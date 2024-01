"Peregrine Mission 1" startet Richtung Mond

Ein privates US-Unternehmen will am Montag den Grundstein für die erste kommerzielle Landung auf dem Mond legen. Eine Rakete vom Typ "Vulcan Centaur" des Herstellers ULA soll am Morgen (frühestens 8:18 Uhr MEZ) mit dem Lander "Peregrine" an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral starten.