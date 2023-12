DFL plant neuen Anlauf für Investorendeal

In einigen deutschen Bundesliga-Stadien werden an diesem Wochenende wieder Transparente hängen wie in Dortmund Ende April: "Nein zu Investoren in der DFL". Denn am Montag werden die Vertreter der 36 Erst- und Zweitligaklubs das zweite Mal in diesem Jahr zur Abstimmung über die im Prinzip gleiche Frage gebeten: Wollen Sie, dass Ihre Dachorganisation, die DFL, für einen hohen Betrag langfristig Anteile an dem Erlös der Medienrechte an einen Investor abtritt?