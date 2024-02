"Nova-C": Private US-Mondlandemission verschoben

Mondlander "Nova-C" in Cape Canaveral wartet auf seinen Start. (Archivfoto)

Das teilten SpaceX und die Weltraumorganisation Nasa in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) mit. Der neue Starttermin ist nun für Donnerstag um 01.05 Uhr Ortszeit (07.05 Uhr MEZ) am Weltraumbahnhof Cape Canaveral angesetzt.

Mondmission wegen Treibstoffproblem verschoben

Grund für die Verschiebung seien "Methantemperaturen außerhalb des Nominalwerts". Der Mondlander wird mit einer Mischung aus heruntergekühltem Methan und Sauerstoff angetrieben, so dass das Raumfahrzeug sein Ziel schnell erreichen kann und nicht zu lange der hohen Strahlung in der Erdatmosphäre ausgesetzt ist.

Das gut vier Meter lange Raumfahrzeug mit dem Spitznamen "Odysseus", das Messinstrumente der Nasa und private Fracht wie ein Mond-Kunstwerk von Jeff Koons an Bord hat, sollte ursprünglich am 22. Februar auf dem Mond aufsetzen.

Nasa will Wissen ansammeln

Der Versuch ist Teil des Programms "CLPS" (Commercial Lunar Payload Services) der Nasa. Mit diesem Programm will die US-Raumfahrtbehörde auf ihrem eigenen Weg zurück zum Mond vergleichsweise günstig und effizient so viel Wissen ansammeln wie möglich, indem sie Verträge für Mondlandungen an private Firmen vergibt und mit diesen zusammenarbeitet.