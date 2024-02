Investoren-Streit: Fußball-Fans drohen mit Protestausweitung

Fanvertreter fordern Neu-Abstimmung über DFL-Investoren-Deal

Die massiven Proteste in den Stadien sollen weitergehen, der Druck auf die Bosse steigt. "Wir - alle bundesweiten Fanorganisationen - fordern die DFL-Führung auf, endlich die Proteste in den deutschen Stadien ernst zu nehmen und in daraus folgender Konsequenz umgehend eine offene und damit transparente Neu-Abstimmung zum DFL-Investoren-Deal einzuleiten", schrieben die Gruppierungen:

Der deutsche Profifußball ebnet den Weg für den Einstieg eines Investors: Trotz Fan-Widerstand brachte eine Abstimmung der Erst- und Zweitligisten die nötige Zweidrittelmehrheit. 11.12.2023 | 2:26 min

Auslöser der Kritik war das DFL-Statement vom Donnerstag zu den Protesten. In der knapp 1.000 Wörter umfassenden Stellungnahme stand nichts zum Zustandekommen des Investoren-Votums und den zahlreichen Forderungen einer neuen Abstimmung. "Keine Zeile zur Kritik am Zustandekommen des Abstimmungs-Ergebnisses. Keine Zeile dazu, dass damit 50+1 in seinen Grundfesten erschüttert wird. Keine Zeile dazu, wie die DFL auf die Kritiker*innen zugehen will", kommentierten die verärgerten Fans das Statement.