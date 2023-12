Starke Sonneneruptionen: Geomagnetische Stürme erwartet

Am 14.12.2023 hatte sich dem US-Weltraumwetterprognosezentrum zufolge eine der vermutlich stärksten jemals registrierten Sonneneruptionen ereignet.

Am Wochenende könnten die Folgen heftiger Sonneneruptionen die Erde treffen. Zu erwarten seien im Verlauf des Samstags und auch noch am Sonntag geomagnetische Stürme der Kategorien G1 (geringfügig) bis G2 (mäßig), schrieb das US-Weltraumwetterprognosezentrum am Freitagabend auf seiner Internetseite.