Neuerdings droht sogar eine ligaübergreifende Zerreißprobe. Denn auch die Drittligisten zählen zu den Kritikern, weil sie sich übergangen fühlen: In einem Brief an die DFL forderten 15 Vereine eine Beteiligung an den Einnahmen und wollen, dass das frische Kapital "nicht dazu führt, dass eine weitere, sodann massive und aus unserer Sicht schädliche Abgrenzung erreicht wird". Sie stellten gar mögliche juristische Konsequenzen in den Raum.