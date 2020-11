46 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Lucas Alario

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei CFR Cluj -> Cătălin Itu

46 Einwechslung bei CFR Cluj -> Mickaël Pereira

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Standard Lüttich -> Nicolas Gavory

46 Einwechslung bei Standard Lüttich -> Hugo Siquet

45 Halbzeitfazit:

Es war ein schwacher Auftritt von Rapid im ersten Viertel der Partie. Die Gäste gingen bereits nach sechs Minuten in Führung, als Shields eine schöne Flanke aus dem Halbfeld schlug und im Zentrum Patrick Hoban fand. Der schraubte sich hoch und Köpfte zum 1:0 ein. Es dauerte schließlich bis zur 22. Minute, ehe die Hütteldorfer aufwachten: Ljubicic fasste sich im Mittelfeld einfach mal ein Herz und haute das Leder aus gut 25 ins Gästetor. Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff gaben den Rapidler dann richtig Gas und drängten aufs 2:1, das bislang allerdings noch nicht fallen wollte. Gleich geht es weiter mit Hälfte zwei!

45 Halbzeitfazit:

Bayer 04 hat in Israel bei Hapoel Berr Sheva mehr Probleme als gedacht und geht zur Halbzeit mit einem 2:2 in die Kabine. Der Start lief für die Mannschaft von Peter Bosz zunächst perfekt: Leon Bailey machte schon in der 5. Minute mit einem Lupfer das 0:1 und sorgte damit für einen Blitzstart der Rheinländer. Danach konterten die sehr defensiv aufgestellten Hausherren jedoch par excellence und erzielten mit dem bärenstarken Stürmer Acolatse zwei schnelle Tore zur 2:1-Führung. Besonders sehenswert war dabei das 2:1, bei dem Acolatse mit einem Wahnsinns-Solo ein Traumtor erzielte. Kurz vor der Halbzeit schlug Bayer daraufhin nochmal aber zurück und erzwang bei einer Ecke ein Eigentor der Israelis zum 2:2.

Hallo und herzlich willkommen zum 3. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase. In der Gruppe L treffen um 21 Uhr der deutsche Vertreter 1899 Hoffenheim und Slovan Liberec aufeinander.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Schicks Hereingabe landet direkt im Tor-Out.

45 Gelbe Karte für Daniel Cleary (Dundalk FC)

Cleary foult Arase von hinten und macht's vor dem Pausenpfiff noch einmal spannend.

45 Es gibt eine Minute Nachspielzeit.

43 Eine Schick-Ecke landet über Umwege zu Knasmüllner, der allerdings aus kurzer Distanz an McCarey scheitert!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für David Silva (Real Sociedad San Sebastian)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Kalidou Koulibaly (SSC Neapel)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

42 Es gibt Freistoß für Rapid, nachdem Sloggett Kara in Strafraumnähe zu Boden schupst. Kara führt selbst aus und haut den Ball klar übers Tor.

43 Wieder so ein langer Ball auf Acolatse! Diesmal gelangt der Doppelpacker nicht ganz an das Leder, denn Tah ist im linken Sechzehner-Eck schneller. Der Innenverteidiger der Werkself spielt dann allerdings einen Rückpass zu Hrádecký, der fast noch zu kurz wird. Bayers Keeper muss grätschend vor Acolatse mit dem langen Bein klären...

44 Gelbe Karte für Filip Braut (HNK Rijeka)

43 Tor für SSC Neapel, 1:1 durch Diego Demme

43 Tor für Slavia Praha, 2:1 durch Abdallah Sima

41 Die Werkself ist das "Wie" bei diesem Ausgleich wohl herzlich egal. Die Mannschaft von Peter Bosz stellt bei sehr konterstarken Isrealis noch vor der Halbzeit auf 2:2 und kann im zweiten Durchgang nun auf eine stabilere Abwehr hoffen.

40 Rapid will einfach der letzte Pass nicht gelangen und kommt deshalb nicht zum Abschluss.

41 Gelbe-Rote Karte für Michal Ďuriš (Omonia Nikosia)

38 Über Umwege gelangt der Ball zu Kara, dessen Kopfball nur knapp am Tor vorbeigeht.

37 Es gibt Eckball von rechts für die Gastgeber,

39 Tooor für Bayer Leverkusen, 2:2 durch Or Dadia (Eigentor)

Und die geht rein, ein Ping-Pong-Eigentor der Hausherren! Jedvaj köpft im Zentrum mit viel Power mittig aufs Tor und Levita pariert glänzend. Dann springt der Ball allerdings gegen den Kopf von Dadia, der sich am rechten Pfosten nicht mehr vor dem Eigentor retten kann...

36 Rapid hat momentan ein zu bisschen zu wenig Bewegung im Spiel.

38 Abgefälschtes Ding! Bailey legt am rechten Felrand mit einem Kopfball nach hinten auf, den Palacios direkt nimmt. Hapoels Abwehr wirft sich noch in die Flugbahn und klärt zur Ecke von rechts.

36 Bayer bekommt Acolatse nicht in den Griff! Ein diagonaler Steilpass von Kabha löst die Viererkette der Bosz-Elf in Eins auf und Acolatse ist abermals frei durch. Am rechten Sechzehner-Eck will der Niederländer auch noch zum Hattrick ansetzen, doch dann grätscht Wendell in letzter Sekunde dazwischen.

34 Duffy bringt den Ball ins Zentrum, wo Hoare nur knapp mit dem Kopf verpasst!

36 Wer traut sich bei Bayer 04? Die Rheinländer finden kein Konzept für die rot-weiße Abwehrwand und treten auf der Stelle. Auch eine Flanken-Versuch von Bailey von rechts geht ins Nichts.

33 Nächster Eckball für Dundalk.

35 Gelbe Karte für Neva (Granada CF)

32 Dundalk kommt jetzt wieder öfter vors Tor der Hausherren.

34 Tor für AS Rom, 3:0 durch Borja Mayoral

33 Bayer setzt im Mittelfeld etwas mehr auf Sicherheit und baut die eigenen Angriffe mit mehr Ruhe und einigen kleinen Pässen auf. Hapoel wird nicht unbedingt herausgefordert und trottet ganz entspannt hinterher.

33 Tor für OGC Nizza, 1:1 durch Amine Gouiri

29 Flores spielt einen guten Ball auf Duffy, der nur knapp am Rapid-Rückhalt scheitert.

32 Tor für Tottenham Hotspur, 0:2 durch Lucas

30 Angesichts der spielerischen Überlegenheit ist für Bayer 04 in Israeal auch mit dem 1:2 nach 30 Minuten natürlich noch alles drin. Was die Werkself allerdings schnell abstellen muss, sind die defensiven Aufsetzer und die großen Lücken hinten drin. Hapoel vernascht Bayer bislang allein mit Tempo und Acolatse.

31 Gelbe Karte für Michal Ďuriš (Omonia Nikosia)

28 Rapid kann aus dem daraus resultierenden Freistoß kein Kapital schlagen.

30 Gelbe Karte für Hrvoje Smolčić (HNK Rijeka)

28 Gelbe Karte für Sean Hoare (Dundalk FC)

Der Verteidiger foult Kara und bekommt deshalb Gelb.

27 Gelbe Karte für Filip Stojković (Rapid Wien)

Für ein Foul gibt es die gelbe Karte

29 Tor für Standard Lüttich, 2:1 durch Maxime Lestienne

27 Elton Acolatse ist in der Europa League bisher kaum zu stoppen und hat nach mit seinem Doppelpack nun schon vier Saisontore auf dem Konto.

28 Gelbe Karte für Nicolas Gavory (Standard Lüttich)

24 Die erste Ecke für Rapid bringt nicht Zählbares ein.

23 Kara verpasst die Chance, gleich noch eins nachzulegen und trifft aus Kurzer Distanz das Tor nicht.

25 Tor für Rangers FC, 1:2 durch Glen Kamara

25 Tooor für Hapoel Be'er Sheva, 2:1 durch Elton Acolatse

Traumtor und Doppelpack von Elton Acolatse! Der Niederländer nimmt den Ball auf dem rechten Flügel mit der Hacke an, drückt den Turbo und rennt Dragović einfach davon. Dann kommen zwar Tah und Keeper Hrádecký im Fünfer entgegen, doch auch die umkurvt Acolatse mit Genuss. Der Siebener trifft nach einem Wahnsinns-Solo ins leere Tor und macht das 2:1!

22 Tooor für Rapid Wien, 1:1 durch Dejan Ljubicic

Der Ausgleich für Rapid!! Stojkovic legt im Mittelfeld für Ljubicic ab, der es einfach mal aus gut 25 Metern probiert und McCarey im Tor der Iren überrascht.

23 Immer wieder Acolatse! Der flinke Siebener der Israelis ist weiter ein Unruheherd und rennt der Werkself beim Konter abermals davon. Im Sechzehner wirft sich dann Dragović in den Schussversuch.

24 Tor für Rangers FC, 1:1 durch Diogo Gonçalves (Eigentor)

24 Gelbe Karte für Morgan Schneiderlin (OGC Nizza)

24 Auswechslung bei HNK Rijeka -> Robert Murić

24 Einwechslung bei HNK Rijeka -> Sterling Yatéké

24 Tor für AS Rom, 2:0 durch Ibañez

20 Die Wiener finden nach wie vor nicht richtig in die Partie und lassen Dundalk immer wieder kommen.

22 Tor für Lech Poznań, 2:0 durch Mikael Ishak

22 Gelbe Karte für Matteo Politano (SSC Neapel)

22 Gelbe Karte für Abdallah Sima (Slavia Praha)

21 Gelbe Karte für Lucas Alario (Bayer Leverkusen)

Schwalbe! Alario nimmt einen Kurzpass im Fünfer erst an und sinkt dann nach einem Zweikampf mit Miguel Vitor etwas zu gewollt ohne viel Kontakt zu Boden. Der Schiri entscheidet sich für Gelb.

21 Auswechslung bei Benfica Lissabon -> Pizzi

21 Einwechslung bei Benfica Lissabon -> Jardel

18 Gelbe Karte für Maximilian Hofmann (Rapid Wien)

Der Rapid-Verteidiger kommt zu spät in den Zweikampf und sieht zurecht Gelb.

20 Gelbe Karte für Stefan Schwab (PAOK Saloniki)

20 Tor für PSV Eindhoven, 0:1 durch Eran Zahavi

18 Bayer muss aufpassen! Die Werkself verliert den Ball im Mittelfeld wieder zu leichtfertig mit einem Fehlpass und muss dann wieder hinter dem schnellen Acolatse her. Diesmal legt der Niederländer am Sechzehner quer und Dragović blockt einen Fernschuss von Josué.

16 Rapid drängt jetzt immer wieder in den gegnerischen Strafraum, doch mehr als ein abgefälschter Schuss von Ullmann hat dabei bislang nicht herausgeschaut.

19 Rote Karte für Nicolás Otamendi (Benfica Lissabon)

18 Gelbe Karte für Douglas Augusto (PAOK Saloniki)

15 Nochmal Corner für die Iren. Gannon kommt zum Abschluss, der jedoch zu schwach ausfällt, um Gartler wirklich gefährlich zu werden.

15 Nach dem schnellen Ausgleich der Israelis ist Bayer weiter um Torchancen bemüht und nimmt wieder Anlauf. Mittlerweile traut sich Hapoel nach dem Ballgewinn allerdings etwas mehr zu und lauert auf Konter wie beim 1:1 eben.

16 Tor für Slavia Praha, 1:0 durch Jan Kuchta

14 Die erste Ecke der Partie gehört Dundalk, Hofmann kann die Hereingabe klären.

13 Knasmüllner verpasst per Kopf nur knapp nach einer guten Flanke von Ljubicic!

15 Gelbe Karte für Anicet Andrianantenaina (Ludogorez Rasgrad)

13 Gelbe Karte für Sintayehu Sallalich (Hapoel Be'er Sheva)

Sintayehu Sallalich stößt Exequiel Palacios im Mittelfeld um und erhält für seinen Schubser die Gelbe Karte.

14 Tor für Lech Poznań, 1:0 durch Michał Skóraś

14 Gelbe Karte für Tomáš Holeš (Slavia Praha)

12 Das Spielgeschehen hat sich jetzt in die Hälfte der Gäste verlegt.

10 Die Grünen spielen unkoordiniert nach vorn und kommen dadurch zu keinen zwingenden Tormöglichkeiten.

13 Tor für Tottenham Hotspur, 0:1 durch Harry Kane

13 Tor für HNK Rijeka, 1:0 durch Robert Murić

11 Tooor für Hapoel Be'er Sheva, 1:1 durch Elton Acolatse

Und da ist Elton Acolatse und macht den Ausgleich! Wendell patzt und schenkt Hapoel den Ball im Mittelfeld. Die Hausherren machen sofort Dampf und Agudelo schickt Acolatse mit einem Steilpass nach links bis vor das Tor. Der Niederländer vernascht Tah sowie Jedvaj und trifft mit dem Linken flach ins lange Eck!

10 Lucas Alario behauptet die Kugel vor dem gegnerischen Strafraum und setzt zum Fernschuss aus zentraler Position an: Der formstarke Argentinier trifft den Ball nicht richtig und zimmert links vorbei.

11 Tor für Sivasspor, 1:0 durch Caner Osmanpaşa

7 Tooor für Dundalk FC, 0:1 durch Patrick Hoban

Da ist die Führung für die Gäste!! Shields schlägt eine Flanke aus dem Halbfeld und findet im Zentrum Hoban, der per Kopf Goalie Gartler bezwingen kann. Der Rapid-Goalie sieht dabei nicht gut aus...

7 Rapid findet vorerst keinen Zugriff aufs Spiel.

9 Auch Elton Acolatse, Hapoels wohl gefährlichster Stürmer, muss hinten mithelfen und klärt auf der rechten Torauslinie mit dem Körper vor Bailey.

8 Die Israelis bleiben auch nach dem schnellen Gegentor hinten gefangen und stehen fast mit allen Spielern im oder am eigenen Strafraum. Bayer macht in der Anfangsphase besonders gerne über die rechte Seite Tempo und bleibt dran.

5 Freistoß für Dundalk von rechts außen, der zu einem nicht ungefährlichen Kopfball führt.

7 Gelbe Karte für Albert Guðmundsson (AZ Alkmaar)

3 Beide Teams sind zu Beginn noch etwas nervös, was sich durch zahlreiche Fehlpässe zeigt

5 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Leon Bailey

Traumstart für Bayer 04! Zwei schnelle Pässe reichen, um Hapoels Bollwerk zu sprengen: Palacios übergibt an Wirtz, der einen herrlichen Lupfer rechts in den Fünfer bringt. Bailey startet ein und düpiert Keeper Levita ebenfalls mit einem Heber!

3 Die Hausherren beginnen sehr defensiv und empfangen Bayer in der eigenen Hälfte sehr tiefstehend. Nach einem Querpass von Wirtz nach halbrechts zwirbelt Alario den ersten Bayer-Torversuch deutlich rechts vorbei.

4 Tor für Granada CF, 0:1 durch Yangel Herrera

3 Gelbe Karte für Dani Ramírez (Lech Poznań)

1 Die Gäste aus Irland haben Anstoß!

2 Tor für Benfica Lissabon, 1:0 durch Connor Goldson (Eigentor)

1 Spielbeginn

1 Schiri Radu Petrescu (Rumänien) pfeift an und gibt die Partie frei! Die Werkself gastiert in Isreal in schwarzen Jerseys, die Hausherren spielen in Rot und Weiß.

1 Spielbeginn

1 Tor für AS Rom, 1:0 durch Henrikh Mkhitaryan

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Rapid spielt ganz traditionell in Grün-weiß, Dundalk läuft komplett in Schwarz auf.

Macht Bayer den Ausrutscher von Prag vergessen? Bald wissen wir mehr!

Die Mannschaften sind bereit und werden jeden Moment aufs Feld laufen.

In Israel startet Bosz heute mit einer komplett neuen Viererkette: Tah, Dragovic, Jedvaj und Wendell bilden die Verteidigung der Werkself. Davor gibt es mit Demirbay und Palacion auch zwei neue Mittelfeldspieler. Auf der ausgedünnten Bayer-Bank sitzen indes die beiden Bender-Brüder, Baumgartlinger, Diaby, Sinkgraven, Tabsoba und Nachwuchsspieler Gedikli.

Auch Bayer 04 hat in der umkämpften Gruppe C drei Zähler nach zwei Spielen auf dem Konto und will heute mit einem Auswärtssieg wichtige Punkte fürs Weiterkommen sammeln. Trainer Peter Bosz – der früher Tel Aviv trainierte - hat das unglückliche 0:1 in Prag verdaut und setzt auch heute Abend wieder auf viel Rotation: „Man rotiert, da manche Spieler Ruhe brauchen“, erklärte der Niederländer auf der PK.

In der aktuellen Spielzeit kam das Team von Trainer Yossi Abukasis gut aus den Startlöchern und kämpfte sich in der langen Europa-League-Quali mit drei Siegen in die Gruppenphase. Im Hauptturnier startete Hapoel dann auch gleich mit einem 3:1-Heimsig gegen Bayer-Besieger Slavia Prag. Daanach folgte eine 0:1-Niederlage in Nizza.

Im Westen Wiens hat es vor Spielbeginn acht Grad.

Schiedsrichter dieser Begegnung ist der Malteser Trustin Farrugia Cann. Unterstützt wird er an den Seitenlinien von seinen beiden Assistenten Luke Portelli und Jurgen Spiteri.

Hapoel Beer Sheva dürfte wohl nur den wenigsten deutschen Fans ein Begriff sein. Der israelische Klub stammt aus dem Süden des Landes und ist in der Großstadt Beer Sheva zu Hause. Hapoel – zu Deutsch: Arbeiter – wurde bereits viermal israelischer Meister und steht nach dem Pokalsieg in der vergangenen Saison nun in der UEFA Europa League.

Der Truppe von Didi Kühbauer fehlen mit Dibon, Fountas, Ritzmaier, Schobesberger, Szántó und Velimirovic fünf wichtige Spieler im Kampf um Gruppenplatz zwei.

Da Goalgetter Fountas verletzungsbedingt ausfällt, bekommen heute bei den Grünen Ercan Kara und Kelvin Arase die Chance, sich zu beweisen. Die Gäste aus Irland setzen im Sturm voll und ganz auf ihren Torgaranten Patrick Hoban, der nach 17 Runden die heimische Torschützenliste mit zehn Treffern anführt.

Guten Abend und herzlich willkommen zur Europa League! Bayer 04 Leverkusen ist heute Abend in Israel zu Gast und spielt um 18:55 Uhr bei Hapoel Beer Sheva. Holt die Werkself wichtige Punkte fürs Weiterkommen in Gruppe C?

Das ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften im Europacup. Rapid spielte 1964 zum ersten und einzigen Mal gegen ein irisches Teams, als man sich in der ersten Runde des Cup der Meister mit einem Gesamtscore von 5:0 durchsetzte. Für den 13-fachen Meister Dundalk ist es die erste Pflicht gegen einen österreichischen Klub überhaupt.

„Für mich sind Rapid und Arsenal noch immer die beiden Favoriten für den Gruppen-Aufstieg. Rapid ist ein richtig starkes Team und ein richtig guter Klub mit Profis aus aller Welt. Das wird für uns eine große Herausforderung, ein Spiel bei dem wir uns selbst beweisen wollen. Wir sind einfach der Underdog und werden unser Bestes geben“, so Filippo Giovagnoli, Coach des Dundalk FC.

Rapid-Trainer Didi Kühbauer zur heutigen Aufgabe: „Es geht um drei Punkte, die wichtig sind, um dabei zu bleiben, wenn's um den zweiten Platz geht, der unser erklärtes Ziel ist. Wie finden hier eine irische Mannschaft vor, die meines Erachtens eigentlich untypisch irisch spielt. Die versuchen Fußball zu spielen und halten den Ball gut in ihren Reihen. Trotz allem müssen wir zu Hause die Favoritenrolle annehmen.“

Herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Gruppe K in der Europa League zum Spiel Dinamo Zagreb gegen Wolfsberger AC!



Das Spiel in Zagreb steht leider ganz im Zeichen von Corona: beim kroatischen Team wurden fünf Spieler und Cheftrainer Zoran Mamić positiv getestet, beim WAC sind es sogar acht. Keine idealen Bedingungen für das heutige Spiel.



Mamić wird heute von Assistenzcoach Alen Peternac vertreten, im Betreuerstab hat es weitere Fälle gegeben. Die Vorbereitung wurde dadurch bei beiden Teams empfindlich gestört.



In der kroatischen Meisterschaft liegt Dinamo aktuell auf Platz eins und noch ungeschlagen, in der Champions League-Quali schied man jedoch gegen Ferencvaros Budapest aus. In der Europa League konnte man bislang nur zwei torlose Unentschieden holen.



WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer sieht trotz starker Leistungen in der Europa League Zagreb als Favoriten. "Sie haben starke Einzelspieler, aber auch ein starkes Kollektiv mit wenig Schwachpunkten", so Feldhofer.

Herzlich willkommen am dritten Spieltag der UEFA Europa League zum Spiel Rapid Wien gegen Dundalk FC!



Nach der Auftaktniederlage gegen Arsenal (1:2) und der Pleite bei Molde (0:1) ist Rapid in der dritten Runde der Europa League gehörig unter Zugzwang. Will man wie bei der letzten EL-Teilnahme 2019 international überwintern, braucht es heute gegen Dundalk dringend den ersten Sieg. Nach dem Terroranschlag am Montag in der Wiener Innenstadt wird der österreichische Rekordmeister in Trauerflor auflaufen.



Die Gäste aus Irland sind ähnlich erfolglos wie die Hausherren in die EL-Gruppenphase gestartet. Nach zwei Spielen steht Dundalk noch ohne Punkt da, was sich gegen den Zweitplatzierten der Bundesliga freilich ändern soll. Gelingt tatsächlich in Hütteldorf die Kehrtwendung oder besiegeln die Grünen schon frühzeitig das Aus der Iren?