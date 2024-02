Investoren-Deal der DFL: Blackstone zieht zurück - und nun?

Die Deutsche Fußball Liga ist vom Aus des möglichen Investors Blackstone offensichtlich kalt erwischt worden. Am späten Dienstagnachmittag wollte sich der Ligaverband zu den aufkommenden Gerüchten nicht äußern - und musste die abgebrochenen Verhandlungen mit dem US-Finanzunternehmen am Abend dann doch bestätigen. Die organisierten Fans feierten das am Mittwoch als "Zwischenerfolg" - und kündigten weitere Proteste gegen den geplanten Milliarden-Deal an.

Was bedeutet das Blackstone-Aus für die DFL?

Warum ist Blackstone ausgestiegen?

Eine knappe Mehrheit der Bundesligaklubs hat der DFL grünes Licht gegeben, einen Investor für 1. und 2. Liga zu suchen. Mit dem Geld soll das digitale Angebot verbessert werden. 11.12.2023 | 1:25 min

Was sagen die Fans?

Was bedeutet das Blackstone-Aus für die weiteren Verhandlungen?

Wer ist überhaupt CVC?

CVC Capital Partners gehört mit einem verwalteten Vermögen von 188 Milliarden Dollar zu den größten Unternehmen der Branche für Finanzbeteiligungen. CVC wird in Deutschland von Alexander Dibelius geleitet. Der Private-Equity-Spezialist gilt als einer der einflussreichsten und am besten vernetzten Manager der Branche in Deutschland. Fonds des Unternehmens sind an mehr als 120 Unternehmen beteiligt, dabei unter anderem auch am Wettanbieter Tipico und an Douglas.