in Ordnung.

15 Schulz dribbelt sich auf der linken Seite durch, legt dann flach in die Mitte ab. Nelson kann die Kugel annehmen und sich drehen, anschließend hat er das Auge für Grillitsch im Rückraum. Aus 16 Metern zielt der Österreicher zu weit nach rechts, sein Schlenzer landet neben dem Kasten.

15 Nach Williams Querpass von halbrechts zieht Gincezk aus 18 Metern direkt ab. Hakimi steht in der Schussbahn und blockt zur Ecke ab...

15 Gelbe Karte für Ja-cheol Koo (FC Augsburg)

Rechts auf Höhe der Mittellinie legt sich Vura den Ball vor und will eigentlich den schnellen Gegenstoß starten. Aber Ja-cheol Koo grätscht ihm voll in die Parade und sieht vollkommen zu Recht die Gelbe Karte!

14 Renato Sanches hebt den Ball hoch in den Strafraum. Auf der rechten Seite versucht Arjen Robben, sich gegen Dominique Heintz durchzusetzen. Dem Niederländer wird ein Aufstützen abgepfiffen.

13 Mit der ersten richtigen Torchance gehen die Gastgeber in Führung! Der Club wirkt davon sehr beeindruckt und agiert jetzt ziemlich fahrig.

14 Nach ihrem eher passiven Beginn setzen die Niedersachsen mittlerweile eigene Akzente jenseits der Mittellinie und können die Schwarz-Gelben durchaus beschäftigen. Dortmund vermittelt dennoch den passsichereren Eindruck.

14 Gelbe Karte für Kevin Akpoguma (1899 Hoffenheim)

Akpoguma muss gegen Bellarabi zum taktischen Foul an der Mittellinie greifen.

13 Gefühlvolle Flanke von Schulz auf den zweiten Pfosten, er trifft exakt den Laufweg von Nelson. Der köpft aus spitzem Winkel auf das Tor, Jedvaj blockt ins Toraus ab.

12 Danach geht es sofort wieder in die andere Richtung. Die ganz klare Torchance aber ist noch nicht dabei. Dem Meister wird ein hohes Maß an Geduld abverlangt.

11 Was für ein verrücktes Eigentor - zählt aber nicht! Ein Brandt-Freistoß wird an das linke Strafraumeck geklärt, Volland hämmert den Ball direkt auf den Kasten. Baumann lässt nach vorne abprallen, Sven Bender bringt die Kugel aus Abseitsposition vor den Kasten. Nuhu will das Leder über die Querlatte klären, trifft das Aluminium dabei. Von dort prallt es an den Rücken von Baumann, dann ins Tor.

11 S04-Coach Tedesco attestierte 96 vor der Partie eine guten Ballbesitz. Und genau so präsentieren sich die Roten in den ersten Minuten. Hannover führt das Leder öfter und sucht nach Wegen in die Gefahrenzone. Bei Schalke stören ein paar zu viele Stockfehler und Fehlpässe.

11 Nach längerer Zeit verlassen die Gäste jetzt die eigene Hälfte mit Lucas Höler. Der aber sieht gegen Niklas Süle keinen Stich, liefert den Ball schnell wieder ab.

11 Tooor für FC Augsburg, 1:0 durch Alfreð Finnbogason

Augsburg eiskalt! Auf dem rechten Flügel spielen Richter, Gouweleeuw und Schmid ihre Gegenspieler schwindelig. Am Ende der kleinen Kombination kann Schmid von der Grundlinie ungestört flanken und bedient den am zweiten Pfosten komplett alleine gelassenen Finnbogason. Der Isländer lässt sich das Ding natürlich nicht mehr nehmen und vollendet mit dem rechten Schienbein locker.

10 Auf dem linken Flügel schickt James Rodríguez den Kollegen David Alaba steil. Dessen flache Hereingabe zielt auf Robert Lewandowski ab, der sich zwischen zwei Freiburger Verteidigern zu behaupten versucht. Ein kontrollierter Abschluss gelingt nicht. Die Kugel steigt hoch auf und wird von Alexander Schwolow sicher gefangen.

11 William setzt aus dem halbrechten Offensivkorridor nach einem Brekalo-Querpass zu einem ersten Versuch der Hausherren an. Sein Schuss mit dem rechten Fuß rauscht allerdings weit rechts am Ziel vorbei. Wenig später probiert sich Brekalo aus zentralen 17 Metern selbst, schiebt die Kugel direkt in die Hände von Bürki.

9 Bereits jetzt wird deutlich, dass sich die Mannschaften heute nichts schenken werden. Immer wieder kommt es im Mittelfeld zu ruppigen, bislang aber fairen, Zweikämpfen.

9 Hannover kommt leichter in den gegnerischen Sechzehner. Die Niedersachsen starten in der Veltins-Arena durchaus mutig und sorgen in der Anfangsphase für mehr Abschlüsse. Nach einem Kopfball-Versuch von Haraguchi gibt es eine weitere Ecke von links. Fossum darf ran, macht die Kugel aber nicht scharf.

10 Hier ist das erwartete Tempo drin. Die Spieler haben nach Ballannahmen kaum Zeit, um sich mit der Kugel zu bewegen. Das Pressing des Gegners ist zu stark.

7 So entwickelt sich eine völlig einseitige Angelegenheit. Freiburg ist nicht in der Lage, sich zu befreien und etwas Konstruktives auf die Beine zu stellen. In der Form wird das für die Männer von Christian Streich auf Dauer nicht gut gehen.

7 Die heutige Masterfrage: Wird es ansehnlich oder eher trist? Beide Teams haben in der Offensive große Probleme und erzielten bislang kaum Treffer. Der Anfang ist schon mal nicht schlecht!

8 Die Favre-Truppe legt bestimmend los und kann direkt zeigen, in welche Richtung es nach ihrem Geschmack heute gehen soll. Die Wölfe sind in den ersten Momenten fast ausschließlich in der eigenen Hälfte gefordert.

6 Beide Teams sind in der Anfangsphase um die defensive Stabilität bedacht. Augsburg hat mehr Ballbesitz und ist dabei bemüht die Spielkontrolle zu haben.

6 Dicker Schnitzer von Akpoguma, der Verteidiger tritt an einem langen Ball vorbei. Bellarabi schnappt sich die freie Kugel und spielt sie direkt in die Spitze, Volland steht hauchzart im Abseits. Dadurch ist die 3-vs-2-Situation beendet, da war viel mehr drin.

5 Längst hat der Rekordmeister das Kommando übernommen, nistet sich genüsslich in der gegnerischen Hälfte ein. Die Hausherren lauern auf Lücken. Noch bieten sich die nur im Ansatz- Letztlich bekommen die Freiburger dann immer noch rechtzeitig einen Fuß dazwischen.

5 Und die ist nicht schlecht! Uth lauert am kurzen Pfosten und kommt zum Kopfball. Der Pokalheld sorgt für den ersten Torversuch und verfrachtet das Leder mit der Birne rechts vorbei.

5 Beim Versuch, eine Flanke von der linken Dortmunder Seite am ersten Pfosten zu klären, produziert Brooks einen Querschläger, der nicht weit am linken Pfosten des Wolfsburger Kastens vorbeifliegt. Die folgende Ecke bringt den Gästen nichts ein.

4 Auch die S04-Offensive gibt einen ersten Warnschuss ab. Embolo verwertet einen Steilpass in den Sechzehner mit guter Technik und bricht über die rechte Seite schön durch. Bei der Hereingabe fälscht Elez dann zur Ecke ab.

3 Auf der anderen Seite wird es ebenfalls gefährlich, nachdem Bellarabi auf dem rechten Flügel Akpoguma überwindet. Er flankt vom Strafraumeck an den Fünfmeterraum, Sven Bender köpft aus vollem Lauf über das Gehäuse.

3 Erste Torannäherung der Gastgeber. Nach einer langen Freistoßflanke aus dem rechten Mittelfeld kommt Hinteregger mit dem Kopf an den Ball, aber das Leder geht nur auf das Tornetz.

3 Drei Ecken beinahe am Stück springen für die Gastgeber heraus - alle getreten von James Rodríguez. Die letzte von diesen kommt noch am besten, aber auch die ist eine Spur zu hoch angesetzt.

3 Die erste Chance des Spiels: Grillitsch bringt den Ball aus halbrechter Position scharf in den Strafraum, Joelinton läuft passend ein. Knappe zehn Meter vor dem Kasten schließt er volley ab, setzt das Spielgerät aber über die Querlatte.

2 Das Stadion ist übrigens wieder bestens besucht, nachdem der Zuschauerandrang beim Pokalspiel ausgeblieben war und viele Plätze leer blieben.

3 Lucien Favre rotiert wieder zurück und bringt im Vergleich zum mühsamen Cupsieg gegen den 1. FC Union Berlin neun frische Akteure. Lediglich Dan-Axel Zagadou und Achraf Hakimi sind übriggeblieben.

2 Von der rechten Seite schlägt Rafinha eine Flanke in den Sechzehner. Dort darf James Rodríguez den Ball sauber annehmen. Erst dann schreitet Pascal Stenzel ein und klärt zur Ecke.

2 Erster zarter Vorstoß von Hannover. Die Gäste aus Niedersachsen hebeln den Ball erstmals hoch an den gegnerischen Sechzehner und erspielen sich eine frühe Ecke. Nach der Hereingabe von Fossum weiß Albornoz am linken Strafraum-Eck aber nichts mit dem Ball anzufangen.

2 Bruno Labbadia hat im Vergleich zum 2:0-Pokalerfolg bei Hannover 96 eine personelle Änderung vorgenommen. Der wegen Wadenproblemen ausfallende Admir Mehmedi wird durch Josip Brekalo ersetzt.

1 Auf geht's! Augsburg stößt das Bayern-Duell an. Die Hausherren spielen komplett in weiß und die Gäste aus Nürnberg spielen in den gewohnten dunkel roten Trikots mit schwarzen Hosen.

1 Auf geht's – das niedersächsisch-westfälische Duell läuft!

1 Und bitte! Blau und Weiß eröffnet mit dem Anstoß, der Gast aus Hannover trägt rote Trikots.

1 Spielbeginn

1 Der Ball rollt! Leverkusen hat in schwarz-roten Trikots den Anstoß ausgeführt, Hoffenheim ist in Weiß unterwegs.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

2 In München herrschen ordentliche Bedingungen. Bei locker bewölktem Himmel zeigt das Thermometer zehn Grad an. Mit Niederschlägen wird im Spielverlauf nicht gerechnet. Der Rasen präsentiert sich in guter Verfassung. Überdies ist die Allianz Arena wie immer mit 75.000 Zuschauern restlos ausverkauft.

1 Spielbeginn

Koen Casteels gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Marco Reus. Damit stoßen die Gäste an.

1 Spielbeginn

Schöne Aktion auf der Haupttribüne: Die Fans halten bunte Schilder hoch, dazu zeigen Spruchbänder "Inklusion - wir alle lieben Fußball".

Vor dem Anpfiff gibt es eine Trauerminute für den unter der Woche verstorbenen Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Bircks!

Es knistert in der Veltins-Arena! Die Spieler kommen aus dem Stollen und begeben sich zur Seitenwahl. Schiedsrichter ist heute Markus Schmidt.

Die Mannschaften betreten den Rasen.

Unterdessen tummeln sich die Protagonisten auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Manuel Neuer und Mike Frantz stehen zur Platzwahl bereit. Ersterer gewinnt die Seitenwahl, damit bekommen die Gäste den Ball und dürfen anstoßen.

Kurz vor dem Anpfiff richtet sich unser Augenmerk auf das Unparteiischengespann. Dieses steht unter der Leitung von Felix Zwayer. Der 37-jährige FIFA-Referee pfeift sein 142. Bundesligaspiel. Unterstützung erhält er dabei von den Assistenten Alexander Sather und Marcel Pelgrim.

Neben der Rückkehr der ehemaligen S04-Verantwortlichen Horst Heldt und André Breitenreiter rückt heute vor allem Salif Sané ins Spotlight. Der Defensiv-Allrounder trifft nach seinem Wechsel zu Königsblau heute erstmals auf seine ehemaligen Kollegen aus Hannover.

Die Spielleitung obliegt heute Patrick Ittrich. Assistieren werden ihm Norbert Grudzinski und Sascha Thielert. Vierter Offizieller ist Arne Aarnink und verantwortlich für den Videobeweis ist Robert Schröder.

Beide Trainer rotieren im Vergleich zum DFB-Pokal auf einigen Positionen. Manuel Baum bringt mit Alfreð Finnbogason, Marco Richter, Daniel Baier und Jonathan Schmid vier Neue und Michael Köllner nimmt sogar fünf Veränderungen vor. Beim FCN rücken Lukas Mühl, Ondřej Petrák, Alexander Fuchs, Vura und Adam Zreľák in die Startformation.

Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler. Für den 37-Jährigen ist es der vierte Saisoneinsatz im deutschen Oberhaus, mit Hoffenheim hatte er es bereits am 3. Spieltag (2:1-Niederlage in Düsseldorf) zu tun. An den Seitenlinien assistieren Dr. Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann, vierter Offizieller ist Mark Borsch. Sollte der Videobeweis zum Einsatz kommen, sind Marco Fritz und sein Assistent Dr. Martin Thomsen verantwortlich.

Blicken wir kurz vor dem Anpfiff auf die wichtigsten personellen Änderungen: Schalke 04 wechselt im Vergleich zum Pokal auf fünf Positionen. Anders als am letzten Bundesliga-Wochenende, darf Harit für McKennie ran. Bei Hannover kommt Geburtstagskind Tschauner zu seinem ersten Bundesligaspiel in der neuen Saison, da Esser verletzungsbedingt ausfällt.

Mit Blick auf die bisherige Bilanz spricht heute Einiges für den Rekordmeister. Der SC Freiburg hat bei seinen Gastspielen in der bayrischen Landeshauptstadt noch kein einziges Pflichtspiel gewonnen. Die Breisgauer nahmen in der Bundesliga 18 Anläufe und ergatterten dabei lediglich in zwei Fällen ein Unentschieden – letztmals geschehen im Mai 1997. Vor dreieinhalb Jahren feierten die Freiburger zu Hause den letzten Sieg gegen den FC Bayern. In der vergangenen Spielzeit bekam die Truppe von Christian Streich in den beiden Spielen zusammen neun Stück eingeschenkt.

Trotz der schlechten Bilanz gegen Nürnberg, stellt Augsburg Trainer, Manuel Baum, im Vorfeld des bayrischen Duells eins klar: "Wir wollen unterstreichen, dass wir weiter hinter dem FC Bayern die Nummer zwei in Bayern bleiben wollen."

Vorne will die Kiste nicht in die Bude, und nun fällt auch noch Lokalmatador Niclas Füllkrug aus. Der Torjäger laboriert an alten Knieproblemen und ist heute, wie schon im Pokal, nicht mit dabei. Für André Breitenreiter und Horst Heldt wird die Rückkehr nach Schalke also zu einem heißen Ritt und ein Punktgewinn wird dringend benötigt. Auswärts wartet Hannover zudem seit 17 Partien auf einem Dreier.

Auf der anderen Seite war der FC Bayern daheim zuletzt keine Macht. Den letzten Dreier auf eigener Wiese fuhr der deutsche Meister Mitte September gegen Leverkusen ein. Es folgten in der Allianz Arena drei Pflichtspiele ohne Sieg. Gewonnen wurde zuletzt viermal in Folge auswärts – so auch unter der Woche im Pokal gegen Rödinghausen. Zum Besten steht es bei den Münchenern jedoch nicht. Trotz der jüngsten Erfolge wusste die Mannschaft von Niko Kovač nie vollends zu überzeugen.

Allerdings hat das Team von Christian Streich das Pokal-Aus vom Mittwoch beim Zweitligisten Holstein Kiel zu verdauen. Damit endete eine kurze Serie von drei Pflichtspielen ohne Niederlage. Auswärts gab es für den SC in dieser Bundesligasaison einzig in Wolfsburg (3:1) und bei der Hertha (1:1) etwas zu holen.

Tabellarisch sehen wir der Begegnung des Zweiten mit dem Elften entgegen. Sieben Zähler liegen zwischen beiden Mannschaften. Während der Rekordmeister also den Kontakt ganz nach oben wieder hergestellt hat, auf Borussia Dortmund lediglich noch zwei Punkte fehlen, genießen die Freiburger aktuell ein einigermaßen beruhigendes Polster nach unten. Dem Relegationsplatz sind die Breisgauer sechs Punkte voraus.

Drei Umstellungen gibt es auf Seiten der Gäste. Die Plätze von Philipp Lienhart, Luca Waldschmidt (beide Bank) und Nils Petersen (Muskelverhärtung) in der Freiburger Anfangsformation nehmen Manuel Gulde, Lucas Höler und Tim Kleindienst ein. Neben Petersen fehlen auch Florian Niederlechner (Sprunggelenksverletzung) und Roland Sallai (muskuläre Beschwerden).

Mit der Regeldurchsetzung hat der DFB-Schiedsrichterausschuss ein Unparteiischengespann beauftragt, das von Daniel Siebert angeführt wird. Der Sportwissenschaftler ist 34 Jahre alt und feierte seine Premiere im deutschen Fußball-Oberhaus im September 2012. Das Mitglied des FC Nordost Berlin wird bei der Leitung seines 80. Bundesligamatches von den Linienrichtern Lasse Koslowski und Jan Seidel unterstützt; vor Ort ist zudem der Vierte Offizielle Frederick Assmuth. Der Video-Assistent heißt Robert Hartmann.

Die Niedersachsen kriegen in der Bundesliga nicht die Kurve und konnten einen leichten Formanstieg mit vier Punkten aus zwei Spielen nicht in den November transportieren. Nach dem bitteren Last-Minute-Ausgleich bei Bayer Leverkusen verlor Hannover sein Heimspiel gegen Augsburg mit 1:2 und entwickelte dort wiedermal kaum Torgefahr.

Abgesehen von den langzeitverletzten Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) und Kingsley Coman (Syndesmosebandriss) stehen also die unter der Woche noch verhinderten Jérôme Boateng (Magen-Darm), Mats Hummels (Adduktorenprobleme), Arjen Robben (Rückenprobleme), James Rodriguez (Erkältung) und Sven Ulreich (familiäre Gründe) wieder zur Verfügung. Der Keeper nimmt neben Hummels auf der Bank Platz.

Derweil begründet Nagelsmann die Rotation in seiner Startelf mit dem "unglaublich wichtigen Spiel nächste Woche." Die TSG tritt in der Königsklasse bei Olympique Lyon an, es muss ein Sieg her. "Das schöne an der Bundesliga ist, dass du immer noch mehr Zeit hast. In der Champions League haben wir wenige Chancen", so Nagelsmann. Trotz der acht Veränderungen ist er aber überzeugt, dass man in Leverkusen "eine super schlagkräftige Mannschaft" auf dem Rasen sehen wird.

Dass für Nürnberg heute alles möglich ist weiß auch Michael Köllner. "Wir haben auswärts schon gute Spiele gemacht. In Augsburg hat der Club in der Vergangenheit oft gut ausgesehen. Das stimuliert uns natürlich. Ich bin sicher, dass viele Fans am Samstag im Stadion für uns sein werden. Und ich hoffe, dass uns das den nötigen Push gibt", gibt sich der Nürnberger Trainer im Vorfeld der Partie selbstbewusst.

Im Vergleich zum Pokalspiel am Dienstag gibt es beim Rekordmeister sechs Veränderungen. Anstelle von Javi Martínez, Franck Ribéry, Leon Goretzka, Thomas Müller, Sandro Wagner (alle Bank Bank) sowie Thiago (Außenbandriss im Springgelenk) rücken Jérôme Boateng, Joshua Kimmich, James Rodríguez, Serge Gnabry, Arjen Robben und Robert Lewandowski in die Startelf.

"Es kamen viele Spieler zum Einsatz, die bisher nicht so oft gespielt haben. Die Wechsel waren alternativlos. Du kannst nicht jeden dritten Tag mit den gleichen 11 oder 13 durchspielen", verteidigt Sportdirektor Michael Zorc die Rotation, die den BVB an den Rande des Ausscheidens gebracht hat. Gerade beim Blick auf die kommenden Aufgaben ist es verständlich, dass der ein oder andere wichtige Akteure zuletzt geschont wurde: Am Dienstag tritt Dortmund bei Atlético an; in der Bundesliga empfängt man am Samstag den FC Bayern München zum Spitzenspiel.

Komplett gegensätzlich verlief indes der Pokal-Auftritt von Hannover 96. Die Niedersachsen fingen sich beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg die nächste Niederlage ein und erreichen so den bisherigen Tiefpunkt der Saison. 96 verlor gegen den niedersächsischen Nachbarn nach 90 tristen vollkommen zu Recht mit 0:2 und bekannte sich danach öffentlich zum Abstiegskampf. "Man sieht, dass wir im Abstiegskampf sind. Da gibt es nicht zu beschönigen", urteilt Horst Heldt.

Im direkten Bundesliga-Vergleich ist die Bilanz, bei drei Nürnbergern Siegen, zwei Unentschieden und nur einem FCA-Sieg, klar auf Seiten des Clubs. In Augsburg ist der 1. FC Nürnberg in der ersten Liga sogar noch ungeschlagen und der bis heute letzte Auswärtserfolg in der obersten Spielklasse gelang dem FCN im Februar 2014 beim 1:0 in Augsburg. Den goldenen Treffer erzielte damals übrigens Josip Drmić.

Dass Leverkusen trotz der Ergebniskrise an Herrlich festhielt, imponierte auch Julian Nagelsmann. Hoffenheims Trainer sah "ein Paradebeispiel für einen vernünftigen Bewertungszeitraum und nicht für schnelllebiges, hektisches Handeln."

In der Bundesliga hat die Mannschaft von Lucien Favre am vergangenen Wochenende gegen Hertha BSC auf den letzten Metern den siebten Pflichtspielsieg in Serie aus der Hand gegeben, musste nach einem Foulspiel von Zagadou an Selke einen durch Kalou verwandelten Strafstoßtreffer hinnehmen, der das 2:2 bedeutete und auf den die Schwarz-Gelben ausnahmsweise mal nicht eine späte Antwort fanden. Der Vorsprung auf den FC Bayern München hat sich dadurch auf zwei Zähler halbiert.

"Die Jungs arbeiten Tag für Tag im Training daran und wollen sich verbessern", versichert Tedesco. Zusammen mit dem Pokal-Sieg in Köln soll auf Schalke nun ein neues "Wirgefühl" entstehen. "Nach Elfmeterschießen weiterzukommen, gibt natürlich aus psychologischer Sicht einen Schub. Den nehmen wir jetzt mit in die Bundesliga", meint Game-Winner Mark Uth.

Nachdem die Borussia aus Dortmund schon in der 1. Runde des DFB-Pokals bei der SpVgg Greuther Fürth große Probleme mit einem Klub aus der 2. Bundesliga gehabt hatte, gestaltete sie auch ihr Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin alles andere als souverän. Eine mit sechs personellen Umstellungen gestartete schwarz-gelbe Elf ging durch Pulisic (40.) und Philipp (73.) zweimal in Führung, wurde ihrerseits von den Köpenickern aber ebenfalls zweimal überwunden und wurde so in die Verlängerung gezwungen, an dessen Ende Reus vom Punkt den Siegtreffer erzielte.

Doch auch die Gäste aus Nürnberg fanden sich zuletzt immer besser in der Liga zurecht. Zwar verlor der FCN, nach dem Sieg gegen Düsseldorf, gegen Leipzig und Hoffenheim. Aber am vergangenen Wochenende beendeten sie die Siegesserie der Eintracht aus Frankfurt und konnten sich unter der Woche auch im Pokal gegen Hansa Rostock durchsetzten. Allerdings ging es für den Club nicht nur in die Verlängerung, sondern sogar bis ins Elfmeterschießen, in dem sie dann mit 4:2 die Oberhand behielten. Damit ist auch der Aufsteiger in dieser englischen Woche noch ungeschlagen!

Der verkorkste Saisonstart verlässt in Leverkusen langsam aber sicher das Gedächtnis, zu stark waren die jüngsten Auftritte in Bremen (2:6) und Mönchengladbach (0:5). Um die Leistungen aus der Mannschaft herauszukitzeln, hat Heiko Herrlich auf Kontinuität gesetzt. "Wir haben uns genau so professionell vorbereitet wie auf die anderen Spiele, und wie ich schon gesagt habe: Ich habe den Spielern Mut gemacht, an sich und an ihre Leistungen zu glauben", begründet der Trainer. Heute möchte man sich bei der Werkself auf die eigenen Stärken im Konterspiel konzentrieren, auch weil der Gegner im Normalfall häufig den Ball haben will. "Ich bin mal gespannt, ob sie versuchen, es anders zu machen", so Herrlich.

"Das Gute ist, dass es auch hier drei Punkte zu vergeben gibt. In der Bundesliga gibt es keinen einfachen Gegner mehr, auch wenn Dortmund natürlich eine andere Qualität als Düsseldorf oder Hannover hat. Es ist aber nicht so, dass die Borussia nur schön spielt, sie kann auch verteidigen – so wie beim 4:0 gegen Atlético Madrid, als sie fast so gespielt hat, wie es normalerweise Atletico macht", geht Bruno Labbadia die kommenden 90 Minuten demütig an und unterstreicht gleichzeitig, dass sich sein Team die letzten beiden Erfolgserlebnisse hart erarbeiten musste.

Königsblau kommt in der Bundesliga weiterhin nicht vom Fleck und blieb bei den vergangenen Matches gegen Werder Bermen (0:2) und RB Leipzig (0:0) sogar komplett torlos. Schalke erzielte in den ersten neun Bundesliga-Begegnungen nur mickrige fünf Treffer und besitzt vor allem in der Offensiv-Abteilung große Probleme. Beim Sieg über den 1. FC Köln im DFB-Pokal verdienten sich die Schalker den Sieg im Elfmeterschießen, erzielten nach 120 Minuten aber ebenfalls nur einen einzigen Treffer.

Mit zwölf Zählern nach neun Spielen und dazu einem Torverhältnis von 16:14 legten die Augsburger sogar ihren besten Bundesliga-Saisonstart aller Zeiten hin! Klar, dass sie diese Bilanz heute weiter verbessern wollen.

Der FCA ist im Moment in bestechender Form. Seit der späten 3:4-Pleite in Dortmund ist die Mannschaft von Manuel Baum ungeschlagen. Es folgten ein Remis gegen RB Leipzig und zwei Siege. In der Liga setzten sie sich mit 2:1 gegen Hannover durch und im DFB-Pokal bezwangen die Fuggerstädter den FSV Mainz 05 mit 3:2 nach Verlängerung. Um die englische Woche perfekt zu machen fehlt ihnen heute nur noch ein Dreier gegen Nürnberg. Dieses Ziel gibt FCA-Coach Baum seiner Mannschaft auch klar mit: "Das ganz große Ziel ist es, dieses Woche mit drei Siegen zu beenden. Da arbeiten wir dran. Wir spielen zuhause, haben Selbstbewusstsein und wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir sind nie zufrieden, sondern wollen immer mehr. Wir haben in dieser Saison bisher neun ordentliche Spiele gemacht, das wollen wir morgen bestätigen und unser 10. Spiel möglichst mit einem Sieg abschließen!"

"In der aktuellen Lage geht es nicht um Spielweise, sondern allein darum, erfolgreich zu sein", sagt S04-Trainer Domenico Tedesco vor dem wichtigen Duell mit Hannnover 96. Der S04-Coach verteidigt die eher unansehnliche Spielweise seiner Mannschaft und peilt mit S04 heute den wichtigen Pflichtsieg gegen Tabellennachbar Hannover 96 an.

Unter der Woche waren beide Teams im DFB-Pokal aktiv. Während Bayer beim 5:0-Auswärtserfolg in Mönchengladbach begeisterte, musste die TSG nach einer 2:0-Pleite in Leipzig die Segel streichen. Nach der Gala nimmt Leverkusens Coach Heiko Herrlich nur eine Änderung vor, Jedvaj kommt für Dragović (Bank). Ganz anders sieht es bei Hoffenheim aus: Bičakčić, Demirbay, Bittencourt, Belfodil (alle Bank), Kobel, Kramarić , Brenet und Szalai (alle nicht im Kader) rotieren raus. Neu dabei sind Baumann, Nordveit, Akpoguma, Grifo, Grillitsch, Kadeřábek, Joelinton und Nelson.

Mit dem neuerlichen Pokaltriumph in der Landeshauptstadt haben die Wölfe den Aufwärtstrend bestätigt, der am vergangenen Wochenende durch einen 3:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf seinen Anfang genommen hat. Zuvor hatten sie sich den hervorragenden Eindruck der ersten Saisonwochen dadurch zerstört, dass sie sechsmal in Serie ohne Sieg geblieben und dadurch wieder in das graue Mittelmaß der Tabelle abgerutscht waren. Können die beflügelten Grün-Weißen dem Tabellenführer Paroli bieten?

Herzlich willkommen zum Bundesliga-Samstag! Zur traditionellen Anstoßzeit um 15:30 Uhr treffen im Rahmen des zehnten Spieltages heute unter anderem der FC Bayern München und der SC Freiburg aufeinander.

Der VfL Wolfsburg präsentierte sich am frühen Dienstagabend in der HDI-Arena zunächst als effizient, denn Mehmedi nutzte in einer recht offensivarmen ersten Halbzeit die erste Gelegenheit, indem er das Leder nach feiner Ginczek-Vorarbeit aus spitzem Winkel in die kurze Ecke feuerte (20.). Nach dem Seitenwechsel konnte die Labbadia-Truppe die gegnerischen Bemühungen lange Zeit wirksam eindämmen und wurde erst in der Schlussphase ernsthaft in Bedrängnis gebracht; Weghorst beseitigte erst in der Nachspielzeit die letzten Zweifel am Weiterkommen.

Bevor wir näher auf die genaue Situation in beiden Vereinen eingehen, ein kurzer Blick auf die Startformationen. Während auf Seiten der Hausherren mit Admir Mehmedi ein Torschütze vom Dienstagabend ausfällt und durch Josip Brekalo ersetzt wird, gehört Paco Alcácer nach muskulären Problemen und 90 Bankminuten im DFB-Pokal zur ersten Elf der Schwarz-Gelben.

Sowohl der VfL als auch der BVB gehören zu den elf Bundesligisten, die im DFB-Pokal überwintern und gespannt auf die morgige Auslosung der Achtelfinalpaarungen blicken, die für Anfang Februar terminiert sind. Während die Wölfe im Niedersachsenduell bei Hannover 96 nur 90 Minuten benötigten, um sich mit 2:0 durchzusetzen, mussten die Schwarz-Gelben im Heimspiel gegen den ebenfalls ungeschlagenen Zweitligisten 1. FC Union Berlin trotz zweimaliger Führung nachsitzen und sicherten das Weiterkommen erst durch einen Strafstoßtreffer in Minute 120.

Hallo und herzlich willkommen zum 10. Spieltag der Bundesliga! Um 15:30 Uhr kommt im Tabellenkeller zum Schlagabtausch zweier formschwacher Teams: Schalke 04 trifft auf Hannover. Wer gewinnt das Nachbarschaftsduell zwischen Platz 15 und 16?

Ein herzliches Willkommen aus der Volkswagen Arena! Der wiedererstarkte VfL Wolfsburg möchte am 10. Bundesligaspieltag Spitzenreiter Borussia Dortmund ärgern, der in allen Wettbewerben weiterhin ungeschlagen ist, eine Pokalpleite unter der Woche aber nur knapp abwendete. Niedersachsen und Westfalen stehen sich ab 15:30 Uhr gegenüber.

Herzlich willkommen zum 10. Spieltag der Bundesliga! Heute Nachmittag begegnen sich Bayer 04 Leverkusen und die TSG Hoffenheim. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ab 15:30 kommt es in der WWK ARENA zum Duell zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Nürnberg.

90 Fazit

Die Krise im Süden spitzt sich zu, der VfB Stuttgart verliert auch das dritte Spiel unter Markus Weinzierl. Dabei werden in einigen Phasen der Partie extreme Qualitätsunterschiede zwischen den beiden Kontrahenten deutlich, insbesondere im Abwehrverbund wirken die Schwaben überfordert. Das hängt auch damit zusammen, dass Jović, Rebić und Haller wunderbar harmonieren. Am Ende ist es ein hochverdienter Auswärtserfolg für Frankfurt, zur Pause ist bereits alles durch. Auf Stuttgarter Seite macht nach dem Seitenwechsel niemand Anstalten, das Spiel noch drehen zu wollen - das sollte die Verantwortlichen nachdenklich stimmen.

90 Spielende

89 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:3 durch Nicolai Müller

Da ist das dritte Tor, Müller netzt! Willems wird von Jović in der linken Strafraumhälfte bedient, hebt den Ball dann über den grätschenden Baumgartl hinweg auf den zweiten Pfosten. Dort muss Müller nur noch den Kopf hinhalten.

87 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Jetro Willems

87 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Filip Kostić

85 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Gonzalo Castro

85 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Berkay Özcan

83 Mit kleinen Schritten kann Akolo auf der rechten Seite in Flankenposition kommen, der bärenstarke N'Dicka wird doch mal überwunden. Die Hereingabe des Jokers landet direkt in den Armen von Trapp.

82 Der eingewechselte Özcan muss nach einer normalen Ballannahme behandelt werden, er fasst sich an den hinteren Oberschenkel.

79 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Nicolai Müller

79 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Ante Rebić

79 Statt mit der Brechstange versucht es Ante Rebić aus 18 Metern mit einem Flachschuss auf das rechte Eck. Die Kugel kullert nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei.

78 Der fällige Eckball wird von Rebić am ersten Pfosten verlängert, der Stürmer trifft den Hinterkopf von Gomez. Zum Eigentor fehlt nicht viel, die Kugel fliegt knapp neben den rechten Pfosten.

77 Haller per Flachpass zu Rebić, Rebić per Flachpass zu Jović. Das alles auf der Sechzehnerlinie, während die Abwehr zuschaut. Jović dreht sich um die eigene Achse und zieht sofort ab, Baumgartl lenkt den Ball über die Querlatte.

77 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Chadrac Akolo

77 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Nicolás González

72 In den letzten Minuten spielen beide Parteien zahlreiche Fehlpässe. Immerhin schafft es die Eintracht nun mal wieder, das Spielgerät auf den rechten Flügel zu befördern. Die finale Flanke von da Costa fliegt aber unberührt durch den Strafraum.

68 Stuttgart trifft, bekommt das Tor aber zurecht nicht. Aogo steht zwei Meter im Abseits, als er einen Schuss von Mitspieler Maffeo abblockt. Den Abpraller bringt Özcan zwar im Netz unter, verkürzen kann er damit aber nicht. Der Linienrichter hat alles richtig gesehen.

67 Das 0:3 bleibt liegen! Rebić führt den Ball im Zentrum, kurz vor dem Strafraum legt er für Haller vor. Der Stürmer läuft aus halblinker Position auf Zieler zu und chippt das Spielgerät ans Außennetz.

64 Nach einem Pass von der linken Seite hat Luka Jović viel zu viel Zeit, um den Ball an der Sechzehnerlinie anzunehmen. Er legt sich die Kugel auf den rechten Schlappen, schlenzt sie dann wenige Zentimeter am rechten Torwinkel vorbei.

63 Maffeo wird in halbrechter Position auf die Reise geschickt, muss nur noch das finale Laufduell mit N'Dicka für sich entscheiden. Der junge Verteidiger stellt seinen Körper in den Zweikampf, Maffeo taucht ab. Referee Jablonski lässt weiterlaufen, eine vertretbare Entscheidung.

60 In der Cannstatter Kurve hat man sich mittlerweile umgedreht, die eingeschweißten Fans wollen nicht mehr hinsehen.

58 Wieder eine gute Chance für Frankfurt, diesmal verlängert Haller per Hinterkopf in den Strafraum. Jović hält Baumgartl geschickt auf Distanz, überlupft dann den herauseilenden Zieler. Der Ball kommt erst hinter dem Tor runter.

56 Außennetz! Haller legt einen hoppelnden Ball mit dem Außenrist in die Spitze, Jović haut das Spielgerät aus 15 Metern knallhart auf den Kasten. Zieler springt in die linke Eck, muss aber nicht eingreifen. Der Schuss ist knapp daneben.

55 Gomez nimmt eine Maffeo-Flanke mit dem Rücken zum Tor an, legt dann für Gentner auf. Der Kapitän zieht aus 19 Metern sofort ab, verfehlt sein Ziel aber völlig.

52 Dann eben aus der zweiten Reihe, Nicolás González fasst sich 26 Meter vor dem Tor ein Herz. Die Murmel landet einen Meter über der Latte, Kevin Trapp wäre aber auch da gewesen.

49 Knappe Kiste! Danny da Costa schüttelt einen lässige Flanke aus dem rechten Fuß, Ante Rebić läuft im richtigen Moment in den Sechzehner. Der Kroate hält 15 Meter vor dem Tor den Fuß hin, sein Abschluss landet haarscharf neben dem rechten Pfosten. Ron-Robert Zieler hat da nur noch hinterhergeschaut.

46 Der Ball rollt wieder, beide Mannschaften kommen mit jeweils einer Änderung aus den Katakomben.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Berkay Özcan

46 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Erik Thommy

46 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Marc Stendera

46 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Gelson Fernandes

45 Ende 1. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Pfiffe zur Pause, der heimische VfB liegt nach 45 Minuten verdientermaßen mit 0:2 zurück. Insbesondere in der Defensive offenbart Stuttgart eklatante Schwächen, das Sturmtrio der Eintracht lässt einen enormen Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften sichtbar werden. Dadurch müssen die Mittelfeldspieler der Schwaben immer wieder hinten aushelfen, so fehlen vorne bei Gegenzügen die Anspielstationen. Markus Weinzierl muss sich in der Kabine einen verdammt guten Plan ausdenken, um die dritte Niederlage in Folge noch abzuwenden.

45 Gelbe Karte für Santiago Ascacíbar (VfB Stuttgart)

Das erste Stuttgarter Foul in Halbzeit eins (!) wird gleich bestraft: Ascacíbar legt den enteilenden de Guzmán per Grätsche.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Mit seinem schwachen linken Fuß hat Gomez nochmal die Chance auf den Anschlusstreffer, nachdem González ihn in die Spitze schickt. Der Stürmer gerät zwölf Meter vor dem Kasten in Rücklage, die Murmel landet auf der Tribüne.

42 Gelbe Karte für Sébastien Haller (Eintracht Frankfurt)

Frankfurt setzt auf frühes Pressing, Haller schießt bei seiner Grätsche gegen Gentner über das Ziel hinaus.

41 Bei der anschließenden Ecke findet Thommy den Kopf von González, aus neun Metern köpft der Argentinier nur knapp neben den linken Pfosten.

40 Ein Freistoß aus über 30 Metern wird von Thommy direkt auf das rechte Eck geschossen, Trapp taucht ab. Obwohl die Kugel haarscharf neben den Pfosten fliegt, greift der Schlussmann noch ein - Ecke.

38 Hui! Kostić bekommt das Leder in halblinker Position, plötzlich schießt er aus über 30 Metern auf den Kasten. Zieler ist ebenso überrascht wie seine Vorderleute, kann das zentrale Geschoss aber in die Luft abwehren. Dann klärt die Abwehr.

37 Auf der linken Seite zündet Kostić den Turbo, dann kommt der Steilpass aus dem Zentrum. Baumgartl ist überwunden, Zieler kommt raus und klärt.

35 Gomez bleibt am Boden liegen, nachdem er an der Mittellinie in den Zweikampf mit Abraham muss. Er kann aber weitermachen.

32 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:2 durch Ante Rebić

Die Frankfurter Offensive ist zu stark für den VfB, 0:2! Kostić bringt von links einen Flachpass vor den Kasten, Haller nimmt das Leder aus neun Metern direkt ab. Mit einem tollen Reflex wehrt Zieler zur Seite ab, dort wartet Jović. Nach einer entspannten Annahme hebt der lauernde Frankfurter den Ball in die Mitte, Rebić kommt aus dem Rückraum und nickt unbedrängt ein.

31 Nächster schöner Ball in die Spitze, diesmal wird Rebić von de Guzmán auf die Reise geschickt. Pavard klärt als letzter Mann mit einem langen Ball.

28 Die Solos von González bringen zwar Szenenapplaus ein, dem Angreifer fehlen allerdings die Anspielstationen. So muss er nach zahlreichen erfolgreichen Dribblings wieder nach hinten abgeben, der Raumgewinn ist dahin.

26 Toller Angriff der Schwaben! González treibt die Kugel technisch stark durch das Zentrum, legt dann auf die linke Seite raus. Dort hat Aogo erstmals freien Rasen vor sich, nach einer sauberen Annahme folgt eine halbhohe Flanke in den Strafraum. González läuft ein und nimmt die Kugel fünf Meter vor dem Kasten volley ab, der Ball landet über dem linken Torwinkel.

22 Versuch eines Entlastungsangriffs, Erik Thommy hat im Zentrum kaum Platz. Also will er außen an Danny da Costa vorbeigehen, das hat der Frankfurter aber geahnt. Thommy will in die Mitte ablegen, bleibt dabei in den Beinen seines Kontrahenten hängen.

20 Haller zieht über die linke Seite in den Strafraum ein, verzichtet allerdings auf einen Linksschuss. Stattdessen tritt er auf den Ball, rutscht in der Drehung aber leicht weg. Hinzu kommt Badstuber, der ihm auf den Füßen steht. Dementsprechend schnell verlässt das Spielgerät den Sechzehner wieder.

17 Frankfurt findet immer besser ins Spiel, man lässt die Schwaben derzeit nur hinterherlaufen.

14 Danny da Costa saust mit einer unfassbaren Geschwindigkeit über die rechte Seite, Dennis Aogo kann nicht ansatzweise mithalten. Kurzzeitig sieht es so aus, als würde mit Benjamin Pavard auch der letzte Mann überlaufen werden. Mit einer lupenreinen Grätsche bereinigt der Franzose die Situation allerdings.

11 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Sébastien Haller

Jetzt zählt das Tor, 0:1! Rebić setzt sich im Zentrum robust gegen Badstuber durch, gibt dann an Jović ab. Aus 18 Metern schließt der 20-Jährige flach ab, Zieler geht runter und lässt das Leder abprallen. Dann steht Haller dort, wo ein Mittelstürmer stehen muss - er bringt das Spielgerät im leeren Tor unter.

9 Riesenchance für Stuttgart! Maffeo spielt Kostić auf der rechten Seite schwindelig, hebt den Ball dann gefühlvoll in die Mitte. Gomez kann acht Meter vor dem Kasten mutterseelenallein hochsteigen, köpft dann gegen die Laufrichtung von Trapp. Allerdings zielt er zu weit nach rechts, die Kugel landet einen Meter neben dem rechten Pfosten.

6 Gelbe Karte für Filip Kostić (Eintracht Frankfurt)

Kostić trifft mit einer bösen Grätsche das Sprunggelenk von Maffeo. Mit Gelb ist er gut bedient.

4 Die frühe Führung für Frankfurt zählt nicht! Danny da Costa schlägt einen langen Ball in die Spitze, Rebić legt per Kopf quer. Sein Kollege Jović zieht aus 14 Metern ab, abgefälscht landet der Ball wieder bei Rebić. Aus Abseitsposition schiebt der Kroate ein. Zunächst wird der Treffer gezählt, dann greift die Videoassistentin Bibiana Steinhaus zurecht ein.

1 ...und los! Stuttgart eröffnet das Spiel in weißen Trikots mit dem Anstoß, Frankfurt ist in Schwarz unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Sven Jablonski. Für den 28-Jährigen ist es vierte Saisoneinsatz in der Bundesliga, mit den heutigen Teams hatte er in dieser Spielzeit noch keinen Kontakt. An den Seitenlinien assistieren Johann Pfeifer und Florian Badstübner, vierter Offizieller ist Marco Achmüller. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Bibiana Steinhaus und ihr Assistent Arne Aarnink verantwortlich.

Die kriselnden Stuttgarter können Hoffnungen aus der jüngsten Bilanz gegen Frankfurt schöpfen. In den letzten zehn Duellen im Oberhaus gab es nur ein Unentschieden, sechs mal setzte sich der VfB durch. Frankfurt gewann drei Spiele, davon nur eins in Stuttgart.

Im Training hat die Mannschaft der Eintracht einen guten Eindruck hinterlassen, findet Adi Hütter. "Mit diesem Elan müssen wir auftreten", fordert der Coach. In Nürnberg stotterte der Offensivmotor der SGE, exakt dort will Hütter heute ansetzen. Die offensive Ausrichtung spricht Bände. "Wir müssen wieder viel aktiver nach vorne spielen, in Nürnberg waren wir nicht gut."

"Es ist klar, was auf dem Spiel steht und was unsere Aufgabe ist", sagt Weinzierl vor dem Aufeinandertreffen. Frankfurt reist formstark zu den Schwaben, wettbewerbsübergreifend ist die Eintracht seit sechs Spielen ungeschlagen. "Für uns ist es natürlich eine schwierige Situation, wo wir zu Hause gefordert sind. Wir müssen punkten, am besten dreifach", so Weinzierl.

Auf beiden Seiten gibt es im Vergleich zur Vorwoche jeweils einen Wechsel. Markus Weinzierl muss Emiliano Insúa ersetzen, der Argentinier sah gegen Hoffenheim die rote Karte. Für ihn beginnt heute Dennis Aogo. Adi Hütter möchte derweil wohl ein Offensivfeuerwerk zünden, Frankfurts Coach schickt Luka Jović, Ante Rebić und Sébastien Haller gemeinsam aufs Feld. Beim jüngsten 1:1 in Nürnberg traf Letzterer noch als Joker, heute nimmt er den Platz des angeschlagenen Mijat Gaćinović (nicht im Kader) ein.

Seinen Start beim VfB hat sich Markus Weinzierl sicherlich anders vorgestellt. Das Debüt des Trainers ging mit 0:4 gegen Dortmund verloren, am vergangenen Wochenende setzte es in Hoffenheim eine Klatsche in gleicher Höhe. Heute nimmt er den dritten Anlauf.