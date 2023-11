Wettrennen im All: Was China im Weltraum plant

Die Mission bricht gleich mehrere Rekorde: Mit 34, 35 und 48 Jahren befindet sich das jüngste Taikonauten-Team an Bord, das China je in den Orbit geschickt hat . Alle drei sind Militär- und Partei-Mitglieder. Die Crew soll die erste Außenreparatur an Chinas Raumstation durchführen. Die Sonnenkollektoren der Tiangong (deutsch: Himmelspalast) seien durch umherfliegenden Weltraumschrott leicht beschädigt worden, heißt es.