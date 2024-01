Rakete mit erstem türkischem Astronauten zur ISS gestartet

Die 14-tägige Mission wird von Axiom Space in Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa organisiert.

Der in Spanien geborene frühere Nasa-Astronaut Michael López-Alegría, der Italiener Walter Villadei, der Schwede Marcus Wandt und der Türke Alper Gezeravci hoben am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida an Bord eines "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ab.